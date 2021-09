Cez dvetisíc ľudí, kone a voz. Závidieť môžu aj ligisti, tvrdí tréner Trnavy

Trnavčania v 3. kole Slovnaft Cupu cestovali do dediny, kde majú množstvo fanúšikov.

V Pate sa už pred úvodným výkopom s Trnavou hovorilo o zápase storočia. Napriek prehre vládne v trojtisícovej obci spokojnosť.

„Škoda úvodu, boli sme trochu vykukaní. Cez polčas sme si povedali, že sa nezľakneme a ideme napádať.

Dostali sme síce ešte gól, ale rozhodne sa nemáme za čo hanbiť. Gratulujem hráčom k skvelému výkonu,“ po stretnutí povedal hrajúci tréner FC Pata Lukáš Herák.

Sedemdesiat minút bez gólu

Tešilo ho najmä to, že takmer sedemdesiat minút vydržal jeho tím bez inkasovania. Za Trnavčanov sa presadili Martin Bukata, Kelvin Owusu Boateng, Saymon De Barros Cabral a Bamidele Isa Yusuf.

„Treba si uvedomiť, proti komu sme hrali. Mnohým reprezentantom svojich krajín.

Časom to odznie a budeme viac ako hrdí. Na tento zápas budeme spomínať do konca života,“ dodal futbalista, ktorý je verným fanúšikom Trnavy a pravidelne chodí do kotla Trnavčanov.