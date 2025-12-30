Český mladík zarmútil Fínov, jeho gól obletel svet. Má zlaté ruky, tvrdí o ňom tréner

Po statočnom výkone proti Kanade (5:7) a povinnej výhre nad Dánskom (7:2) dosiahli českí hokejisti na juniorskom šampionáte veľmi dôležité víťazstvo.
Po dramatickej koncovke si pripísali skalp Fínov, čím zvýšili svoju šancu na to, aby sa vo štvrťfinále vyhli favoritom A-skupiny, teda USA a Švédsku.
Zverenci Patrika Augustu siahali proti Suomi na plný bodový zisk, no 20 sekúnd pred koncom inkasovali gól na 1:1 z hokejky Emila Hemminga.
Aj tento moment však napokon dopomohol k tomu, že sa vyše tritisíc fanúšikov na štadióne dočkalo parádneho rozuzlenia v hlavnej úlohe s Adamom Jiříčkom.
Spoluhráči boli v šoku
Vo štvrtej minúte predĺženia zaviedol Petr Sikora puk do útočného pásma a naviazal na seba pozornosť trojice brániacich Fínov. Tí situáciu zle vyhodnotili a nereagovali na Jiříčka, ktorého mali za chrbtom.
Sikora to využil a poslal puk osamotenému spoluhráčovi. Ten stál bokom k bránke a hoci sa naskytalo zakončenie bekhendom, draftový výber St. Louis si dal puk pomedzi nohy a forhendom skóroval.
VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Česko na MS U20 2026
"Úprimne, takýto gól som nikdy nedal. Bol som v pozícii, v ktorej sa to ponúkalo, tak som to skúsil a padlo to tam. Ani neviem, ako mi to napadlo.
Keď som odchádzal z rozkorčuľovania, bol tam jeden puk. Dal som si ho medzi nohy a zakončil pod brvno. Možno vtedy sa mi dostalo do hlavy, že by išlo aj v zápase," hovoril Jiříček v rozhovore pre české média.
Následne dodal, že ako mladý chalan skúša na tréningoch rôzne veci, ale na takéto zakončenie sa nezameriava. Na to je vraj expert jeho spoluhráč Adam Benák, od ktorého mohol niečo odpozorovať.
"Mám veľkú radosť. Chalani boli v šoku z toho, čo sa stalo, ale je to gól ako každý iný. Hlavné je, že sme vyhrali," dodala 16-ka vlaňajšieho draftu NHL.
Gól turnaja?
Čechom v úvode pomohlo päťminútové vylúčenie Veetiho Vaisanena, z ktorého už v druhej minúte vyťažil vedúci gól třinecký útočník Matěj Kubiesa.
Následne Česi dve tretiny držali Fínov na dištanc a 18-ročný brankár Michal Oršulák nemal veľa práce. Výraznejšie sa zapojil do diania až v tretej časti a nechýbalo veľa, aby si pripísal čisté konto.
"Od prvej do poslednej minúty si hráči išli za víťazstvom. Z našej strany to bol najlepší výkon za tých pár dní, čo sme tu a môžeme na ňom stavať.
Hrali sme výborne proti veľmi kvalitnému súperovi a vážim si, ako mužstvo zareagovalo po inkasovanom góle," povedal novinárom tréner Augusta.
Takisto sa nevyhol reakcii na víťazný gól, ktorý obletel hokejový svet: "Urobil to naozaj fantasticky. Povedal som mu, že má zlaté ruky."
Zámorskí komentátori použili slová ako spektakulárny či brilantný a ako už 19-ročný obranca naznačil, prekvapení z toho boli aj jeho spoluhráči.
"Ja som iba čumel. Bolo to skvelé, no od neho sa to dá čakať. Je výborný hráč a som rád, že to tam takto zavesil," povedal Radim Mrtka.
Matěj Kubiesa bol ohromený a tento moment označil za gól turnaja.
Čechom môže pomôcť Kanada
Česko má po troch zápasoch na konte päť bodov a v tabuľke B-skupiny figuruje na treťom mieste. Pred osembodovú Kanadu sa už nedostane, pretože aj v prípade rovnosti bodov hrá vzájomný duel v jeho neprospech.
Naši západní susedia však stále majú reálnu šancu preskočiť Fínov, ktorí síce majú o dva body viac, no v poslednom zápase budú čeliť Kanade, kým Čechov čaká prijateľnejší súper v podobe Lotyšska.
"Na tabuľku sa nepozerám. Aj v predošlých ročníkoch sa o tom rozhodlo až v zápasoch, ktoré sa odohrali po tom našom. My chceme nadviazať na výkon proti Fínom a na Lotyšov sa dobre pripravíme," povedal tréner.
Svoj posledný zápas v základnej skupine odohrajú Česi na Silvestra od 21:30 SEČ a pokiaľ ho zvládnu, o ich konečnom umiestnení a teda aj o štvrťfinálovom súperovi, sa rozhodne v novoročnom zápase Kanada - Fínsko.
Ak Česi vyhrajú za tri body, bude im stačiť akákoľvek výhra Kanady. Ak získajú dva body, budú sa spoliehať na to, že Fíni proti kolíske hokeja nezabodujú.