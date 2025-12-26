Slovákom chýba najväčší líder. Pozrite si zostavu Slovenska v zápase proti Švédsku

Alan Lenďák.
Alan Lenďák. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|26. dec 2025 o 17:53
Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Švédsko v skupine A na MS v hokeji U20 2026.

Slovenskí hokejisti štartujú svoju púť na juniorských majstrovstvách sveta do 20 rokov. Vo svojom úvodnom zápase privítajú favorizované Švédsko.

Duel štartuje od 19.00 h a hostí ho Grand Casino Arena v St. Paul.

Tréner slovenského výberu Peter Frühauf sa rozhodol, že do úvodného zápasu postaví do bránky Alana Lenďáka.

Prvú formáciu tvoria útočníci Alex Mišiak, Tomáš Pobežal a Michal Svrček. Úvodná obranná dvojica je Andrej Fabuš a Filip Kovalčík.

V zostave Slovenska chýba prekvapivo jeden z najväčších lídrov Luka Radivojevič.

Duel štartuje o 19.00

Zostavy zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji U20 2026

Slovensko: Lenďák (Prádel) - Fabuš, Kovalčík, Kalman, Čapoš, Beluško, Goljer, Lisý - Mišiak, Pobežal, Svrček - Chovan, Pitka, Tomík - Nemec, Chrenko, Straka - Liščinský, Tomka, Dubravík - Murín

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

