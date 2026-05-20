Slovinci nenapodobnili výkon proti Slovensku a Česku. Švédi rozhodli už do polovice zápasu

MS v hokeji 2026 - skupina B
Švédsko - Slovinsko 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)
Góly: 4. Raymond (Grundström, Ekman-Larsson), 20. de La Rose (Karlsson, Ekholm), 26. De La Rose (Karlsson), 27. Hägg (Ekman-Larsson, Frondell), 32. Raymond (Ekman-Larsson, Stenberg), 38. Ekholm (Frondell, Holmström).
Rozhodcovia: Gour (Kan.), Ofner (Rak.) – Gustafson (USA), Niittylä (Fín.), vylúčení: 0:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 4814
Švédsko: Söderblom – Larsson, Ekholm, Ekman-Larsson, Johansson, Hägg, Persson, Brännström – Raymond, Stenberg, Björck – Karlsson, Heineman, De La Rose – Holmström, Sundqvist, Asplund – Jack Berglund, Silfverberg, Grundström – Frondell
Slovinsko: Us – Gregorc, Goličič, Magovac, Crnovič, Štebih, Čosič, Perčič – Mahkovec, Török, Sabolič – Langus, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Drozg, Maver – Simšič, Beričič, Jezovšek – Sitar.
Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Slovinsko 6:0 v stredajšom zápase základnej skupiny B na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.
Duel mali od začiatku pod kontrolou a svoju prevahu postupne premietli aj do skóre. Po štyroch zápasoch majú na konte dve víťazstvá a šesť bodov.
Dvoma gólmi sa na tom podieľali útočníci Lucas Raymond a Jacob de la Rose, ktorý v stredu oslávil 31. narodeniny. Čisté konto udržal Arvid Söderblom
Slovinci, ktorí mali v nohách utorňajší zápas so Slovenskom (4:5 sn), majú po štyroch dueloch tri body.
Oba tímy budú mať vo štvrtok voľný deň a ďalší duel odohrajú v piatok 22. mája. Švédi nastúpia od 20.20 h proti Taliansku, Slovinci budú hrať od 16.20 h s Kanadou.
Priebeh zápasu Švédsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Do prvej šance zápasu sa dostal už v 1. minúte Török, z brejku však Söderbloma neprekonal.
Švédi boli efektívnejší, v 4. minúte otvoril pohotovou dorážkou skóre Raymond. Ekman-Larsson potom v presilovke trafil hornú žŕdku, presadil sa až 53 sekúnd pred koncom prvej tretiny De la Rose.
II. tretina:
Na začiatku druhej časti boli Slovinci aktívni, ale Severania čoskoro ovládli hru a potvrdzovali skvelú streleckú formu.
V 26. minúte sa po ďalšej Karlssonovej prihrávke spoza bránky presadil De la Rose a o 63 sekúnd neskôr skóroval Hägg. V 32. minúte v presilovke presne namieril Raymond a stal sa druhým dvojgólovým strelcom zápasu. O šiesty gól sa potom postaral Ekholm.
III. tretina:
Söderblom v švédskej bránke sa nudil, no niekoľkokrát musel preukázať svoju pripravenosť.
V 45. minúte zneškodnil samostatný nájazd Beričiča, o osem minút neskôr sa do identickej situácie dostal Török, ani on však brankára Chicaga neprekonal.
Slovinsko nedokázalo na MS proti Švédsku skórovať tretíkrát za sebou.