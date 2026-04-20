Slafkovský sa narodil pre veľké chvíle. Play-off je ako olympiáda, hovoril po hetriku

Keď sa zámorskí novinári opýtali kapitána Montrealu Nicka Suzukiho pred prvým zápasom play-off na Slafkovského, povedal, že v poslednom čase urobil obrovský pokrok a že má stále veľký priestor na zlepšenie.
„Každým rokom sa zdá byť lepší. Myslím si, že na olympiáde ukázal, že dokáže byť dominantným hráčom aj v play-off. Keď som bol s ním posledný týždeň, bolo vidieť, že sa na to teší," uviedol Suzuki.
V tom čase ešte nevedel, že má úplnú pravdu: Slafkovský dominoval už v úvodnom stretnutí play-off proti Tampe.
O výhre Montrealu 4:3 po predĺžení rozhodol tromi gólmi, vrátane víťazného v predĺžení.
Stal sa iba druhým Slovákom v histórii, ktorý strelil tri góly vo vyraďovacej časti NHL.
„Náš slovenský kráľ," napísal Montreal k fotke Slafkovského na sociálnych sieťach.
Tri góly v presilovke
Canadiens postúpili do vyraďovacích bojov druhý rok po sebe ako tretí tím náročnej Atlantickej divízie. Hneď na úvod dostal mladý tím mimoriadne ťažkého súpera.
Tampa Bay má totiž v kádri stále jadro hráčov, ktorí ešte nedávno dvakrát po sebe siahli na Stanleyho pohár.
Pre slovenských fanúšikov je táto séria špecifická aj preto, že v nej proti sebe stoja jediní dvaja Slováci, ktorí sa tento rok do play-off prebojovali. Okrem Slafkovského je to obranca Tampy Erik Černák.
Prvý zápas série sa začal vo vysokom tempe a hneď v úvode mal obrovskú príležitosť práve Černák, ktorého však skvelým zákrokom vychytal český brankár Jakub Dobeš.
Z následného protiútoku pohrozil Slafkovský, no aj brankár Lightning Vasilevskij sa vyznamenal. Skóre sa prvýkrát menilo v 14. minúte, kedy poslal Montreal do vedenia Josh Anderson.
Po prvej tretine zápasu kanadská televízia Sportsnet ukázala záber, ako sa fanúšikovia Canadiens radujú z gólu Andersona v Katedrále svätého Jána Evanjelistu v Montreale.
Domáca Tampa v druhej tretine predviedla bleskový obrat – v priebehu 29 sekúnd skórovali Darren Raddysh a Brandon Hagel.
Montreal sa po dvoch rýchlych góloch nezlomil a v závere druhej tretiny si počas presilovky vypracoval obrovský tlak.
Ivan Demidov našiel ideálnou prihrávkou Slafkovského, ktorý tvrdou strelou bez prípravy prekonal brankára a vyrovnal na 2:2.
Slafkovský hýril aktivitou aj v treťom dejstve. Svojím dravým prienikom prinútil k faulu Anthonyho Cirelliho a vybojoval pre svoj tím ďalšiu početnú výhodu.
Canadiens ju bleskovo využili. Cole Caufield nabil slovenskému krídelníkovi a ten pohotovo poslal Montreal do vedenia 3:2.
V presilovkách sa však darilo aj domácej Tampe, ktorá v nich strelila celkovo dva góly. V 49. minúte potrestal vylúčenie hostí Brandon Hagel, ktorý svojím druhým presným zásahom v zápase upravil na 3:3 a poslal duel do predĺženia.
Rozhodujúci moment celého stretnutia sa zrodil len 21 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Útočník Tampy Jake Guentzel si nedal pozor na hru vysokou hokejkou a putoval na trestnú lavicu.
Montreal si preniesol presilovú hru do predĺženia a v 82. sekunde nastaveného času udrel.
Slafkovský dostal priestor na kruhu a presnou strelou spečatil svoj hetrik. Černák sa ešte snažil dráhu puku zablokovať, no jeho hokejka prišla neskoro.
„Videl som tam voľný priestor, rozhodol som sa to skúsiť a našťastie to padlo dnu," opísal rozhodujúci moment Slafkovský.
Po zápase ho vyhlásili za prvú hviezdu.
Uznania sa dočkal aj v šatni, kde mu spoluhráči odovzdali putovnú vlčiu čiapku, ktorá symbolizuje, že Canadiens pracujú ako vlčia svorka.
Čapicu si v tíme vymieňajú po každom zápase tak, že jej predchádzajúci držiteľ ju odovzdá novému hráčovi zápasu.
