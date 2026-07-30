    Zväz predstavil nomináciu na ME. Zapletalová pobeží okrem svojej disciplíny aj štafetu

    Emma Zapletalová.
    Emma Zapletalová. (Autor: TASR)
    Sportnet|30. júl 2026 o 14:53
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    Pozrite si nomináciu Slovenska na ME v atletike 2026.

    Na majstrovstvách Európy v britskom Birminghame (10. - 16. augusta) bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov.

    Ide o historicky druhú najpočetnejšiu nomináciu po ME 2016. Menoslov účastníkov schválil výkonný výbor Slovenského atletického zväzu (SAZ) na návrh šéftrénera reprezentácie Libora Charfreitaga.

    Slovensko bude mať zastúpenie v 14 individuálnych disciplínach a predstaví sa tiež v dvoch štafetách.

    Tesne pod čiarou zostal kladivár Marcel Lomnický, ktorý ma ešte teoretickú šancu pridať siedmy štart na ME, ak by niekto vypadol z finálnych prihlášok.

    „K úplnej spokojnosti chýba väčšie zastúpenie v technických disciplínach a aj na stredných tratiach. Dúfali sme, že mladí atléti ako Matúš Blšták, Tereza Čorejová alebo Paula Perončíková dokážu nadviazať na vlnu mládežníckych úspechov.

    Žiaľ, všetci sa trápili s nejakými zraneniami, takže to tento rok nevyšlo. Na druhej strane máme silné šprinty a prvý raz aj rebríčkovú jednotku Emmu Zapletalovú.

    Pôjdeme na šampionát vo väčšom počte ako pred dvoma rokmi do Ríma – aj vďaka dobrým štvorstovkárkam a šprintérkam, ktoré prispeli k tomu, že sa kvalifikovali dve štafety.

    Prekvapila ma Viktória Korbová, ktorá sa vďaka historicky tretiemu najlepšiemu slovenskému výkonu kvalifikovala na 200 m a navyše výborne doplní obe štafety,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku SAZ šéftréner reprezentácie Slovenska Libor Charfreitag.

    Najväčším slovenským želiezkom v ohni je držiteľka bronzu z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu a suverénna líderka tohtoročného svetového rebríčka na 400 m prek. Emma Zapletalová.

    V Birminghame sa napokon nepostaví na štart hladkej 400 m. „S trénerom Bramom Petersom si uvedomili, že ich po majstrovstvách Európy čaká ešte náročný program v Diamantovej lige aj na ultimátnom šampionáte v Budapešti.

    Aj beh rozbehov by to mala spolu so štafetou ťažké a sústredia sa na prekážkovú štvorstovku,“ priblížil Charfreitag.

    Okrem individuálnych disciplín sa Slovensko predstaví aj v oboch ženských štafetách - 4x100 m a 4x400 m.

    Nominácia Slovenska na ME v atletike 2026

    Muži:

    • Ján Volko (100 m, 200 m)
    • Matej Balúch (400 m prek.)
    • Patrik Dömötor (400 m prek.)
    • Peter Dávid (110 m prek.)
    • Patrik Michale (oštep)
    • Jakub Kubínec (oštep)
    • Dominik Černý (chodecký maratón)
    • Ondrej Duda (chodecký maratón)
    • Michal Morvay (chodecký maratón)

    Ženy:

    • Viktória Forster (100 m, 100 m prek, 4x100 m)
    • Viktória Korbová (200 m, 4x100 m, 4x400 m)
    • Gabriela Gajanová (800 m, 4x400 m)
    • Daniela Ledecká (400 m prek., 4x400 m)
    • Emma Zapletalová (400 m prek., 4x400 m)
    • Veronika Kaňuchová (hod kladivom)
    • Veronika Páleníková (maratón)
    • Hana Černá (chodecký maratón)
    • Ema Bendová (4x100 m)
    • Lenka Kovačovicová (4x100 m)
    • Della Farajpour (4x100 m)
    • Martina Segečová (4x400 m)
    • Monika Weigertová (4x400 m)
    • Rebecca Slezáková (4x400 m)
    Atletika

    Atletika

      Emma Zapletalová.
      Emma Zapletalová.
      Zväz predstavil nomináciu na ME. Zapletalová pobeží okrem svojej disciplíny aj štafetu
      dnes 14:53
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