Chelsea, Paríž či Miláno v obrane. Nominácia Ekvádoru vzbudzuje rešpekt

V nominácii Ekvádoru na futbalové majstrovstvá sveta nechýba víťaz Ligy majstrov Willian Pacho z Paríž St. Germain ani Piero Hincapié z tímu porazeného finalistu Arsenalu.
Vo výbere kouča Sebastiána Beccaceceho je tiež veterán Enner Valencia, historicky najlepší strelec národného tímu.
Popri Pachovi a Hincapiho by mal patriť k pilierom obrany juhoamerického tímu aj ďalší zástupca európskeho veľkoklubu Pervis Estupiñán z AC Miláno. Dopĺňa ich aj defenzívny záložník a kapitán reprezentácie Moisés Caicedo z Chelsea.
36-ročný Valencia, bývalý hráč West Hamu, Evertonu či Fenerbahce, ktorý pôsobí od vlaňajška v mexickom tíme Pachuca, mieri na tretí šampionát.
Na predchádzajúcich dvoch zaznamenal šesť gólov, v reprezentácii ich má na konte celkovo 49 a so 105 štartmi je jasne najskúsenejším hráčom kádra.
Ekvádorčanov čaká pred vrcholným turnajom nedeľňajšia príprava s Guatemalou. Na šampionáte, ktorý budú od 11. júna hostiť Spojené štáty, Mexiko a Kanada, sa stretnú v skupine E s Pobrežím Slonoviny, Curacaom a Nemeckom.
Nominácia Ekvádoru na MS vo futbale 2026
Brankári: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias), Gonzalo Valle (LDU Quito)
Obrancovia: Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (AC Milan), Ángelo Preciado — (Atlético Mineiro), Jackson Porozo (Club Tijuana)
Stredopoliari: Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente), Denil Castillo (Midtjylland), Alan Franco (Atlético Mineiro), Pedro Vite (Pumas UNAM), Kendry Páez (River Plate), Yaimar Medina (KRC Genk)
Útočníci: Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Anthony Valencia (Royal Antwerp), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Gonzalo Plata (Flamengo), Alan Minda (Atlético Mineiro), John Yeboah (Venezia), Nilson Angulo (Sunderland)