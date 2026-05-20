VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu USA - Nemecko na MS v hokeji 2026

Hokejisti USA zvíťazili v stredajšom zápase skupiny A na MS v hokeji 2026 nad Nemeckom 4:3 po samostatných nájazdoch.
V štvrtom stretnutí si pripísali druhé víťazstvo. Nemci získali prvý bod. O víťazstve obhajcov titulu a olympijských víťazov z Milána rozhodol v nájazdoch Ryan Leonard.
V drese USA sa na turnaji prvýkrát predstavil útočník Matthew Tkachuk, ktorý v uplynulých dvoch rokoch oslavoval s Floridou zisk Stanleyho pohára.
Olympijský víťaz z Milána by sa v prípade triumfu na šampionáte ako prvý Američan zaradil do Triple Gold Clubu.
Nemci otvorili skóre už po 60 sekundách, keď sa presadil strelou zápästím od modrej čiary kapitán Seider. V čase 14:33 sa dočkali aj Američania.
Tiffels dostal prihrávkou spoza vlastnej bránky do problémov Wagnera a po zisku puku Steevesom prekonal Grubauera osamotený Howard. Američania sa ubránili pri treste Laffertyho a následne sa Grubauer vyznamenal pri šanci Coronata.
V druhej tretine sa síce Američania nepresadili pri Wiedererovom treste, ale v 26. minúte stav otočili. Po dorážke dostal puk za Grubauera Howard.
Pri zakončení mu hokejkou pomohol Sasson, ktorému bol gól v oficiálnom zápise pripísaný. V 27. minúte sa Nemci radovali z vyrovnania, ale predčasne – po trénerskej výzve USA gól neplatil pre ofsajd.
V polovici druhej časti už bolo 2:2. Tiffels vydoloval puk medzi kruhmi spod nôh Laffertyho a prestrelil Cooleyho. V čase 32:42 sa opäť dostali do vedenia Nemci. Po rýchlom protiútoku sa po prihrávke Ehla presadil z ľavého kruhu Michaelis.
V polovici záverečnej tretiny skončila strela Ufkova tečovaná hokejkou blokujúceho Reichela na hornej tyči.
V 55. minúte po práci dôrazného Carlilea, pred ktorým sa snažil Grubauer prikryť puk lapačkou, dorazil puk do odkrytej bránky Novak a vyrovnal.
V predĺžení neprekonal Grubauera Coronato. V nájazdoch sa z Nemcov presadil iba Samanski, za USA uspeli Coronato a Leonard.
