Ani jeden Slovák nebol pre Nemcov sehr gut. Sauer školil debutanta, z lídra bola hrozba

Leo Sauer a Nnamdi Collins (vľavo) v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS 2026.
Fotogaléria (95)
Leo Sauer a Nnamdi Collins (vľavo) v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS 2026. (Autor: TASR/AP)
Miroslav Kováčik|5. sep 2025 o 14:25
Magazín Kicker označil výkon futbalistov Nemecka za hrozný.

BRATISLAVA. Hanba, trpká prehra či patetický výkon. Aj takto hodnotili šokujúcu prehru futbalistov Nemecka proti Slovensku tamojšie médiá.

"Nationalelf" po prvýkrát prehral na pôde súpera v rámci kvalifikácii o postup na MS, pričom z predošlých 52 stretnutí zvíťazil až v 42 prípadoch.

Na góly Dávida Hancka a Davida Strelca nenašli štvornásobní majstri sveta odpoveď a pred súbojom so Severným Írskom majú o čom premýšľať.

"V našom tíme nič neklapalo. Nemali sme emóciu, mali sme iba jednu veľkú šancu. Výkon Slovenska bol výborný, ale my sme im to uľahčili. 

Súperovi môžem iba zagratulovať, odohral skvelý zápas," povedal pre STVR 38-ročný tréner nemeckej reprezentácie Julian Nagelsmann.  

Zatienil aj 85-miliónového hráča

Hrdinom zápasu bol David Strelec. Začiatkom týždňa prestúpil zo Slovana Bratislava do anglického Middlesbrough, no ešte pred odchodom na ostrovy sa štýlovo rozlúčil s fanúšikmi na Tehelnom poli. 

V hodnotení Sportnetu dostal najvyššiu známku 10 a rovnako najlepší bol aj z pohľadu čitateľov (9,5 z 10) či známkovania nemeckého magazínu Kicker.

VIDEO: Gól Davida Strelca v zápase Slovensko - Nemecko

Facebook video

Ten ocenil, že 24-ročný útočník podporoval pressing, skvelou prihrávkou poslal do šance Lea Sauera, prihral na úvodný gól a druhý strelil po krásnej akcii.

Po vyhranom hlavičkovom súboji Norberta Gyömbéra si loptu spracoval hruďou, následne urobil kľučku doľava, doprava a opäť doľava. Zamotaný Rüdiger sa už márne hádzal do strely, bol z toho výstavný gól.

"Gyömber poslal dlhú prihrávku po pravej strane Strelcovi, ktorý dribloval s loptou k Rüdigerovi a z obrancu Realu Madrid spravil blázna," opísal druhý zásah slovenského mužstva Kicker.

"Som rád, že sa mi to podarilo. Neriešim, či je niekto majster sveta alebo vyhral Ligu majstrov. Stále je to súboj jeden proti jednému," vravel Strelec.

Bol to jeho ôsmy gól v reprezentácii a výkonom zatienil aj o rok mladšieho Nicka Woltemadeho, ktorý do Newcastlu prestúpil za 85 miliónov eur. 

"Šatka a Škriniar ho takmer úplne odstavili. Loptu si sotva udržal a nevyhral takmer žiadne vzdušné súboje," zhodnotil Kicker Woltemadeho.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 (skupina A)
Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Radosť slovenských futbalistov po víťazstve 2:0 nad Nemeckom, sprava tréner Slovenska Francesco Calzona, hráči Stanislav Lobotka, Peter Pekarík a Dávid Hancko v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
Radosť Slovákov v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
95 fotografií
Nemeckí futbalisti v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Serge Gnabry a Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Oliver Baumann chytá šancu Lea Sauera v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Oliver Baumann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Nnamdi Collins a Norbert Gyömbér v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Maximilian Mittelstadt a Dávid Ďuriš v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Druhý zľava Lubomir Šatka v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Jonathan Tah a Matúš Bero v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Zľava Angelo Stiller, Stanislav Lobotka a Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko sa raduje z gólu v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDávid Hancko sa raduje z gólu v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer a Nnamdi Collins v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer v súboji s Nnamdim Collinsom v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS 2026 vo futbale. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemeckí futbalisti pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Slovenskí futbalisti, horný rad zľava Milan Škriniar, Dávid Hancko, Norbert Gyömbér, David Strelec, Ľubomír Šatka, brankár Martin Dúbravka. Dolný rad zľava Stanislav Lobotka, Dávid Ďuriš, Leo Sauer, Ondrej Duda a Matúš Bero v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Stanislav Lobotka v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Radosť Slovákov v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Gól na 2:0 pre Slovensko, zľava hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt, hráč Slovenska Dávid Ďuriš, hráč Slovenska Stanislav Lobotka, brankár Nemecka Oliver Baumann a hráč Nemecka Joshua Kimich v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGól na 2:0 pre Slovensko, zľava hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt, hráč Slovenska Dávid Ďuriš, hráč Slovenska Stanislav Lobotka, hráč Nemecka Joshua Kimich, brankár Nemecka Oliver Baumann a hráč Nemecka Leon Goretzka v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava hráč Slovenska Ondrej Duda a hráč Nemecka Serge Gnabri v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava tréner Slovenska Francesco Calzona, hráč Slovenska Leo Sauer a hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoUprostred hráč Slovenska Leo Sauer, vľavo hráč Nemecka Joshua Kimich a vpravo hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoFanúšikovia oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Fanúšikovia oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Florian Wirtz v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Norbert Gyomber a Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Francesco Calzona v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Raum v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Raum a Norbert Gyomber v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Nick Woltemade, Norbert Gyomber a Ľubomír Šatka v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Zľava brankár Slovenska Martin Dúbravka, hráč Slovenska Ľubomír Šatka a hráč Nemecka Antonio Rüdiger v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko.Sprava strelec gólu na 2:0, hráč Slovenska David Strelec a hráč Nemecka David Raum v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoJoshua Kimmich a Antonio Rudiger v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Matúš Bero a Ľubomír Tupta v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Nadiem Amiri, Milan Škriniar a Karim Adeyemi v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. sprava hráč Slovenska Leo Sauer a hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoJulian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Radosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoĽubomír Tupta a David Raum v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nadiem Amiri a Karim Adeyemi v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Zľava hráč Slovenska Stanislav Lobotka a hráč Nemecka Nadiem Amiri v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke radosť na slovenskej lavičke po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDiváci tlieskajú slovenským futbalistom po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť slovenských futbalistov, zľava hráč Slovenska Dávid Hancko, hráč Slovenska Patrik Hrošovský, hráč Slovenska László Bénes, hráč Slovenska Ľubomír Tupta, hráč Slovenska Norbert Gyömbér po víťazstve 2:0 nad Nemeckom a vpravo hráč Nemecka David RaumNemecká lavička, vľavo tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť na slovenských futbalistov po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava hráč Slovenska David Strelec, hráč Nemecka Antonio Rüdiger a hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSlovenskí fanúšikovia v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoŠtatistiky zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Joshua Kimmich pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. druhý zľava Jonathan Tah pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

