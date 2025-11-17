Senzácia na úkor favorita, vydreté víťazstvá a debakel na záver. Aká bola kvalifikácia MS?

BRATISLAVA. Tri mesiace a koniec. Kým v minulosti trvali kvalifikácie na veľké šampionáty aj rok a pol, po novom sa všetko podstatné odohralo od septembra do novembra.
Aká bola kvalifikačná cesta slovenskej futbalovej reprezentácie v boji o postup na majstrovstvá sveta 2026?
4. september 2025, Bratislava: Slovensko – Nemecko 2:0
Senzácia, paráda, nádhera. Slovenská reprezentácia odštartovala kvalifikáciu pamätným víťazstvom nad štvornásobnými majstrami sveta.
Pred stretnutím sa pritom mnohí obávali debakelu, lebo tréner Francesco Calzona pre zranenie nemal k dispozícii viacerých kľúčových hráčov: Denisa Vavra, Tomáša Suslova, Lukáša Haraslína a Ivana Schranza.
V základnej zostave tak nastúpil Leo Sauer a Nemci boli z neho hotoví. Mladý Slovák si s nimi na kraji robil čo chcel.
Slováci sa nezľakli súpera a na Nemcov vybehli ofenzívne. Antonio Rüdiger v strede nemeckej obrany miestami vyzeral absolútne bezradne.
Góly strelili Dávid Hancko a David Strelec, ale absolutórium si zaslúžilo celé mužstvo.
Slovenská reprezentácia dosiahla veľké víťazstvá proti svetovým tímom aj v minulosti, ale nikdy sa to nestalo takým dominantným spôsobom.
Výborný úvod kvalifikácie dával nádej aj do ďalších zápasov.
7. september 2025, Luxembourg: Luxembursko – Slovensko 0:1
Tri dni po skvelom zápase s Nemcami takmer prišlo vytriezvenie. Luxembursko už aj v minulosti dokázalo potrápiť Slovákov a nechýbalo veľa, aby sa zrodila ďalšia senzácia, len tentoraz na úkor slovenského tímu.
Domáci boli jasne lepší, vypracovali si aj vyložené šance. Dokonca dali aj gól, ale ten neplatil pre ofsajd.
Vytúžené tri body napokon zabezpečila v 90. minúte dvojica striedajúcich hráčov: strelu Ľubomíra Tuptu vyrazil brankár len pred Tomáša Riga a ten zblízka skóroval.
Boli to prvé a jediné strely hostí do priestoru bránky.
„Jediný pozitívny okamih tohto zápasu je výsledok,“ uznal po stretnutí aj Francesco Calzona.
10. október 2025, Belfast: Severné Írsko – Slovensko 2:0
V Belfaste sa ukázalo, že ak chýba Stanislav Lobotka, Slovensko má problém. Na mieste stredopoliara z Neapola nastúpil Patrik Hrošovský a stal sa smoliarom zápasu.
Už v 18. minúte si strelil po nešťastnom teči vlastný gól.
V hre Slovenska nebolo nič, čo by pripomínalo výborný výkon proti Nemcom.
V druhom polčase, najmä po prestriedaní a po príchode Riga a Haraslína na ihrisko už to vyzeralo trochu lepšie, no stále bez gólového efektu. Strelec mal dobrú šancu, ale minul bránku.
Napriek nepresvedčivému výkonu sa dal očakávať záverečný tlak zo strany Slovákov, lenže asi desať minút pred koncom zakiksoval Martin Dúbravka. Po jeho nedôraznom zákroku ho preloboval Hume a bolo po zápase.
„V prvom polčase sme pokazili neuveriteľné množstvo lôpt. Budeme musieť hrať rýchlejšie, viac sa pohybovať na ihrisku,“ poukazoval na problematické oblasti Calzona.
13. október 2025, Trnava: Slovensko – Luxembursko 2:0
Tréner Calzona spravil v porovnaní so zápasom v Severnom Írsku štyri zmeny v zostave. Jeho tím však pokračoval v slabom výkone z Belfastu.
V prvom polčase mali Luxemburčania stopercentnú šancu, ktorú nepremenili.
Druhý polčas priniesol značné zlepšenie, hra už bola v réžii Slovákov. Ondrej Duda najprv trafil žrď, ale potom prišli aj góly.
Prvý raz v národnom tíme skóroval Adam Obert a druhý presný zásah pridal aj striedajúci Ivan Schranz, ktorý strávil na ihrisku iba niekoľko minút. Bezprostredne po góle sa zranil a nemohol pokračovať v hre.
„V prvom polčas sme hrali takticky veľmi zle. Vyzerali sme ako mužstvo, ktoré je iba pár dní spolu. Druhý polčas nám vyšiel, strelili sme dva góly,“ skonštatoval Calzona.
14. november 2025, Košice: Slovensko – Severné Írsko 1:0
Víťazný gól prišiel opäť až v samom závere, ale obraz hry nepripomínal žiadne trápenie ako v Luxembursku.
Pred vynikajúcou kulisou vo vypredanej Košickej futbalovej aréne si zverenci Francesca Calzonu neúnavne išli za víťazstvom.
Nezosypali sa ani vtedy, keď im VAR zobral až dva góly po priamych kopoch Lukáša Haraslína, prvý pre ofsajd Milana Škriniara, druhý pre ruku Davida Strelca.
Hrdinom stretnutia sa stal debutant Tomáš Bobček, ktorý prišiel na ihrisko až v záverečných minútach a po centri ďalšieho striedajúceho hráča Lászlóa Bénesa sa výborne zorientoval v šestnástke a skóroval.
Tento gól znamenal pre Slovákov istotu minimálne druhého miesta v skupine.
17. november 2025, Lipsko: Nemecko – Slovensko 6:0
„Máme byť vďační, že sme si vybojovali takýto zápas,“ vravel pred zápasom roka Dávid Hancko.
Narážal na to, že vďaka predchádzajúcim výsledkom bolo stretnutie v Nemecku akýmsi finále tejto skupiny, dva tímy si to medzi sebou rozdali o priamy postup.
Napokon to však bol úplne jednoznačný zápas. Nemci už v prvom polčase dali štyri góly a zabezpečili si účasť na svetovom šampionáte, ktorý sa bude konať v Kanade, Mexiku a v Spojených štátoch.
Slovákov čaká v marci baráž, ktorá sa hrá systémom semifinále a finále, musia teda prejsť cez dvoch súperov. Žreb sa koná vo štvrtok 20. novembra.