„Teraz si oddýchneme a o dva dni to zopakujeme," zakričal Slafkovský.
Olympiáda je ako séria play-off
Slafkovského hetrikový zápis je výnimočný a hovoria o tom viaceré štatistiky:
- Tri góly v play-off strelil len ako druhý Slovák. Pred ním sa to dvakrát podarilo Petrovi Šťastnému za Quebec v sezónach 1982/83 a 1986/1987.
- Hráč Montrealu, ktorý strelil tri góly v úvodnom zápase play-off, bol naposledy Guy Lafleur v roku 1977.
- Slafkovský strelil všetky tri góly počas presilovky v play-off ako vôbec prvý hráč v histórii Montrealu Canadiens.
„Je to celkom fajn pocit, streliť tri góly a rozhodnúť v predĺžení. Páči sa mi to," uviedol so smiechom na pozápasovej tlačovej konferencii.
„Ale musíme hrať tak, aby sme nemusli ísť do predĺženia, aby sme zápas ukončili skôr. Som šťastný, ako sa to stalo, ale teraz sa už musíme sústrediť na ďalší zápas."
Pre Slafkovského to bol druhý hetrik v NHL. Tri góly dal aj v apríli 2024 v zápase základnej časti proti Philadelphii.
Slafkovského hetrik spôsobil v zámorí rozruch. Po zápase o ňom písali viacerí experti aj médiá. Slafkovský absolvoval tlačovú konferenciu a tiež rozhovory pre televíziu TNT a Sportsnet.
„Juraj Slafkovský sa narodil pre veľké momenty. Ukazuje to už niekoľko rokov v reprezentácii a najnovšie aj v drese Montreal Canadiens," napísal po zápase montrealský reportér Anthony Martineau, ktorý na dennej báze pokrýva dianie v klube.
„Sme v Miláne alebo v Tampe? Svetový výkon od Juraja Slafkovského," uviedol na sociálnej sieti X aj renomovaný expert Pierre LeBrun, ktorý narážal na Slafkovského výkony na olympiáde v Taliansku.
Tam zaznamenal v šiestich zápasoch osem bodov a bol najlepším hráčom Slovenska.
Aj novinári po zápase sa pýtali Slafkovského, ako mu výkony na olympiáde pomohli po návrate do Montrealu.
„Olympiáda je ako séria play-off. Tiež tam hráte sedem zápasov, aj keď proti iným tímom. Výkony na olympiáde mi dodali sebavedomie," uviedol Slafkovský.
„Bola to dobrá príprava uprostred sezóny. Potom som si oddýchol a som späť," vtipkoval v prenose televízie TNT.
„Myslím si, že play-off je ešte na vyššej úrovni ako olympiáda. Hrá sa tvrdo, zápasy sú náročnejšie. Musíte byť pripravený fyzicky aj mentálne," dodal.
Slafkovský v zápase vystrelil až sedemkrát na bránku, najviac z hráčov Montrealu. Od začiatku duelu sa snažil hrať aj fyzicky, zaznamenal dva bodyčeky.
„Snažil som sa vybehnúť na ľad a trafiť pár súperov, aby som sa dostal do zápasu. Je to dobrý spôsob, ako nastaviť tón a rozbehnúť sa.“
Slafkovský strelil tri góly z troch rôznych pozícií – z pravej strany, zo stredu a z ľavej strany. Na všestrannosť sa ho pýtal aj legendárny brankár Henrik Lundqvist.
„Musím byť pripravený hrať v akejkoľvek pozícii. Počas presilovky sa snažíme rotovať a hľadať voľného hráča, ktorý by mohol vystreliť. Pracujeme na tom a s výsledkom som zatiaľ veľmi spokojný," opísal Slafkovský hru v početnej výhode.
V ďalších odpovediach pochválil spoluhráčov z útoku Suzukiho a Caufielda aj trénera Martina St. Louisa.
Kouč Montrealu bol po stretnutí mimoriadne spokojný a vyzdvihol aj Slafkovského.
„Vieme, čo nám môže ´Slaf´ priniesť. Dnes večer hral verne svojej identite. Nešlo len o jeho góly, chcel vyhrať, bol fyzický, vyhrával súboje jeden na jedného a bol aktívny s hokejkou. Bol to pre neho dôležitý zápas," uviedol St. Louis.
„Keď pracujete s mladými talentovanými hráčmi, musíte mať trpezlivosť a empatiu. Cieľ bol neustále ho posúvať. Zažil si vzostupy aj pády, no za posledný rok tých pádov veľa nebolo."