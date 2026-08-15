Ohrozuje rekord Kratochvílovej. Švajčiarka sa označila za kráľovnú osemstovky

Hviezda atlétky Audrey Werrovej, ktorá nedávno vážne ohrozila dlhoročný rekord Jarmily Kratochvílovej, stále stúpa.
Po piatkovom ostro sledovanom triumfe na ME v Birminghame sa 22-ročná Švajčiarka označila za kráľovnú osemstovky.
Werrová tento rok šokovala športový svet, keď sa hneď dvakrát priblížila k rekordu Kratochvílovej (1:53,28 min). V júni na Diamantovej lige v Paríži zabehla tretí najlepší čas histórie - za rekordom zaostala o 52 stotín.
"Myslím si, že som teraz taká kráľovná osemstovky," povedala Werrová po víťazstve v Birminghame, kde časom 1:54,81 min vytvorila rekord ME a porazila domácu obhajkyňu titulu Keely Hodgkinsonovú.
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Na ceste za zlatom sa musela vyrovnať s pádom v semifinále, po ktorom sa do finále dostala až vďaka úspešnému protestu. "Posledné hodiny boli emocionálnou jazdou hore-dole, takže z medaily mám obrovskú radosť," uviedla.
"Bolo to psychicky náročné, ale vedela som, že si finále zaslúžim. Preto som urobila všetko pre to, aby som druhú šancu využila. A tiež som vedela, že som najsilnejšia, keď som hneď od štartu vpredu," dodala Werrová.
Úradujúca olympijská šampiónka Hodgkinsonová mala zmiešané pocity.
"V takejto konkurencii je akákoľvek medaila dobrým výsledkom, takže z toho nemôžem byť sklamaná. Ako obhajkyňa titulu som však predsa len myslela na viac," zhodnotila strieborná Britka.