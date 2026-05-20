Švajčiarsky brankár je novým rekordérom. Prekonal počin československého reprezentanta

Švajčiarsky hokejový brankár Leonardo Genoni sa stal s 13 čistými kontami novým rekordérom majstrovstiev sveta.
Doteraz figuroval na prvom mieste s 12 čistými kontami spoločne s bývalým československým reprezentantom Jiřím Holečkom.
Nový rekord vytvoril v stredajšom stretnutí proti Rakúsku, v ktorom jeho tím deklasoval súpera 9:0.
Prebiehajúci šampionát v Zürichu a Fribourgu je pre 38-ročného Genoniho 12. v kariére. Rekordné 13. čisté konto dosiahol vo svojom 52. zápase na MS.
Išlo o jeho premiérový „shutout“ na MS 2026. „Pre švajčiarsky národný tím spravil veľmi veľa. Na každých MS bol jeden z najlepších brankárov.
Na tomto šampionáte hráme aj pre neho, dvakrát skončil tesne pod vrcholom,“ uviedol kapitán švajčiarskeho tímu Roman Josi, ktorý tým narážal na tri prehraté finále MS (2013, 2018, 2024), pričom dvakrát bol pri tom aj Genoni.
Genoni sa k prekonaniu rekordu výrazne priblížil na MS 2025.
Na nich si štyrikrát udržal čisté konto, čím vyrovnal Holečkov rekord. Zároveň dostal aj cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča turnaja.
Tabuľka: Skupina A
Program Švajčiarska na MS v hokeji 2026
