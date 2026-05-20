    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    MS v hokeji 2026
    20.05.2026, Skupina A
    4 - 3
    1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0
    Sam. nájazdy, 2:1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    PrehľadOnline prenosSumár

    Obhajcom zlata pomohol príchod Tkachuka. Nemci stále čakajú na prvé víťazstvo na MS

    Matthew Tkachuk v drese USA proti Nemecku.
    Fotogaléria (7)
    Matthew Tkachuk v drese USA proti Nemecku. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|20. máj 2026 o 23:05
    ShareTweet0

    USA dnes zdolalo Nemecko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    USA - Nemecko 4:3 pp a sn (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0, 1:0)

    Góly: 15. Howard (Steeves), 26. Sasson (Howard, Ufko), 55. Novak (Carlile), rozh. nájazd Leonard - 1. Seider (Tiffels, Samanski), 30. Tiffels (Reichel, Gawanke), 33. Michaelis (Ehl).

    Rozhodcovia: Burzminski (Kan.), Ondráček (ČR) – Gibbs (Kan.), Rampír (ČR), vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 9731

    USA: Cooley – Lohrei, Faulk, Lindgren, Borgen, Carlile, Clifton, Ufko – Tkachuk, Novak, Leonard – Howard, Coronato, Steeves – Olivier, Lafferty, Cotter – Moore, Sasson, Plante

    Nemecko: Grubauer – Wagner, Seider, Mik, Wissmann, Gawanke, Hüttl, Sinn – Reichel, Samanski, Tiffels – Loibl, Kahun, Fischbuch – Dove-McFalls, Michaelis, Ehl – Krämmer, Wiederer, Kastner – Tuomie

    /Správu aktualizujeme/

    Hokejisti USA vyhrali svoj štvrtý zápas na MS v hokeji 2026 v Švajčiarsku. V stredajšom zápase skupiny A vyhrali v Zürichu nad Nemeckom 4:3 po samostatných nájazdoch.


    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    4
    4
    0
    0
    0
    22:4
    12
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    4
    0
    0
    1
    3
    5:15
    1
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu USA - Nemecko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    II. tretina:


    Fotogaléria zo zápasu USA - Nemecko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Nemecký hráč Fabio Wagner, zľava, americký hráč Matt Coronato, nemecký brankár Philipp Grubauer a nemecký hráč Leon Huttl bojujú o puk počas zápasu základnej skupiny A MS v hokeji.
    Americký hokejista Isaac Howard (uprostred) sa teší z gólu na 1:1 so spoluhráčmi Willom Borgenom, Alexom Steevesom a Tommym Novakom počas zápas.
    Americký hokejista Isaac Howard sa teší z gólu na 1:1 počas zápasu základnej A-skupiny USA - Nemecko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Americký hráč Oliver Moore, hore, bojuje o puk s nemeckým hráčom Eric Mik počas zápasu základnej skupiny A na MS v hokeji 2026.
    7 fotografií
    Nemecký hráč Marc Michaelis (vpravo) oslavuje so spoluhráčmi po strelení tretieho gólu počas zápasu základnej skupiny A medzi Spojenými štátmi a Nemeckom na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji v Zürichu.Nemecký hráč Marc Michaelis (vpravo) skóruje popri brankárovi Spojených štátov Devinovi Cooleym počas zápasu základnej skupiny A medzi USA a Nemeckom na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji v Zürichu.Nemecký hráč Leon Gawanke oslavuje po góle svojho spoluhráča Frederika Tiffelsa počas zápasu základnej skupiny A medzi Spojenými štátmi a Nemeckom na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji 2026 v Zürichu.


    III. tretina:


    Program MS v hokeji 2026 - streda, 20. mája

    20.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    3 - 1
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    20.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    0 - 9
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena
    20.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    6 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    20.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    4 SN - 3
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Matthew Tkachuk v drese USA proti Nemecku.
    Matthew Tkachuk v drese USA proti Nemecku.
    Obhajcom zlata pomohol príchod Tkachuka. Nemci stále čakajú na prvé víťazstvo na MS
    dnes 23:05
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Matthew Tkachuk v drese USA proti Nemecku.
    Matthew Tkachuk v drese USA proti Nemecku.
    Obhajcom zlata pomohol príchod Tkachuka. Nemci stále čakajú na prvé víťazstvo na MS
    dnes 23:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Obhajcom zlata pomohol príchod Tkachuka. Nemci stále čakajú na prvé víťazstvo na MS