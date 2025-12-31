VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji U20 2026

Hokejisti počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA.
Fotogaléria
Hokejisti počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|31. dec 2025 o 21:54
Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na juniorských majstrovstvách sveta pripísali tretiu prehru. Vo svojom poslednom zápase v A-skupine v St. Paul nestačili na Švajčiarsko a prehrali 2:3.

Slovenskí reprezentanti v úvodnom dueli najprv prehrali so Švédskom 2:3, no následne zaznamenali dôležitý triumf 4:1 nad Nemeckom. Potom prišla tesná prehra s domácimi Američanmi 5:6.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švajčiarsko (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)
Ján Chovan počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA.
Michal Liščinský počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA.
Andreas Straka počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA.
Hokejisti počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA.
Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    dnes 21:54
