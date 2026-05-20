    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    MS v hokeji 2026
    20.05.2026, Skupina A
    4 - 3
    1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0
    Sam. nájazdy, 2:1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu USA - Nemecko na MS v hokeji 2026

    Ryan Leonard oslavuje víťazný gól proti Nemecku.
    Fotogaléria (7)
    Ryan Leonard oslavuje víťazný gól proti Nemecku. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, ČTK|20. máj 2026 o 23:35
    Hokejisti USA zvíťazili v stredajšom zápase skupiny A na MS v hokeji 2026 nad Nemeckom 4:3 po samostatných nájazdoch.

    V štvrtom stretnutí si pripísali druhé víťazstvo. Nemci získali prvý bod. O víťazstve obhajcov titulu a olympijských víťazov z Milána rozhodol v nájazdoch Ryan Leonard.

    V drese USA sa na turnaji prvýkrát predstavil útočník Matthew Tkachuk, ktorý v uplynulých dvoch rokoch oslavoval s Floridou zisk Stanleyho pohára.

    Olympijský víťaz z Milána by sa v prípade triumfu na šampionáte ako prvý Američan zaradil do Triple Gold Clubu.

    Nemci otvorili skóre už po 60 sekundách, keď sa presadil strelou zápästím od modrej čiary kapitán Seider. V čase 14:33 sa dočkali aj Američania.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Nemecko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Nemecký hráč Fabio Wagner, zľava, americký hráč Matt Coronato, nemecký brankár Philipp Grubauer a nemecký hráč Leon Huttl bojujú o puk počas zápasu základnej skupiny A MS v hokeji.
    Americký hokejista Isaac Howard (uprostred) sa teší z gólu na 1:1 so spoluhráčmi Willom Borgenom, Alexom Steevesom a Tommym Novakom počas zápas.
    Americký hokejista Isaac Howard sa teší z gólu na 1:1 počas zápasu základnej A-skupiny USA - Nemecko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Americký hráč Oliver Moore, hore, bojuje o puk s nemeckým hráčom Eric Mik počas zápasu základnej skupiny A na MS v hokeji 2026.
    7 fotografií
    Nemecký hráč Marc Michaelis (vpravo) oslavuje so spoluhráčmi po strelení tretieho gólu počas zápasu základnej skupiny A medzi Spojenými štátmi a Nemeckom na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji v Zürichu.Nemecký hráč Marc Michaelis (vpravo) skóruje popri brankárovi Spojených štátov Devinovi Cooleym počas zápasu základnej skupiny A medzi USA a Nemeckom na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji v Zürichu.Nemecký hráč Leon Gawanke oslavuje po góle svojho spoluhráča Frederika Tiffelsa počas zápasu základnej skupiny A medzi Spojenými štátmi a Nemeckom na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji 2026 v Zürichu.

    Tiffels dostal prihrávkou spoza vlastnej bránky do problémov Wagnera a po zisku puku Steevesom prekonal Grubauera osamotený Howard. Američania sa ubránili pri treste Laffertyho a následne sa Grubauer vyznamenal pri šanci Coronata.

    V druhej tretine sa síce Američania nepresadili pri Wiedererovom treste, ale v 26. minúte stav otočili. Po dorážke dostal puk za Grubauera Howard.

    Pri zakončení mu hokejkou pomohol Sasson, ktorému bol gól v oficiálnom zápise pripísaný. V 27. minúte sa Nemci radovali z vyrovnania, ale predčasne – po trénerskej výzve USA gól neplatil pre ofsajd.

    V polovici druhej časti už bolo 2:2. Tiffels vydoloval puk medzi kruhmi spod nôh Laffertyho a prestrelil Cooleyho. V čase 32:42 sa opäť dostali do vedenia Nemci. Po rýchlom protiútoku sa po prihrávke Ehla presadil z ľavého kruhu Michaelis.

    V polovici záverečnej tretiny skončila strela Ufkova tečovaná hokejkou blokujúceho Reichela na hornej tyči.

    V 55. minúte po práci dôrazného Carlilea, pred ktorým sa snažil Grubauer prikryť puk lapačkou, dorazil puk do odkrytej bránky Novak a vyrovnal.

    V predĺžení neprekonal Grubauera Coronato. V nájazdoch sa z Nemcov presadil iba Samanski, za USA uspeli Coronato a Leonard.

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    4
    4
    0
    0
    0
    22:4
    12
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    4
    0
    0
    1
    3
    5:15
    1
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

