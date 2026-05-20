    0 - 9
    0:4, 0:3, 0:2
    Švajčiarsky brankár je novým rekordérom. Prekonal počin československého reprezentanta

    Švajčiarsky brankár Leonardo Genoni.
    Švajčiarsky brankár Leonardo Genoni. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|20. máj 2026 o 19:52
    Dosiahol 13. čisté konto vo svojom 52. zápase na MS.

    Švajčiarsky hokejový brankár Leonardo Genoni sa stal s 13 čistými kontami novým rekordérom majstrovstiev sveta.

    Doteraz figuroval na prvom mieste s 12 čistými kontami spoločne s bývalým československým reprezentantom Jiřím Holečkom.

    Nový rekord vytvoril v stredajšom stretnutí proti Rakúsku, v ktorom jeho tím deklasoval súpera 9:0.

    Prebiehajúci šampionát v Zürichu a Fribourgu je pre 38-ročného Genoniho 12. v kariére. Rekordné 13. čisté konto dosiahol vo svojom 52. zápase na MS.

    Išlo o jeho premiérový „shutout“ na MS 2026. „Pre švajčiarsky národný tím spravil veľmi veľa. Na každých MS bol jeden z najlepších brankárov.

    Na tomto šampionáte hráme aj pre neho, dvakrát skončil tesne pod vrcholom,“ uviedol kapitán švajčiarskeho tímu Roman Josi, ktorý tým narážal na tri prehraté finále MS (2013, 2018, 2024), pričom dvakrát bol pri tom aj Genoni.

    Genoni sa k prekonaniu rekordu výrazne priblížil na MS 2025.

    Hráč Švajčiarska Damien Riat (vľavo) sa teší po góle brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Švajčiarsky hokejista Nico Hischier (vľavo) sa teší z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Švajčiarski hokejisti sa tešia z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Hráči Švajčiarska pred bránkou Leonarda Genoniho pred zápasom základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Hráč Švajčiarska Theo Rochette (vpravo) strieľa úvodný gól brankárovi Rakúska Davidovi Kickertovi počas zápasu základnej A-skupiny Rakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.Hráč Rakúska Dominic Hackl (vľavo) a Nino Niederreiter zo Švajčiarska počas zápasu základnej A-skupinyRakúsko - Švajčiarsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu. (Claudio Thoma/Keystone via AP)From left, Switzerland's Dominik Egli, Switzerland's Timo Meier, Switzerland's Roman Josi, Switzerland's Nico Hischier and Switzerland's Attilio Bisca celebrate a goal in front of Austria's goaltender David Kickert, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Switzerland's Nico Hischier, left, scores the third goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Nico Hischier, right, celebrates scoring a goal past Austria's goaltender David Kickert and Bernd Wolf, left, during a Group A preliminary round game between Austria and Switzerland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)The players of Team Switzerland gather around Switzerland's goaltender Leonardo Genoni, center, before the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, at the Swiss Life Arena ice hockey stadium, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Theo Rochette, left in white, scores the teams first goal against, from left, Austria's Ramon Schnetzer and Austria's goalkeeper David Kickert during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Switzerland's Theo Rochette, right in white, scores the teams first goal against, from left, Austria's Ian Scherzer, Austria's Ramon Schnetzer and Austria's goaltender David Kickert during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Austria's Dominic Hackl, left, vies for the puck against Switzerland's Nino Niederreiter, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Austria's Thimo Nickl, left, vies for the puck against Switzerland's Timo Meier, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)From left, Switzerland's Christian Marti, Switzerland's Theo Rochette, Switzerland's Sven Andrighetto and Switzerland's Nico Hischier celebrate their side's seventh goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Austria's Thimo Nickl, left, vies for the puck against Switzerland's Attilio Bisca during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Austria's Bernd Wolf, left, vies for the puck against Switzerland's Simon Knak during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Switzerland's Nico Hischier, left, scores their fifth goal past Austria's goaltender David Kickert, right, and David Maier, center, during a Group A preliminary round game between Austria and Switzerland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Nico Hischier, left, scores their fifth goal past Austria's goaltender David Kickert, right, and David Maier, center, during a Group A preliminary round game between Austria and Switzerland at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Nico Hischier, right, scores the fifth goal to Austria's goaltender David Kickert, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Austria's goaltender David Kickert, center, looks desapointed next to Switzerland's players celebrating their fifth goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Austria and Switzerland, in Zurich, Switzerland, Wednesday, May 20, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    Na nich si štyrikrát udržal čisté konto, čím vyrovnal Holečkov rekord. Zároveň dostal aj cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča turnaja.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    4
    4
    0
    0
    0
    22:4
    12
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program Švajčiarska na MS v hokeji 2026

    15.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    1 - 3
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    16.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    4 - 2
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    18.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    1 - 6
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    20.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    0 - 9
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    21.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    23.05. 16:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    Joj Plus
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Tréner Calgary o Pospíšilovi: Svoj štýl nikdy nezmení, môže hrať s najlepšími hráčmi NHL
    Samuel GregaMartin Turčin|dnes 20:25
    Tréner Calgary o Pospíšilovi: Svoj štýl nikdy nezmení, môže hrať s najlepšími hráčmi NHL
    Samuel GregaMartin Turčin|dnes 20:25
