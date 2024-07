Dosiahol tréner Deschamps svoje možnosti? Mužstvo malo potenciál na finále, tvrdí český expert

MNÍCHOV. „ Španieli predvádzajú krásny futbal a sú zaslúžené vo finále,“ znelo po skončení prvého semifinále na EURO 2024 (ME vo futbale) z úst komentátora a experta ČT Sport Tomáša Pešíra.

„V predošlých zápasoch bolo na Yamalovi vidieť, že veľmi chce dať gól. Konečne sa mu to podarilo. Bola to strela, ktorá nešla kopnúť lepšie a stojí za mnohé opakovania,“ reagoval Pešír.

„Konečne aj Francúzi šli do útoku. Mbappé hrá bez masky a každý ho pozná. Dostáva sa do zakončenia a vymyslel fantastický gól,“ chválil v štúdiu bývalý hráč Atletica Madrid Tomáš Ujfaluši.

„Nikto nečakal, že bude strieľať. Yamal spravil krátku kľučku a okamžite strieľal. Bol to prekvapivý moment. Možno to prekvapilo i brankára.

Možno, ak by som v šestnástich vedel strieľať ako on, moja kariéra by bola lepšia,“ zasmial sa v štúdiu bývalý český reprezentant Michal Kadlec.

„Nezachytili nás na kraji. V tejto situácii som bol niekoľkokrát, tak som to skúsil a vystrelil. Padlo to tam,“ uviedol Yamal pre ČT Sport.

VIDEO: Gól najmladšieho strelca v histórii EURO