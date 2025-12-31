VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji U20 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si na juniorských majstrovstvách sveta pripísali tretiu prehru. Vo svojom poslednom zápase v A-skupine v St. Paul nestačili na Švajčiarsko a prehrali 2:3.
Slovenskí reprezentanti v úvodnom dueli najprv prehrali so Švédskom 2:3, no následne zaznamenali dôležitý triumf 4:1 nad Nemeckom. Potom prišla tesná prehra s domácimi Američanmi 5:6.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švajčiarsko
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švajčiarsko (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)