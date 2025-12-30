Trápili ďalšieho favorita. Najmladší, ale odvážni, chválila Slovákov kanadská televízia

Aký skvelý hokejový večer, rozplývala sa dvojica komentátorov kanadskej televízie TSN Bryan Mudryk a Craig Button na konci zápasu USA - Slovensko na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
V Grand Casino Arena v Saint Paul zneli tóny The Star-Spangled Banner, domáce publikum vášnivo oslavovalo a slovenskí mladíci smutne sledovali americkú vlajku stúpajúcu nahor.
Z ich tvárí sa zračilo veľké sklamanie, no za predvedený výkon sa nemuseli hanbiť.
Po Švédoch (2:3) trápili Slováci na šampionáte ďalšie favorita. S Američanmi považovanými za jedného z hlavných adeptov na zlato, prehrali po bláznivom priebehu 5:6.
Zámorský expert a analytik juniorského hokeja pre Daily Faceoff Steven Ellis označil zápas za najdivokejší na turnaji.
"Videli sme všetko. Góly v presilovke, góly v oslabení, pekné zákroky brankárov a napätie až do posledných sekúnd," bilancovali komentátori TSN.
"Zápas, aký odohrali Američania a Slováci, by som dokázal sledovať 365 dní v roku. Bola to kombinácia dokonalých hokejových zručností v podaní mladých provokatérov, ktorí sa snažia dostať súperovi pod kožu," napísal na sociálnej sieti X športový bloger zo Springfieldu v Pennsylvánii Jordan Demcher.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA na MS U20 2026
Čo sa v skratke dialo na ľade domovského stánku tímu NHL Minnesota Wild? Americký nápor v úvodných minútach pripomínal hurikán.
"Slováci ledva lapali po dychu. Ale potom sa nadýchli," glosovali reportéri v prenose TSN.
Zverenci Petra Frühaufa ustáli tlak a potom udreli gólmi kapitána Tobiasa Pitku a najlepšieho strelca tímu Tomáša Chrenka.
"Katastrofálna tretina pre USA. Ich najväčšou slabinou sú straty pukov. Pozrite sa na ich prechod do útoku. Jedna strata puku, o chvíľu ďalšia a zďaleka nebola posledná," vysvetľoval v štúdiu kanadskej televízie v úlohe experta dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára Dave Reid.
Na TSN však vyzdvihli aj výkon Slovákov. "Majú najmladší tím na turnaji, ale z atmosféry v hale sa im neroztriasli kolená," vravela reportérka Laura Diakunová. "Hrajú odvážne, bez zábran," doplnil Reid.
V druhom dejstve strelili oba tímy po jednom góle v oslabení. Slováci viedli 3:1, aj 4:3, ale v závere tretiny už neustáli americký tlak a súper vyrovnal. "Je šialené, čo sa tu deje," smiali sa komentátori TSN. A to ešte malo prísť finále.
Američania strelili v tretej tretine rýchle dva góly, obecenstvo bolo vo vytržení a chvíľu sa zdalo, že slovenskí mladíci už nemajú dosť síl, aby sa favoritovi vzopreli. Ale omyl.
Z viacerých dobrých príležitostí sa však ujala až Chrenkova strela počas výborne zvládnutej hry bez brankára. Nitriansky útočník dal už svoj piaty gól na turnaji.
"Dobrá rada pre všetky tímy: Nenechávajte už Chrenka voľného. Perfektne využíva otvorený priestor. Je jeden z najlepších strelcov na turnaji a dokáže vrátiť Slovákom momentum vždy, keď to potrebujú," napísal o ňom Steven Ellis.
"Ľudia, ešte neodchádzajte!" hlásila TSN na sociálnej sieti X po góle na 5:6. Záverečná snaha Slovákov však už vyrovnanie nepriniesla.
O ich postupe do štvrťfinále sa môže rozhodnúť v utorok v zápase Švajčiarsko - Nemecko.
Ak Nemci nevyhrajú za tri body, Slováci už budú mať istú miestenku vo vyraďovacej fáze.
Švajčiari budú posledný súper Slovenska v skupine, na Silvestra od 19.00.