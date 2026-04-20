VIDEO: To je poriadny čin, kúsok mágie. Slovenský fantóm čaroval, úspech platil bolesťou

Je to najcennejší skalp Dominika Greifa v doterajšej kariére. Slovenský brankár výraznou mierou pomohol Olympique Lyon k triumfu v nedeľnom šlágri 30. kola francúzskej Ligue 1 na pôde úradujúceho majstra Paríža Saint-Germain (PSG) 2:1.
„Po tom zlom období je každý takýto zážitok pre mňa darom. Som veľmi šťastný, že sa mi darí aj individuálne a prežívam vydarené obdobie po tých ťažkých a stratených sezónach poznačených zdravotnými problémami. Zostávam však pokorne pri zemi,“ uviedol Greif v rozhovore pre STVR.
Po zápase si užíval veľký triumf na pôde nielen francúzskeho, ale aj svetového giganta.
Vlani PSG ovládol futbalový svet – vyhral francúzsky Superpohár, domácu ligu aj národný pohár.
Vo finále Ligy majstrov navyše deklasoval Inter Miláno 5:0. Aj v tejto sezóne patrí medzi absolútnu európsku elitu a v Lige majstrov sa prebojoval medzi najlepšie kvarteto.
Lyon však prišiel do Parku princov bez rešpektu a s brilantným Greifom v bráne.
„Greif znechutil parížskych útočníkov. Klub z hlavného mesta často narážal na výborne chytajúceho Slováka, čo potvrdila aj strela Lucasa Beralda, ktorú vyrazil (17. minúta), a predovšetkým penalta Gonçala Ramosa,“ opisoval denník L'Équipe.
To je teda poriadny čin
Francúzske médiá nešetrili superlatívmi.
„To je teda poriadny čin! Jeden z tých kúskov mágie, aké vie ponúknuť iba futbal. Na toto sa bude dlho spomínať,“ napísal denník Le Progrès.
Greif predviedol niekoľko dôležitých zákrokov, no kľúčový moment prišiel v 33. minúte. Gonçalo Ramos sa postavil k pokutovému kopu, no slovenský brankár jeho strelu zneškodnil.
„Ukazuje, v čom je silný. Fantastická reakcia na bránkovej čiare,“ vravel komentátor Nova Sport počas priameho prenosu.
Slovák po zákroku zostal v bolestiach ležať na trávniku, keďže ho lopta trafila do intímnych miest.
„Niekedy sa za ten úspech platí aj v podobe bolesti. Ojoj. To by si nechcel dostať takýto projektil na telo,“ dodal komentátor.
Slovenský Fantóm
Nova Sport následne situáciu okomentovala výstižne:
„Slovenský Fantóm v bráne Lyonu opäť čaroval! Mnohí z nás si určite vedia predstaviť tú bolesť.“
Greif mal zásadný podiel aj na druhom góle Lyonu. Paríž zahrával rohový kop, ktorý slovenský brankár vyboxoval ďaleko za šestnástku. Následne sa začal rýchly protiútok, Endrick vysunul Afonsa Moreiru a ten zvýšil na 2:0.
V hokejovej terminológii si Greif pripísal druhú asistenciu. Ukážka toho, ako sa z nevýhody môže v sekunde stať výhoda.
„V tejto sezóne bol veľmi rozhodujúci v mnohých zápasoch. Naše súčasné postavenie v tabuľke máme aj preto, že náš brankár podáva dobré výkony. Dokázal, že má veľkú kvalitu,“ ocenil ho tréner Lyonu Paulo Fonseca.
Vystrelili sme 23-krát
Portugalský kouč bol spokojný s celým tímovým výkonom.
„Zvládli sme to výborne – boli sme súdržní a dobre sme pokrývali priestory. Defenzívne to bolo veľmi dobré,“ pochvaľoval si Fonseca pre Ligue 1+.
Na opačnej strane musel športovo uznať kvalitu súpera aj tréner PSG Luis Enrique.
„Vystrelili sme 23-krát, no skórovali sme až z poslednej strely, navyše sme opäť nepremenili penaltu, a to robí rozdiel. Lyon odohral zápas na vysokej úrovni, má kvalitných hráčov aj trénera,“ priznal kouč Parížanov.
A keď sa ho pýtali na dramatizáciu boja o titul, odpovedal s typickým nadhľadom:
„Chceli ste vyrovnanejšiu ligu? Tak ju máte. Lens má veľmi dobrú sezónu a bude to náročné až do posledného zápasu.“
Greif medzi elitou Ligue 1
Slovenský brankár chytil v tejto sezóne už tretiu penaltu a v tejto metrike je v rámci Ligue 1 najlepší.
Odchovanec Slovana má na konte aj 24 vybehnutí mimo pokutového územia, čím vedie ligové poradie brankárov v prerušovaní akcií súpera. Okrem toho zaznamenal 14 čistých kont, z toho jedenásť v Ligue 1. Aj v tejto štatistike patrí na vrchol súťaže.
Vo všetkých súťažiach odohral Greif v tejto sezóne 31 zápasov a inkasoval iba 32 gólov.
Lyon stúpa, Paríž cíti tlak
Lyon sa triumfom posunul na tretie miesto tabuľky. PSG má na čele už len jednobodový náskok pred druhým Racingom Lens, hoci má zápas k dobru.
Domáci tréner Luis Enrique nechal oddychovať na lavičke viaceré hviezdy a hostia to dokonale využili.
Večer v Paríži tak patril mužovi zo Slovenska. Dominik Greif predviedol výkon, na ktorý sa nezabúda. Na štadióne plnom hviezd bol najväčšou hviezdou on.