Slovákom chýba najväčší líder. Pozrite si zostavu Slovenska v zápase proti Švédsku

Slovenskí hokejisti štartujú svoju púť na juniorských majstrovstvách sveta do 20 rokov. Vo svojom úvodnom zápase privítajú favorizované Švédsko.
Duel štartuje od 19.00 h a hostí ho Grand Casino Arena v St. Paul.
Tréner slovenského výberu Peter Frühauf sa rozhodol, že do úvodného zápasu postaví do bránky Alana Lenďáka.
Prvú formáciu tvoria útočníci Alex Mišiak, Tomáš Pobežal a Michal Svrček. Úvodná obranná dvojica je Andrej Fabuš a Filip Kovalčík.
V zostave Slovenska chýba prekvapivo jeden z najväčších lídrov Luka Radivojevič.
Duel štartuje o 19.00 a textový online prenos môžete sledovať aj na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji U20 2026
Slovensko: Lenďák (Prádel) - Fabuš, Kovalčík, Kalman, Čapoš, Beluško, Goljer, Lisý - Mišiak, Pobežal, Svrček - Chovan, Pitka, Tomík - Nemec, Chrenko, Straka - Liščinský, Tomka, Dubravík - Murín