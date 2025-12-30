Slováci sú vo štvrťfinále, na súpera si počkajú. V hre sú viaceré scenáre (matematika)

Slovenskí hokejisti do 20 rokov splnili svoj každoročný cieľ, ktorým je na svetovom šampionáte postup do vyraďovacej časti.
V troch zápasoch získali tri body za víťazstvo nad Nemeckom 4:1, no už pred posledným zápasom v A-skupine proti Švajčiarom majú istotu minimálne štvrtého miesta.
Prispeli k tomu práve Švajčiari, ktorí si bez problémov poradili s Nemcami 4:0 a odsunuli ich tretíkrát po sebe do súboja o záchranu v elitnej kategórii.
Slováci zabojujú na Silvestra od 19.00 SEČ proti Švajčiarom o lepšiu východiskovú pozíciu v play-off. Matematika je jednoduchá, víťaz si zaistí tretie miesto a porazený bude štvrtý.
Kto bude ich štvrťfinálový súper? Scenárov je niekoľko. Isté je, že Slováci nastúpia proti jednému z trojice Kanada, Fínsko alebo Česko.
Štvrťfinále sa tradične hrá do kríža medzi jednotlivými skupinami. V béčku vládne zatiaľ jeden z hlavných favoritov turnaja - Kanada. Prvé miesto si udrží v prípade, že na Nový rok zdolá reprezentantov Fínska.
Ak Kanaďania s Fínmi prehrajú, skončia na druhom mieste, pretože pred tretím Českom majú trojbodový náskok a lepší vzájomný zápas (7:5). Skupinu by vyhrali Severania.
Český tím pod vedením trénera Patrika Augustu čaká zápas s Lotyšskom, v ktorom bude favoritom. Pokiaľ to Česi potvrdia, v priebežnej tabuľke sa dostanú s ôsmimi bodmi pred Fínov a budú čakať na posledný zápas v B-skupine.
Pri rovnosti bodov by v prospech Čechov hovoril vzájomný súboj.
Platí, že Česi skončia na druhom mieste, ak v posledný hrací deň získajú o dva body viac než Fíni. Isté je, že ak zverenci Petra Frühaufa podľahnú Švajčiarom, vyzvú vo štvrťfinále víťaza zápasu Kanada - Fínsko.
Ak Slováci zdolajú Švajčiarov, skončia na treťom mieste a nastúpia proti druhému tímu A-skupiny. To môžu byť Kanaďania (ak prehrajú s Fínmi), Fíni (ak prehrajú s Kanaďanmi, ale zároveň Česi zakopnú s Lotyšmi) alebo Česi (ak získajú o dva body viac ako Fíni).
Pokiaľ by Slováci narazili na Fínov, bolo by to tretíkrát po sebe. Na MS 2025 im podľahli 3:5 a o rok skôr sa museli zmieriť s prehrou 3:4 po predĺžení.
Proti Kanade nastúpili Slováci vo štvrťfinále v roku 2023, o výhre favorita rozhodol v predĺžení Connor Bedard.
Hokejisti s dvojkrížom na hrudi hrali naposledy na MS U20 o medaily v roku 2015, keď získali bronz. Vtedy partia okolo Petra Cehlárika, Erika Černáka, Martina Réwaya či Denisa Godlu zdolala vo štvrťfinále Česko 3:0.