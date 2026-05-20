Obhajcom zlata pomohol príchod Tkachuka. Nemci stále čakajú na prvé víťazstvo na MS

MS v hokeji 2026 - skupina A
USA - Nemecko 4:3 pp a sn (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 15. Howard (Steeves), 26. Sasson (Howard, Ufko), 55. Novak (Carlile), rozh. nájazd Leonard - 1. Seider (Tiffels, Samanski), 30. Tiffels (Reichel, Gawanke), 33. Michaelis (Ehl).
Rozhodcovia: Burzminski (Kan.), Ondráček (ČR) – Gibbs (Kan.), Rampír (ČR), vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 9731
USA: Cooley – Lohrei, Faulk, Lindgren, Borgen, Carlile, Clifton, Ufko – Tkachuk, Novak, Leonard – Howard, Coronato, Steeves – Olivier, Lafferty, Cotter – Moore, Sasson, Plante
Nemecko: Grubauer – Wagner, Seider, Mik, Wissmann, Gawanke, Hüttl, Sinn – Reichel, Samanski, Tiffels – Loibl, Kahun, Fischbuch – Dove-McFalls, Michaelis, Ehl – Krämmer, Wiederer, Kastner – Tuomie
Hokejisti USA vyhrali svoj štvrtý zápas na MS v hokeji 2026 v Švajčiarsku. V stredajšom zápase skupiny A vyhrali v Zürichu nad Nemeckom 4:3 po samostatných nájazdoch.
