ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Žilina dnes, Niké liga LIVE (4. kolo)

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a MŠK Žilina dnes hrajú zápas 4. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Žilina dnes (Niké Liga LIVE, 4. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
15.08.2026 o 18:00
4. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Malárik – Bednár, Ferenc.
Prenos
MFK Dukla Banská Bystrica privíta v 4. kole Niké ligy na domácom ihrisku MŠK Žilina. Súboj dvoch tradičných slovenských klubov bude špecifický najmä tým, že oba tímy vstúpia do zápasu s novými hlavnými trénermi. V Banskej Bystrici po troch kolách skončil Juraj Jarábek, ktorého nahradil Daniel Valach. V Žiline zase Pavla Staňa vystriedal jeho doterajší asistent Vladimír Veselý. Pre oboch trénerov tak pôjde o premiéru v pozícii hlavného kouča.
Dukla má za sebou veľmi nepríjemný vstup do sezóny. Po troch kolách je bez bodu a bez streleného gólu, keď postupne prehrala so Slovanom Bratislava 0:4, Dunajskou Stredou 0:2 a Spartakom Trnava 0:3. Banskobystričania tak majú skóre 0:9 a ako jediný tím v súťaži ešte neskórovali. Naopak, Žilina získala štyri body, keď v prvom kole remizovala s Košicami 4:4, následne vyhrala v Michalovciach 1:0 a naposledy doma podľahla Skalici 1:3. „Šošoni“ majú po troch zápasoch skóre 6:7.
Rozdiel medzi mužstvami je viditeľný aj v ofenzívnych číslach. Žilina v prvých troch kolách zaznamenala 19 striel na bránu, zatiaľ čo Dukla ich mala desať. Banskobystričania zároveň ešte ani raz nedokázali prekonať súperovho brankára, kým Žilina skórovala šesťkrát. Na druhej strane, oba tímy majú po troch kolách pomerne vyrovnaný počet vyhraných osobných súbojov, čo naznačuje, že rozhodovať môžu predovšetkým efektivita v zakončení a schopnosť využiť chyby súpera.
Žilina bude chcieť napraviť najmä domácu prehru so Skalicou a nadviazať na víťazstvo z Michaloviec. Dukla zase potrebuje čo najskôr zastaviť sériu troch prehier a prelomiť strelecké mlčanie. Práve zmena trénera môže byť pre domáci tím potrebným impulzom. Daniel Valach pozná prostredie Dukly aj mladých hráčov veľmi dobre, keďže pred povýšením k A-mužstvu pôsobil pri klubovej mládeži a B-mužstve. Vladimír Veselý zase pozná žilinské mužstvo z pozície asistenta a bude sa snažiť priniesť stabilitu po odchode Pavla Staňa.
Aj vzájomné zápasy ponúkajú zaujímavú štatistiku. V posledných ligových stretnutiach sa viac darilo Žiline, ktorá vyhrala oba posledné duely. V marci 2025 zvíťazila v Banskej Bystrici 2:1 a predtým doma triumfovala 2:0. Celkovo však ide o súperov, medzi ktorými bývajú zápasy vyrovnané a výsledok môže výrazne ovplyvniť jeden moment.
Sobotňajší duel tak bude predovšetkým o tom, ktorý z nových trénerov dokáže svojmu tímu rýchlejšie vštepiť nový impulz. Dukla potrebuje prvé body aj prvý gól sezóny, zatiaľ čo Žilina chce potvrdiť štyri body z úvodných troch kôl a po neúspechu so Skalicou sa vrátiť na víťaznú vlnu. V Banskej Bystrici sa preto očakáva zaujímavý súboj nielen na ihrisku, ale aj dvoch nových tvárí na lavičkách.
Dukla má za sebou veľmi nepríjemný vstup do sezóny. Po troch kolách je bez bodu a bez streleného gólu, keď postupne prehrala so Slovanom Bratislava 0:4, Dunajskou Stredou 0:2 a Spartakom Trnava 0:3. Banskobystričania tak majú skóre 0:9 a ako jediný tím v súťaži ešte neskórovali. Naopak, Žilina získala štyri body, keď v prvom kole remizovala s Košicami 4:4, následne vyhrala v Michalovciach 1:0 a naposledy doma podľahla Skalici 1:3. „Šošoni“ majú po troch zápasoch skóre 6:7.
Rozdiel medzi mužstvami je viditeľný aj v ofenzívnych číslach. Žilina v prvých troch kolách zaznamenala 19 striel na bránu, zatiaľ čo Dukla ich mala desať. Banskobystričania zároveň ešte ani raz nedokázali prekonať súperovho brankára, kým Žilina skórovala šesťkrát. Na druhej strane, oba tímy majú po troch kolách pomerne vyrovnaný počet vyhraných osobných súbojov, čo naznačuje, že rozhodovať môžu predovšetkým efektivita v zakončení a schopnosť využiť chyby súpera.
Žilina bude chcieť napraviť najmä domácu prehru so Skalicou a nadviazať na víťazstvo z Michaloviec. Dukla zase potrebuje čo najskôr zastaviť sériu troch prehier a prelomiť strelecké mlčanie. Práve zmena trénera môže byť pre domáci tím potrebným impulzom. Daniel Valach pozná prostredie Dukly aj mladých hráčov veľmi dobre, keďže pred povýšením k A-mužstvu pôsobil pri klubovej mládeži a B-mužstve. Vladimír Veselý zase pozná žilinské mužstvo z pozície asistenta a bude sa snažiť priniesť stabilitu po odchode Pavla Staňa.
Aj vzájomné zápasy ponúkajú zaujímavú štatistiku. V posledných ligových stretnutiach sa viac darilo Žiline, ktorá vyhrala oba posledné duely. V marci 2025 zvíťazila v Banskej Bystrici 2:1 a predtým doma triumfovala 2:0. Celkovo však ide o súperov, medzi ktorými bývajú zápasy vyrovnané a výsledok môže výrazne ovplyvniť jeden moment.
Sobotňajší duel tak bude predovšetkým o tom, ktorý z nových trénerov dokáže svojmu tímu rýchlejšie vštepiť nový impulz. Dukla potrebuje prvé body aj prvý gól sezóny, zatiaľ čo Žilina chce potvrdiť štyri body z úvodných troch kôl a po neúspechu so Skalicou sa vrátiť na víťaznú vlnu. V Banskej Bystrici sa preto očakáva zaujímavý súboj nielen na ihrisku, ale aj dvoch nových tvárí na lavičkách.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK SkalicaMFK Skalica
3
2
1
0
6:3
7
V
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
4
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
1
1
6:7
4
P
V
R
7
AS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
3
0
1
2
3:7
1
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
0
0
3
0:9
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body