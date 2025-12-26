Slováci nezískali v úvodnom dueli ani bod. Tabuľka skupiny A na MS v hokeji U20 2026

Hokejisti Slovenska majú za sebou úvodný zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026. V otváracom dueli nestačili na rovesníkov zo Švédska 2:3.
V tabuľke skupiny A majú tak na konte 0 bodov a patrí im posledné miesto.
