    Ohrozuje rekord Kratochvílovej. Švajčiarka sa označila za kráľovnú osemstovky

    Audrey Werrová ovládla beh na 800 metrov na ME v atletike 2026.
    Audrey Werrová ovládla beh na 800 metrov na ME v atletike 2026. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|15. aug 2026 o 14:55
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    Švajčiarska atlétka ovládla ostro sledované finále.

    Hviezda atlétky Audrey Werrovej, ktorá nedávno vážne ohrozila dlhoročný rekord Jarmily Kratochvílovej, stále stúpa. 

    Po piatkovom ostro sledovanom triumfe na ME v Birminghame sa 22-ročná Švajčiarka označila za kráľovnú osemstovky.

    Werrová tento rok šokovala športový svet, keď sa hneď dvakrát priblížila k rekordu Kratochvílovej (1:53,28 min). V júni na Diamantovej lige v Paríži zabehla tretí najlepší čas histórie - za rekordom zaostala o 52 stotín.

    "Myslím si, že som teraz taká kráľovná osemstovky," povedala Werrová po víťazstve v Birminghame, kde časom 1:54,81 min vytvorila rekord ME a porazila domácu obhajkyňu titulu Keely Hodgkinsonovú.

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    Na ceste za zlatom sa musela vyrovnať s pádom v semifinále, po ktorom sa do finále dostala až vďaka úspešnému protestu. "Posledné hodiny boli emocionálnou jazdou hore-dole, takže z medaily mám obrovskú radosť," uviedla.

    "Bolo to psychicky náročné, ale vedela som, že si finále zaslúžim. Preto som urobila všetko pre to, aby som druhú šancu využila. A tiež som vedela, že som najsilnejšia, keď som hneď od štartu vpredu," dodala Werrová.

    Úradujúca olympijská šampiónka Hodgkinsonová mala zmiešané pocity. 

    "V takejto konkurencii je akákoľvek medaila dobrým výsledkom, takže z toho nemôžem byť sklamaná. Ako obhajkyňa titulu som však predsa len myslela na viac," zhodnotila strieborná Britka.

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