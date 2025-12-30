VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji U20 2026

Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotogaléria (36)
Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|30. dec 2025 o 03:10
ShareTweet0

Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - USA v skupine A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na juniorských majstrovstvách sveta pripísali druhú prehru. Vo svojom treťom zápase v A-skupine v St. Paul nestačili na domácich favoritov z USA, ktorým podľahli 5:6.

Slovenskí reprezentanti v úvodnom dueli najprv prehrali so Švédskom 2:3, no následne zaznamenali dôležitý triumf 4:1 nad Nemeckom.

Zverenci Petra Frühauf nastúpia na svoj posledný duel v základnej skupine 31. decembra o 19. 00 hod proti rovesníkom Švajčiarska.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - USA (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)
Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka z rozcvičky pred zápasom Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka z rozcvičky pred zápasom Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka z rozcvičky pred zápasom Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
36 fotografií
Fotka z rozcvičky pred zápasom Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka z rozcvičky pred zápasom Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka z rozcvičky pred zápasom Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka z rozcvičky pred zápasom Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Útočník Tomáš Chrenko (29) oslavuje gól v zápase Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Brankár Caleb Heil v zápase Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Útočník Tomáš Chrenko (29) oslavuje gól v zápase Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Andreas Straka (15) a Aj Spellacy (8) v zápase Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Brankár USA Caleb Heil (30) v zápase Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Michal Svrček (11) v zápase Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. Utočník Brendan McMorrow (22) oslavuje gól v zápase Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Brankár Michal Prádel v zápase Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Útočník Aj Spellacy (8) a brankár Michal Prádel v zápase Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Útočník Brendan McMorrow oslavuje gól v zápase Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Útočník James Hagens (10) oslavuje gól v zápase Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    Fotka zo zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji U20 2026
    dnes 03:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji U20 2026