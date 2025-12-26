Slováci nezískali v úvodnom dueli ani bod. Tabuľka skupiny A na MS v hokeji U20 2026

Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotogaléria (27)
Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026. (Autor: Puckfans.at/Andreas Robanser)
Sportnet|26. dec 2025 o 21:44
Pozrite si tabuľku skupiny A po zápase Slovensko - Švédsko na MS v hokeji U20 2026.

Hokejisti Slovenska majú za sebou úvodný zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026. V otváracom dueli nestačili na rovesníkov zo Švédska 2:3.

V tabuľke skupiny A majú tak na konte 0 bodov a patrí im posledné miesto.

Pozrite si tabuľku skupiny A na MS v hokeji U20 2026.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švédsko (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)
Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.
27 fotografií
Slovenský hokejista Filip Kovalčík (vpravo) a hráč Švédska Loke Krantz bojujú o puk v zápase základnej A-skupiny Švédsko - Slovensko na MS hráčov do 20 rokov.Slovenský hokejista Andrej Fabuš (vpravo) a hráč Švédska Lucas Pettersson bojujú o puk v zápase základnej A-skupiny Švédsko - Slovensko na MS hráčov do 20 rokov.Slovenský hokejista Adam Beluško (uprostred) a hráč Švédska Ivar Stenberg (vľavo) bojujú o puk v zápase základnej A-skupiny Švédsko - Slovensko na MS hráčov do 20 rokov.Slovenský hokejista Adam Goljer (vľavo) a hráč Švédska Jack Berglund v zápase základnej A-skupiny Švédsko - Slovensko na MS hráčov do 20 rokov.Slovenský brankár Alan Lenďák reaguje v zápase základnej A-skupiny Švédsko - Slovensko na MS hráčov do 20 rokov.Slovenský hokejista Filip Kovalčík (vpravo) a hráč Švédska Casper Juustovaara bojujú o puk v zápase základnej A-skupiny Švédsko - Slovensko na MS hráčov do 20 rokovSlovenský hokejista Michal Čapoš (vľavo) a hráč Švédska Eddie Genborg bojujú o puk v zápase základnej A-skupiny Švédsko - Slovensko na MS hráčov do 20 rokov.Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Útočník Slovenska Tomáš PobežaI v zápase Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Útočník Slovenska Tobias Tomik v zápase Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Švédsky brankár Love Harenstam v zápase Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Útočník Slovenska Tomáš PobežaI v zápase Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Útočník Švédska Anton Frondell (16) oslavuje gól v zápase Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.Fotka zo zápasu Slovensko - Švédsko na MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026.

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

