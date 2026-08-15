ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok dnes, Niké liga LIVE (4. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas 4. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok dnes (Niké Liga LIVE, 4. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
15.08.2026 o 18:00
4. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prenos
V 4. kole Niké ligy proti sebe nastúpia Slovan Bratislava a Ružomberok. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00.
Slovan figuruje v tabuľke na 3. mieste, avšak odohral o zápas menej ako vedúce duo Trnava a Skalica. Belasí zvíťazili v oboch stretnutiach a na konte majú šesť bodov. Ako jediný tím v lige zatiaľ neinkasovali. Banskú Bystricu zdolali 4:0 a Podbrezovú 3:0.
Ružomberok nezačal sezónu ideálne. Po troch odohraných zápasoch má na konte jeden bod za domácu remízu s Dunajskou Stredou. Následne prehral so Skalicou 1:2 a s Podbrezovou 1:4. Ružomberčanom patrí predposledná jedenásta priečka so skóre 3:7.
Slovan figuruje v tabuľke na 3. mieste, avšak odohral o zápas menej ako vedúce duo Trnava a Skalica. Belasí zvíťazili v oboch stretnutiach a na konte majú šesť bodov. Ako jediný tím v lige zatiaľ neinkasovali. Banskú Bystricu zdolali 4:0 a Podbrezovú 3:0.
Ružomberok nezačal sezónu ideálne. Po troch odohraných zápasoch má na konte jeden bod za domácu remízu s Dunajskou Stredou. Následne prehral so Skalicou 1:2 a s Podbrezovou 1:4. Ružomberčanom patrí predposledná jedenásta priečka so skóre 3:7.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK SkalicaMFK Skalica
3
2
1
0
6:3
7
V
V
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
4
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
1
1
6:7
4
P
V
R
7
AS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
3
0
1
2
3:7
1
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
0
0
3
0:9
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body