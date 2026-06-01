    Chelsea, Paríž či Miláno v obrane. Nominácia Ekvádoru vzbudzuje rešpekt

    Futbalisti Ekvádoru (Autor: TASR/AP)
    ČTK|1. jún 2026 o 11:43
    Lídrom tímu bude veterán Valencia.

    V nominácii Ekvádoru na futbalové majstrovstvá sveta nechýba víťaz Ligy majstrov Willian Pacho z Paríž St. Germain ani Piero Hincapié z tímu porazeného finalistu Arsenalu.

    Vo výbere kouča Sebastiána Beccaceceho je tiež veterán Enner Valencia, historicky najlepší strelec národného tímu.

    Popri Pachovi a Hincapiho by mal patriť k pilierom obrany juhoamerického tímu aj ďalší zástupca európskeho veľkoklubu Pervis Estupiñán z AC Miláno. Dopĺňa ich aj defenzívny záložník a kapitán reprezentácie Moisés Caicedo z Chelsea.

    36-ročný Valencia, bývalý hráč West Hamu, Evertonu či Fenerbahce, ktorý pôsobí od vlaňajška v mexickom tíme Pachuca, mieri na tretí šampionát.

    Na predchádzajúcich dvoch zaznamenal šesť gólov, v reprezentácii ich má na konte celkovo 49 a so 105 štartmi je jasne najskúsenejším hráčom kádra.

    Ekvádorčanov čaká pred vrcholným turnajom nedeľňajšia príprava s Guatemalou. Na šampionáte, ktorý budú od 11. júna hostiť Spojené štáty, Mexiko a Kanada, sa stretnú v skupine E s Pobrežím Slonoviny, Curacaom a Nemeckom.

    Nominácia Ekvádoru na MS vo futbale 2026

    Brankári: Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias), Gonzalo Valle (LDU Quito)

    Obrancovia: Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (AC Milan), Ángelo Preciado — (Atlético Mineiro), Jackson Porozo (Club Tijuana)

    Stredopoliari: Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente), Denil Castillo (Midtjylland), Alan Franco (Atlético Mineiro), Pedro Vite (Pumas UNAM), Kendry Páez (River Plate), Yaimar Medina (KRC Genk)

    Útočníci: Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise), Anthony Valencia (Royal Antwerp), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Gonzalo Plata (Flamengo), Alan Minda (Atlético Mineiro), John Yeboah (Venezia), Nilson Angulo (Sunderland)

    Program Ekvádoru na MS vo futbale 2026

    15.06. 01:00
    | E | Matchday 5
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    21.06. 02:00
    | E | Matchday 11
    Ekvádor
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    25.06. 22:00
    | E | Matchday 15
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Tabuľka skupiny E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    MS vo futbale 2026

    Domov»MS vo futbale 2026»Chelsea, Paríž či Miláno v obrane. Nominácia Ekvádoru vzbudzuje rešpekt