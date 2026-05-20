    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    MS v hokeji 2026
    20.05.2026, Skupina A
    0 - 9
    0:4, 0:3, 0:2
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Švajčiari sú na domácom šampionáte nezastaviteľní. Rakúšanom dali takmer desiatku

    Hráč Švajčiarska Damien Riat (vľavo) sa teší po góle brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi.
    Hráč Švajčiarska Damien Riat (vľavo) sa teší po góle brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|20. máj 2026 o 18:35
    Švajčiarsko dnes zdolalo Rakúsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Rakúsko - Švajčiarsko 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)

    Góly: 6. Rochette (MalginAndrighetto), 10. Meier (Egli), 12. Hischier (MeierBiasca), 14. Riat(AndrighettoKukan), 30. Hischier (MeierJosi), 31. Thürkauf, 33. Rochette (AndrighettoMarti), 51. Riat(RochetteMalgin), 57. Bertschy (ThürkaufJung) 

    Švajčiarski hokejisti zvíťazili v stredajšom zápase A-skupiny domácich majstrovstiev sveta nad Rakúskom 9:0 a s plným počtom dvanásť bodov sú na čele tabuľky.


    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    4
    4
    0
    0
    0
    22:4
    12
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Rakúsko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:


    II. tretina:


    Fotogaléria zo zápasu Rakúsko - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Hráč Švajčiarska Damien Riat (vľavo) sa teší po góle brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Švajčiarsky hokejista Nico Hischier (vľavo) sa teší z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Švajčiarski hokejisti sa tešia z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Hráči Švajčiarska pred bránkou Leonarda Genoniho pred zápasom základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Hráč Švajčiarska Theo Rochette (vpravo) strieľa úvodný gól brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.Hráč Rakúska Dominic Hackl (vľavo) a Nino Niederreiter zo Švajčiarska počas zápasu základnej A-skupinyRakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.Switzerland's Nico Hischier, right, scores the fifth goal to Austria's goaltender David Kickert, left, and Austria's David Maier, center, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)From left, Switzerland's Dominik Egli, Switzerland's Timo Meier, Switzerland's Roman Josi, Switzerland's Nico Hischier and Switzerland's Attilio Bisca celebrate a goal in front of Austria's goaltender David Kickert, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Switzerland's Nico Hischier, left, scores the third goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Nico Hischier, right, celebrates scoring a goal past Austria's goaltender David Kickert and Bernd Wolf, left, during a Group A preliminary round game between Austria and Switzerland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)The players of Team Switzerland gather around Switzerland's goaltender Leonardo Genoni, center, before the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, at the Swiss Life Arena ice hockey stadium, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Theo Rochette, left in white, scores the teams first goal against, from left, Austria's Ramon Schnetzer and Austria's goalkeeper David Kickert during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Switzerland's Theo Rochette, right in white, scores the teams first goal against, from left, Austria's Ian Scherzer, Austria's Ramon Schnetzer and Austria's goaltender David Kickert during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Austria's Dominic Hackl, left, vies for the puck against Switzerland's Nino Niederreiter, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    III. tretina:


    Program MS v hokeji 2026 - streda, 20. mája

    Joj Šport
    20.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    2 - 1
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    20.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    0 - 9
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    20.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    20.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

