VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji U20 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na juniorských majstrovstvách sveta pripísali druhú prehru. Vo svojom treťom zápase v A-skupine v St. Paul nestačili na domácich favoritov z USA, ktorým podľahli 5:6.
Slovenskí reprezentanti v úvodnom dueli najprv prehrali so Švédskom 2:3, no následne zaznamenali dôležitý triumf 4:1 nad Nemeckom.
Zverenci Petra Frühauf nastúpia na svoj posledný duel v základnej skupine 31. decembra o 19. 00 hod proti rovesníkom Švajčiarska.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - USA (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)