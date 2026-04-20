V Miláne potiahli útok, na MS môžu chýbať. Dvorský je zranený, ďalší útočník z NHL otázny

Útočník Dalibor Dvorský nebude súčasťou slovenskej hokejovej reprezentácie na MS v hokeji 2026. O absencii 20-ročného centra St. Louis Blues informoval na pondelkovom zraze reprezentácie hlavný tréner Vladimír Országh.
Dvorský je zranený a účasť na MS vo Švajčiarsku mu neodporučil jeho zámorský klub St. Louis Blues.
Mladý útočník patril k ofenzívnym ťahúňom tímu na februárových ZOH v Miláne, kde strelil v šiestich zápasoch tri góly a pridal rovnaký počet asistencií. V drese Blues odohral v tejto sezóne 71 zápasov s bilanciou 12+9.
Účasť ďalšieho útočníka zo zámoria na MS je otázna. Pavol Regenda zo San Jose Sharks sa podrobí vyšetreniu magnetickou rezonanciou.
Regenda má za sebou zatiaľ najúspešnejšiu sezónu v NHL. Za Sharks nastúpil v 24 zápasoch, strelil 9 gólov vrátane hetriku a pridal jednu asistenciu. Na ZOH v Miláne mal bilanciu 3+2.
"Dalibor Dvorský absolvoval výstupnú prehliadku, aj vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré nedopadlo podľa predstáv. Vedenie St. Louis chce, aby si doliečil zranenie nohy a pripravil sa na ďalšiu sezónu.
Výstupnú prehliadku má za sebou aj Pavol Regenda, ktorého tiež trápi dávnejšie zranenie, takže sa ešte čaká na MR vyšetrenie a dnes alebo zajtra budeme vedieť viac," vysvetlil Országh.
Regendovu prípadnú účasť na MS komplikuje fakt, že je v zámorí bez zmluvy.
Z NHL už prisľúbili štart na šampionáte Martin Pospíšil (Calgary Flames) a Adam Sýkora (New York Rangers), ospravedlnili sa Martin Fehérváry (Washigton) a Šimon Nemec (New Jersey).
Z nižších zámorských súťaží bude mať Slovensko dvojicu brankárov. Samuel Hlavaj sa zapojí do prípravy budúci týždeň.
Adam Gajan už nastúpi v jednom z dvoch prípravných zápasov proti Nemecku v Kaufbeurene (vo štvrtok) alebo Ausburgu (sobota).