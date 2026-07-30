Zväz predstavil nomináciu na ME. Zapletalová pobeží okrem svojej disciplíny aj štafetu

Na majstrovstvách Európy v britskom Birminghame (10. - 16. augusta) bude reprezentovať Slovensko celkovo 23 športovcov.
Ide o historicky druhú najpočetnejšiu nomináciu po ME 2016. Menoslov účastníkov schválil výkonný výbor Slovenského atletického zväzu (SAZ) na návrh šéftrénera reprezentácie Libora Charfreitaga.
Slovensko bude mať zastúpenie v 14 individuálnych disciplínach a predstaví sa tiež v dvoch štafetách.
Tesne pod čiarou zostal kladivár Marcel Lomnický, ktorý ma ešte teoretickú šancu pridať siedmy štart na ME, ak by niekto vypadol z finálnych prihlášok.
„K úplnej spokojnosti chýba väčšie zastúpenie v technických disciplínach a aj na stredných tratiach. Dúfali sme, že mladí atléti ako Matúš Blšták, Tereza Čorejová alebo Paula Perončíková dokážu nadviazať na vlnu mládežníckych úspechov.
Žiaľ, všetci sa trápili s nejakými zraneniami, takže to tento rok nevyšlo. Na druhej strane máme silné šprinty a prvý raz aj rebríčkovú jednotku Emmu Zapletalovú.
Pôjdeme na šampionát vo väčšom počte ako pred dvoma rokmi do Ríma – aj vďaka dobrým štvorstovkárkam a šprintérkam, ktoré prispeli k tomu, že sa kvalifikovali dve štafety.
Prekvapila ma Viktória Korbová, ktorá sa vďaka historicky tretiemu najlepšiemu slovenskému výkonu kvalifikovala na 200 m a navyše výborne doplní obe štafety,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku SAZ šéftréner reprezentácie Slovenska Libor Charfreitag.
Najväčším slovenským želiezkom v ohni je držiteľka bronzu z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu a suverénna líderka tohtoročného svetového rebríčka na 400 m prek. Emma Zapletalová.
V Birminghame sa napokon nepostaví na štart hladkej 400 m. „S trénerom Bramom Petersom si uvedomili, že ich po majstrovstvách Európy čaká ešte náročný program v Diamantovej lige aj na ultimátnom šampionáte v Budapešti.
Aj beh rozbehov by to mala spolu so štafetou ťažké a sústredia sa na prekážkovú štvorstovku,“ priblížil Charfreitag.
Okrem individuálnych disciplín sa Slovensko predstaví aj v oboch ženských štafetách - 4x100 m a 4x400 m.
Nominácia Slovenska na ME v atletike 2026
Muži:
- Ján Volko (100 m, 200 m)
- Matej Balúch (400 m prek.)
- Patrik Dömötor (400 m prek.)
- Peter Dávid (110 m prek.)
- Patrik Michale (oštep)
- Jakub Kubínec (oštep)
- Dominik Černý (chodecký maratón)
- Ondrej Duda (chodecký maratón)
- Michal Morvay (chodecký maratón)
Ženy:
- Viktória Forster (100 m, 100 m prek, 4x100 m)
- Viktória Korbová (200 m, 4x100 m, 4x400 m)
- Gabriela Gajanová (800 m, 4x400 m)
- Daniela Ledecká (400 m prek., 4x400 m)
- Emma Zapletalová (400 m prek., 4x400 m)
- Veronika Kaňuchová (hod kladivom)
- Veronika Páleníková (maratón)
- Hana Černá (chodecký maratón)
- Ema Bendová (4x100 m)
- Lenka Kovačovicová (4x100 m)
- Della Farajpour (4x100 m)
- Martina Segečová (4x400 m)
- Monika Weigertová (4x400 m)
- Rebecca Slezáková (4x400 m)