    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    20.05.2026, Skupina B
    6 - 0
    2:0, 4:0, 0:0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Slovinci nenapodobnili výkon proti Slovensku a Česku. Švédi rozhodli už do polovice zápasu

    Na snímke Carl Grundström (vľavo) zo Švédska a Marcel Mahkovec (druhý sprava) bojujú o puk.
    Fotogaléria (6)
    Na snímke Carl Grundström (vľavo) zo Švédska a Marcel Mahkovec (druhý sprava) bojujú o puk. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR, ČTK |20. máj 2026 o 22:30
    Švédsko dnes zdolalo Slovinsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Švédsko - Slovinsko 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)

    Góly: 4. Raymond (Grundström, Ekman-Larsson), 20. de La Rose (Karlsson, Ekholm), 26. De La Rose (Karlsson), 27. Hägg (Ekman-Larsson, Frondell), 32. Raymond (Ekman-Larsson, Stenberg), 38. Ekholm (Frondell, Holmström).

    Rozhodcovia: Gour (Kan.), Ofner (Rak.) – Gustafson (USA), Niittylä (Fín.), vylúčení: 0:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 4814

    Švédsko: Söderblom – Larsson, Ekholm, Ekman-Larsson, Johansson, Hägg, Persson, Brännström – Raymond, Stenberg, Björck – Karlsson, Heineman, De La Rose – Holmström, Sundqvist, Asplund – Jack Berglund, Silfverberg, Grundström – Frondell

    Slovinsko: Us – Gregorc, Goličič, Magovac, Crnovič, Štebih, Čosič, Perčič – Mahkovec, Török, Sabolič – Langus, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Drozg, Maver – Simšič, Beričič, Jezovšek – Sitar.

    Hokejisti Švédska potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Slovinsko 6:0 v stredajšom zápase základnej skupiny B na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.

    Duel mali od začiatku pod kontrolou a svoju prevahu postupne premietli aj do skóre. Po štyroch zápasoch majú na konte dve víťazstvá a šesť bodov.

    Dvoma gólmi sa na tom podieľali útočníci Lucas Raymond a Jacob de la Rose, ktorý v stredu oslávil 31. narodeniny. Čisté konto udržal Arvid Söderblom

    Slovinci, ktorí mali v nohách utorňajší zápas so Slovenskom (4:5 sn), majú po štyroch dueloch tri body.

    Oba tímy budú mať vo štvrtok voľný deň a ďalší duel odohrajú v piatok 22. mája. Švédi nastúpia od 20.20 h proti Taliansku, Slovinci budú hrať od 16.20 h s Kanadou.

    VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    2
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    5
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    4
    0
    1
    1
    2
    7:17
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Švédsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Do prvej šance zápasu sa dostal už v 1. minúte Török, z brejku však Söderbloma neprekonal.

    Švédi boli efektívnejší, v 4. minúte otvoril pohotovou dorážkou skóre Raymond. Ekman-Larsson potom v presilovke trafil hornú žŕdku, presadil sa až 53 sekúnd pred koncom prvej tretiny De la Rose.

    II. tretina:

    Na začiatku druhej časti boli Slovinci aktívni, ale Severania čoskoro ovládli hru a potvrdzovali skvelú streleckú formu.

    V 26. minúte sa po ďalšej Karlssonovej prihrávke spoza bránky presadil De la Rose a o 63 sekúnd neskôr skóroval Hägg. V 32. minúte v presilovke presne namieril Raymond a stal sa druhým dvojgólovým strelcom zápasu. O šiesty gól sa potom postaral Ekholm.

    Fotogaléria zo zápasu Švédsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Švédsky hráč Oskar Sundqvist (vľavo) bojuje o puk so slovinským hráčom Miha Stebih (vpravo) počas zápasu základnej skupiny B na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švédskom a Slovinskom.
    Na snímke Carl Grundström (vľavo) zo Švédska a Marcel Mahkovec (druhý sprava) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Švédsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Švédsky hráč Carl Grundstrom (vľavo) bojuje o puk so slovinským hráčom Marcel Mahkovec (vpravo) počas zápasu základnej skupiny B na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švédskom a Slovinskom.
    Slovinský hráč Aljosa Crnovic (vľavo) bojuje o puk so švédskym hráčom Ivar Stenberg (vpravo) počas zápasu základnej skupiny B na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Slovinskom a Švédskom.
    6 fotografií
    Švédsky hráč Robert Hagg vľavo bojuje o puk so slovinským hráčom Robertom Saboličom vpravo počas zápasu základnej skupiny B na MS.Švéd Robert Hagg (vľavo) bojuje o puk so slovinským Robertom Saboličom (vpravo) počas zápasu základnej skupiny B na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji.

    III. tretina:

    Söderblom v švédskej bránke sa nudil, no niekoľkokrát musel preukázať svoju pripravenosť.

    V 45. minúte zneškodnil samostatný nájazd Beričiča, o osem minút neskôr sa do identickej situácie dostal Török, ani on však brankára Chicaga neprekonal.

    Slovinsko nedokázalo na MS proti Švédsku skórovať tretíkrát za sebou.

    Program MS v hokeji 2026 - streda, 20. mája

    20.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    3 - 1
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    20.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    0 - 9
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    20.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    6 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    20.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    4 SN - 3
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