Nenápadný Ďuriš?

Spomenutý futbalový magazín hodnotil hráčov podľa nemeckého školského systému, kde na rozdiel od toho slovenského existuje aj známka šesť.

Známku 1, teda veľmi dobrý (sehr gut), však zo Slovákov nedostal nikto. Najvyššiu známku 1,5 dostal Strelec, čiže niečo medzi veľmi dobrý až dobrý. 

Známku 2 (v Nemecku gut, teda dobrý) dostal brankár Martin Dúbravka, ktorý sa blysol pri šanciach Floriana Wirtza a Leona Goretzku a tiež obrancovia Milan Škriniar s Dávidom Hanckom. 

"Slovenský kapitán si síce v úvodnom polčase dovolil niekoľko nepresností, ale v držaní lopty bol Škriniar sebavedomý a nekompromisný.

Hancko svoje úlohy zvládol suverénne a cez ľavú stranu nepustil prakticky nič. Krátko pred koncom polčasu strelil gól, o ktorý sa postaral driblingom a prihrávkou so Strelcom," píše Kicker.

Najhoršiu známku spomedzi zverencov Francesca Calzonu dostal útočník Dávid Ďuriš, no hodnotenie 4, na nemeckej stupnici ausreichend, čo znamená prijateľný, je prinajmenšom sporné. 

Magazín argumentuje tým, že bývalý hráč Žiliny bol najnenápadnejší v útoku Slovenska a za zmienku stojí iba jeho zblokovaná strela z 33. minúty. 

Pri nadpriemerných výkonoch Strelca či Sauera bol síce Ďuriš menej výrazný ako oni, no vzhľadom na to, že za posledný mesiac odohral po prestupe do Rosenborgu iba 45 minút, bol jeho výkon pozitívnym prekvapením. 

Traja hráči s nedostatočnou

Z nemeckého tímu dostalo až päť hráčov známku 5 (nedostatočný), vrátane Woltemadeho či Wirtza, a pri trojici hráčov dokonca svieti hodnotenie 6, teda nesplnil kritériá a (v školskom hodnotení prepadol).

Na debut v A-tíme Nemecka nebude v dobrom spomínať 21-ročný Nnamdi Collins. Vicemajster Európy zo šampionátu U21 na Slovensku bol po polčase vystriedaný, keďže si nevedel poradiť s o dva roky mladším Sauerom.

"Sauer ho opakovane prekonával. Striedanie muselo byť pre hráča Frankfurtu veľkou úľavou. Seniorská reprezentácia je pre neho ešte privysoko," píše Kicker a pokračuje v negatívnom hodnotení obrancov. 

"Nebol lídrom, ale bezpečnostným rizikom. Sauer ho zahanbil, pri góle nebol v súboji s Hanckom a Strelec ho úplne vyradil. Bol to jeden z jeho najhorších zápasov v reprezentácii, ak nie najhorší," uvádza na adresu Rüdigera.

Posledným hráčom, ktorý dostal nedostatočné hodnotenie, je Jonathan Tah, ktorý podľa Kickeru nenaplnil svoj potenciál, nemal čisté svedomie pri góle Strelca a tiež mal veľa nepresných prihrávok. 

Prehra so Slovenskom 0:2 vynorila spomienky na prehru z novembra 2023, keď Nemci rovnakým skóre podľahli v príprave Rakúsku a podľa známeho magazínu podali "podobne otrasný výkon".

Tréner Nagelsmann pred nedeľňajším zápasom v Kolíne nad Rýnom proti Severnému Írsku avizuje spoločné stretnutie so športovým riaditeľom Rudim Völlerom aj výkonným riaditeľom zväzu Andreasom Rettigom.

Prípadné ďalšie zaváhanie by spôsobilo, že Nemci nebudú mať postupové karty vo svojich rukách a k postupu na MS 2026 by sa mohli priblížiť Slováci.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Futbalisti Luxemburska
Futbalisti Luxemburska
Luxembursko robí zmeny pred zápasom so Slovenskom, tím doplní hráč z Poľska
teraz
