VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švédsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Slovinsko 6:0 v stredajšom zápase základnej skupiny B na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.
Do prvej šance zápasu sa dostal už v 1. minúte Török, z brejku však Söderbloma neprekonal.
Švédi boli efektívnejší, v 4. minúte otvoril pohotovou dorážkou skóre Raymond. Ekman-Larsson potom v presilovke trafil hornú žŕdku, presadil sa až 53 sekúnd pred koncom prvej tretiny De la Rose.
Na začiatku druhej časti boli Slovinci aktívni, ale Severania čoskoro ovládli hru a potvrdzovali skvelú streleckú formu.
V 26. minúte sa po ďalšej Karlssonovej prihrávke spoza bránky presadil De la Rose a o 63 sekúnd neskôr skóroval Hägg.
V 32. minúte v presilovke presne namieril Raymond a stal sa druhým dvojgólovým strelcom zápasu. O šiesty gól sa potom postaral Ekholm.
Söderblom v švédskej bránke sa nudil, no niekoľkokrát musel preukázať svoju pripravenosť.
V 45. minúte zneškodnil samostatný nájazd Beričiča, o osem minút neskôr sa do identickej situácie dostal Török, ani on však brankára Chicaga neprekonal.
Slovinsko nedokázalo na MS proti Švédsku skórovať tretíkrát za sebou.
VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.