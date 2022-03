Prvý gól za áčko? Bude za to peňažná pokuta, tvrdí strelec

ŽILINA. Posledným štvrťfinalistom Slovnaft Cupu sa stalo mužstvo MŠK Žilina. Zverenci trénera Petra Černáka zdolali v osemfinále pohára KFC Komárno 2:1. Žilinčania majú za sebou rušné dni: pred týždňom hrali v mládežníckej Lige majstrov, v nedeľu privítali Slovan. V oboch prípadoch podali skvelý výkon, no bez postupového, respektíve bez víťazného konca. Dôležitý rýchly gól Proti Komárnu bol ich cieľom jednoznačne postup, ku ktorému im dopomohol aj rýchly gól. Domáci sa ujali vedenia už v 12. minúte po góle Jakuba Paura.

„V kabíne sme si hovorili, že v takýchto zápasoch je dôležité skoro dať gól, aby sa nám lepšie hralo. Pred bránou sa dobre zorientoval Mário Sauer, priťukol mi loptu. Netrafil som to ideálne, ale padlo to tam,“ opísal svoj gólový moment kapitán Žilinčanov.

Vyrovnať mohol Michal Petráš, v 20. minúte trafil z voleja ľavú žrď. Bola to najväčšia príležitosť hostí v prvom polčase, no pár minút pred prestávkou ohrozil žilinskú bránu ešte aj Martin Šimko. „Ak by sme do prestávky vyrovnali, určite by nám to pomohlo. Žilina má mladé mužstvo a pre tých mladých chlapcov by to nebolo jednoduché,“ poznamenal Mikuláš Radványi, tréner Komárna.

„Súper bol dobre zorganizovaný. Prvý polčas sme dobre zvládli, druhý bol už rozháraný, čo je pre divákov fajn, no pre hráčov je to o to náročnejšie. Aj preto už možno mali ťažšie nohy,“ hodnotil dianie na ihrisku tréner Žiliny Peter Černák. Sedemdesiat eur V 69. minúte však pridal druhý gól Žiliny Patrik Leitner. Skóroval hlavou po centrovanom priamom kope Patrika Mysloviča. „Skúšali sme to už aj v zápase béčka s Petržalkou. Vtedy to nevyšlo, no dobre sme to natrénovali,“ usmieval sa 20-ročný futbalista domácich. Bol to jeho prvý gól v súťažnom zápase za áčko. Podľa nepísaných pravidiel futbalovej kabíny to ho bude niečo stáť. „Isto tam bude nejaká peňažná pokuta,“ smial sa Leitner. Jakub Paur z pozadia ukazoval, že to bude sedemdesiat eur a zároveň teatrálne krútil hlavou: „Že pokuta za gól, to som ešte nepočul...“

Hlavičkový súboj Jakuba Paura a Dávida Špaka v zápase MŠK Žilina - KFC Komárno. (Autor: Karol Ryba)

Nebezpečné štandardky Žilinčania mali po postupe, pochopiteľne, dobrú náladu, no hlavu nevešali ani Komárňania. V tomto ročníku vyradili z pohára dvoch prvoligistov, Dunajskú Stredu a Michalovce. A hanbu si nespravili ani na ihrisku tretieho účastníka Fortuna ligy. Tesne pred koncom zápas ešte zdramatizovali, keď po rohu skončila hlavička Pétera Vargu kontaktným gólom. „Vedeli sme, že Komárno hrá jednoduchý futbal. majú nebezpečné štandardné situácie vysokých hráčov, čo dokážu streliť gól,“ uviedol Paur.