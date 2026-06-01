    Mladík z Tijuany môže vytvoriť rekord. Mexiko berie na MS tínedžera aj legendu

    Gilberto Mora
    Gilberto Mora (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. jún 2026 o 09:30
    ShareTweet0

    Domáce mužstvo otvorí šampionát duelom s Južnou Afrikou.

    Sedemnásťročný stredopoliar Gilberto Mora sa dostal do nominácie mexickej futbalovej reprezentácie na domáci svetový šampionát.

    Ak by hráč Tijuany na MS nastúpil, stal by sa najmladším hráčom Mexika na svetovom šampionáte v histórii a šiestym najmladším zo všetkých tímov.

    Doteraz najmladším Mexičanom, ktorý obliekol mexický dres na MS, je Manuel Rosas. Mal 18 rokov a 88 dní, keď nastúpil v roku 1930 na prvom svetovom šampionáte.

    V menoslove trénera Javiera Aguirreho je na druhej strane aj 40-ročný brankár Guillermo Ochoa. V súčasnosti hráč cyperského AEL Limassol bol v kádri Mexika už na piatich MS, z toho trikrát ako jednotka. Tentokrát by mal robiť náhradníka Raulovi Rangelovi.

    Mexičania hrajú v A-skupine. Turnaj otvoria duelom s JAR a následne nastúpia proti Kórejskej republike a Českej republike.

    Nominácia Mexika na MS 2026

    brankári: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

    obrancovia: Jesus Gallardo (Toluca), Johan Vazquez (FC Janov), Israel Reyes (America Mexiko), Cesar Montes (Lokomotiv Moskva), Jorge Sanchez (PAOK Solún), Mateo Chavez (AZ Alkmaar)

    stredopoliari: Edson Alvarez (Fenerbahce Istanbul), Erik Lira (Cruz Azul), Alvaro Fidalgo (Betis Sevilla), Gilberto Mora (Tijuana), Brian Gutierrez, Luis Romo (obaja Guadalajara), Orbelin Pineda A(EK Atény), Alexis Vega (Toluca), Obed Vargas (Atletico Madrid), Luis Chávez (Dynamo Moskva)

    útočníci: Roberto Alvarado (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Miláno), Raul Jimenez (Fulham), Julián Quiňones (Al Kadsiah), Armando Gonzalez (Guadalajara), Guillermo Martinez (UNAM Mexiko), Cesar Huerta (Anderlecht Brusel)

    Program Mexika na MS vo futbale 2026

    11.06. 21:00
    | A | Matchday 1
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Mexiko City | Mexiko City
    19.06. 03:00
    | A | Matchday 9
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    25.06. 03:00
    | A | Matchday 15
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    Tabuľka skupiny J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AlžírskoAlžírskoDZA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ArgentínaArgentínaARG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Gilberto Mora
    Gilberto Mora
    Mladík z Tijuany môže vytvoriť rekord. Mexiko berie na MS tínedžera aj legendu
    dnes 09:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Mladík z Tijuany môže vytvoriť rekord. Mexiko berie na MS tínedžera aj legendu