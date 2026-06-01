Austrália nominovala na MS sedemnásť nováčikov. Miestenku má aj mladý Talian

Tréner futbalistov Austrálie Tony Popovic predstavil nomináciu na majstrovstvá sveta, v ktorej je aj bývalý taliansky reprezentant do 21 rokov Cristian Volpato.
Popovic vyzval svojich hráčov, aby boli nebojácni, keďže až 17-hráčov z 26-člennej zostavy sa na šampionáte predstaví po prvý raz.
Volpato, ktorý má dvojité občianstvo, najskôr odmietol možnosť hrať za Austráliu na MS v nádeji, že sa dostane do talianskeho tímu.
Taliani sa však na šampionáte nepredstavia, a tak prikývol na ponuku Austrálčanov. Pre Popovica je to vítaná zmena, keďže stredopoliar Riley McGree sa zranil.
„Myslím si, že máme veľa mladej energie, veľa vzrušujúcich talentov, čo je podľa mňa začiatok nového cyklu. Chcel by som, aby boli nebojácnejší ako sú teraz. Starší hráči sú tam na to, aby ich viedli," uviedol Popovic pre agentúru AP.
Medzi staršími hráčmi je aj brankár Mat Ryan, ktorý bude kapitánom tímu po skvelej sezóne v Levante v La Lige. Na svojich štvrtých MS sa zúčastní aj útočník Mathew Leckie z Melbourne City.
Dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar Volpato, ktorý sa narodil a vyrastal v Sydney a hrá za Sassuolo v Serii A, je jedným z dvoch hráčov bez štartu za Austráliu. Druhým je 25-ročným útočník Tete Yengi, ktorý hráva za japonský klub Mačida Zelvia.
Austrália bude hrať na šiestych MS po sebe. Predstaví sa v D-skupine spolu s Tureckom, USA a Paraguajom. Záverečný prípravný zápas odohrá proti Švajčiarsku 6. júna v San Diegu.
Nominácia Austrálie na MS vo futbale 2026
brankári: Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mathew Ryan (Levante)
obrancovia: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord Rotterdam), Cameron Burgess (Swansea), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL Nikózia), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Graz), Harry Souttar (Leicester), Kai Trewin (New York City)
stredopoliari: Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Jackson Irvine, Connor Metcalfe (obaja St. Pauli), Aiden O'Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (FC Sydney)
útočníci: Nestory Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellon), Mohamed Toure (Norwich), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Mačida Zelvia)