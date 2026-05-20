    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    20.05.2026, Skupina B
    6 - 0
    2:0, 4:0, 0:0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švédsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    Na snímke Robert Hagg (vľavo) zo Švédska a Robert Sabolič zo Slovinska bojujú o puk počas zápasu.
    Na snímke Robert Hagg (vľavo) zo Švédska a Robert Sabolič zo Slovinska bojujú o puk počas zápasu. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|20. máj 2026 o 23:25
    Video, zostrih a góly zo zápasu Švédsko - Slovinsko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Slovinsko 6:0 v stredajšom zápase základnej skupiny B na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.

    Do prvej šance zápasu sa dostal už v 1. minúte Török, z brejku však Söderbloma neprekonal.

    Švédi boli efektívnejší, v 4. minúte otvoril pohotovou dorážkou skóre Raymond. Ekman-Larsson potom v presilovke trafil hornú žŕdku, presadil sa až 53 sekúnd pred koncom prvej tretiny De la Rose.

    Na začiatku druhej časti boli Slovinci aktívni, ale Severania čoskoro ovládli hru a potvrdzovali skvelú streleckú formu.

    V 26. minúte sa po ďalšej Karlssonovej prihrávke spoza bránky presadil De la Rose a o 63 sekúnd neskôr skóroval Hägg.

    Fotogaléria zo zápasu Švédsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Švédsky hráč Oskar Sundqvist (vľavo) bojuje o puk so slovinským hráčom Miha Stebih (vpravo) počas zápasu základnej skupiny B na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švédskom a Slovinskom.
    Na snímke Carl Grundström (vľavo) zo Švédska a Marcel Mahkovec (druhý sprava) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Švédsky hráč Carl Grundstrom (vľavo) bojuje o puk so slovinským hráčom Marcel Mahkovec (vpravo) počas zápasu základnej skupiny B na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švédskom a Slovinskom.
    Slovinský hráč Aljosa Crnovic (vľavo) bojuje o puk so švédskym hráčom Ivar Stenberg (vpravo) počas zápasu základnej skupiny B na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Slovinskom a Švédskom.
    Švéd Robert Hagg (vľavo) bojuje o puk so slovinským Robertom Saboličom (vpravo) počas zápasu základnej skupiny B na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji.

    V 32. minúte v presilovke presne namieril Raymond a stal sa druhým dvojgólovým strelcom zápasu. O šiesty gól sa potom postaral Ekholm.

    Söderblom v švédskej bránke sa nudil, no niekoľkokrát musel preukázať svoju pripravenosť.

    V 45. minúte zneškodnil samostatný nájazd Beričiča, o osem minút neskôr sa do identickej situácie dostal Török, ani on však brankára Chicaga neprekonal.

    Slovinsko nedokázalo na MS proti Švédsku skórovať tretíkrát za sebou.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    2
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    5
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

