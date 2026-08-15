ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes (turnaj 4 krajín hráčov do 17 rokov, LIVE)

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov sa dnes stretnú s rovesníkmi zo Švajčiarska na turnaji 4 krajín v českom Chomutove.
Naposledy si tieto mládežnícke výbery zmerali sily na konci minulého roka, keď najskôr vyhrali Slováci 4:2, aby o deň neskôr prehrali 2:5.
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ONLINE PRENOS: Slovensko U17 - Švajčiarsko U17 dnes (hokej, sobota, turnaj 4 krajín, výsledok, naživo, LIVE)
Turnaj štyroch krajín (U17) 2026/2027
15.08.2026 o 15:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švajčiarsko
Prenos
Nominace Slovenska na tento turnaj
Brankáři: Petrovič, Jaroš
Obránci: Pecha, Jankulár, Púrok, Gazdag, Bojňanský, Čičmanec, Vasko, Margoč, Hadaš
Útočníci: Švajda, Šušoliak, Školiak, Sisik, Bolla, Bičkoš, Domonkos, Norocký, Milanič, Potočka, Mojžíš
Brankáři: Petrovič, Jaroš
Obránci: Pecha, Jankulár, Púrok, Gazdag, Bojňanský, Čičmanec, Vasko, Margoč, Hadaš
Útočníci: Švajda, Šušoliak, Školiak, Sisik, Bolla, Bičkoš, Domonkos, Norocký, Milanič, Potočka, Mojžíš
Vzájemná utkání
Švýcarsko – Slovensko
Švýcaři vyhráli z posledních 4 utkání hned 3. Smetli Slováky 8:2, 5:2. Přehráli je po nájezdech 3:2 a jednou brali prohru 1:2. Jednalo se o turnaje čtyř nebo mezinárodní turnaj, nikoliv o šampionáty.
Švýcarsko – Slovensko
Švýcaři vyhráli z posledních 4 utkání hned 3. Smetli Slováky 8:2, 5:2. Přehráli je po nájezdech 3:2 a jednou brali prohru 1:2. Jednalo se o turnaje čtyř nebo mezinárodní turnaj, nikoliv o šampionáty.
První setkání čtyř celků proběhne v Chomutově. Místo Finů tentokráte přijede tým USA. Bude scházel i tým Švédska. Seveřané nedorazí. Češi v minulém ročníku porazili Švýcarsko, Finsko i Slovensko. Poté prohrál Český výběr až se Švédskem. Favoritem jsou Češi i letos, ale uvidíme, jak se bude turnaj vyvíjet, jde o sport, může se stát všechno. Největší konkurent Česka bude asi tým USA. Ten totiž zvítězil od roku 2010 celkem devětkrát v celém turnaji.
Slováci sice loni prohráli s ČR 1:8. Jenže každý rok se výběry mění. Na Hlinka Gretzky Cupu skončili letos Slováci čtvrtí. Prohráli o třetí místo s Finy a že to byl boj až do konce. Takže Slovenští hokejisté jsou nevyzpytatelní, záleží, jaký ročník zrovna přivezou, jako u nás, podobné.
Slováci sice loni prohráli s ČR 1:8. Jenže každý rok se výběry mění. Na Hlinka Gretzky Cupu skončili letos Slováci čtvrtí. Prohráli o třetí místo s Finy a že to byl boj až do konce. Takže Slovenští hokejisté jsou nevyzpytatelní, záleží, jaký ročník zrovna přivezou, jako u nás, podobné.
Hezký den milí dámy a pánové, dnes pro vás máme hokejový zápas. Ano, hokej se probouzí po letní přípravě k životu a tohle bude mezinárodní úroveň. Jde totiž o hokej pod 17 let. V Chomutově se utkají čtyři týmy o vítězství v této kategorii. Jak to celé dopadne? Nyní vám představím první duel mezi Slovenskem a Švýcarskem, utkání začíná už v 15 hodin.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 15:00.