Mbappé hrá v nepohode. Netreba však zabúdať na jeho potenciál, varuje tréner Španielska

Španielsko sa usiluje o piate finále v histórii ME, pričom iba Nemecko si ich zahralo viac (6).

MNÍCHOV. Semifinále EURO 2024 (ME vo futbale) v Nemecku odštartuje súbojom Španielska a Francúzska , ktorý je na programe v utorok od 21.00 h v Mníchove.

"Les Bleus" sa podarilo postúpiť do finále v rokoch 1984, 2000 a 2016, ale mimo francúzskej pôdy iba raz (ME 2000 v Holandsku).

Oba tímy sa na veľkých turnajoch stretli päťkrát, pričom naposledy zvíťazilo Španielsko, ktoré vo štvrťfinálovom súboji ME 2012 nasmerovalo svoju cestu za obhajobou titulu majstrov Európy.

Bol veľmi unavený a mal svalové problémy. Stále sme nevideli najlepšiu verziu Mbappého a som si istý, že ho limituje to, čo sa stalo v prvom zápase. Netreba však zabúdať na jeho obrovský potenciál."

"Ľudia si musia uvedomiť, že Mbappého veľmi obmedzuje maska na tvári. Podobný prípad sme mali aj my s Le Normandom a nedokázal normálne dýchať.

"Je to skvelý hráč, ak bude musieť hrať, je pripravený," povedal o Navasovi španielsky tréner Luis de la Fuente, ktorý si myslí, že k ubráneniu najväčšej ofenzívnej hrozby súpera môže prispieť aj nepohoda kapitána Francúzska, keďže Mbappé hrá so zlomeným nosom:

"Samozrejme, bolo by ľahšie vyhrávať zápasy, keby sme boli efektívnejší v útoku, ale na veľkom turnaji, ako je EURO, nemôžete očakávať, že sa dostanete ďaleko, ak nebudete úspešní v obrane," povedal 55-ročný tréner, ktorý je na lavičke Francúzska už 12 rokov a tím doviedol ku dvom účastiam vo finále MS vrátane zisku titulu majstrov sveta v roku 2018.

Francúzi chýbali vo finále veľkého turnaja iba raz od roku 2014, keď na uplynulých ME vypadli už v osemfinále so Švajčiarskom.

"Nemalo by sa to brať ako samozrejmosť. Byť v semifinále na takmer každom veľkom turnaji je niečo, čo si musíme vychutnať, pretože je to úspech, aj keď ľudia očakávali, že sa sem dostaneme.

Pre mňa je to hrdosť na mojich hráčov, napriek tomu, že nie všetko sa podarilo dokonale. Chcel by som využiť tento moment a vyťažiť z neho čo najviac," dodal Deschamps.