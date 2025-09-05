Ani jeden Slovák nebol pre Nemcov sehr gut. Sauer školil debutanta, z lídra bola hrozba

BRATISLAVA. Hanba, trpká prehra či patetický výkon. Aj takto hodnotili šokujúcu prehru futbalistov Nemecka proti Slovensku tamojšie médiá.
"Nationalelf" po prvýkrát prehral na pôde súpera v rámci kvalifikácii o postup na MS, pričom z predošlých 52 stretnutí zvíťazil až v 42 prípadoch.
Na góly Dávida Hancka a Davida Strelca nenašli štvornásobní majstri sveta odpoveď a pred súbojom so Severným Írskom majú o čom premýšľať.
"V našom tíme nič neklapalo. Nemali sme emóciu, mali sme iba jednu veľkú šancu. Výkon Slovenska bol výborný, ale my sme im to uľahčili.
Súperovi môžem iba zagratulovať, odohral skvelý zápas," povedal pre STVR 38-ročný tréner nemeckej reprezentácie Julian Nagelsmann.
Zatienil aj 85-miliónového hráča
Hrdinom zápasu bol David Strelec. Začiatkom týždňa prestúpil zo Slovana Bratislava do anglického Middlesbrough, no ešte pred odchodom na ostrovy sa štýlovo rozlúčil s fanúšikmi na Tehelnom poli.
V hodnotení Sportnetu dostal najvyššiu známku 10 a rovnako najlepší bol aj z pohľadu čitateľov (9,5 z 10) či známkovania nemeckého magazínu Kicker.
VIDEO: Gól Davida Strelca v zápase Slovensko - Nemecko
Ten ocenil, že 24-ročný útočník podporoval pressing, skvelou prihrávkou poslal do šance Lea Sauera, prihral na úvodný gól a druhý strelil po krásnej akcii.
Po vyhranom hlavičkovom súboji Norberta Gyömbéra si loptu spracoval hruďou, následne urobil kľučku doľava, doprava a opäť doľava. Zamotaný Rüdiger sa už márne hádzal do strely, bol z toho výstavný gól.
"Gyömber poslal dlhú prihrávku po pravej strane Strelcovi, ktorý dribloval s loptou k Rüdigerovi a z obrancu Realu Madrid spravil blázna," opísal druhý zásah slovenského mužstva Kicker.
"Som rád, že sa mi to podarilo. Neriešim, či je niekto majster sveta alebo vyhral Ligu majstrov. Stále je to súboj jeden proti jednému," vravel Strelec.
Bol to jeho ôsmy gól v reprezentácii a výkonom zatienil aj o rok mladšieho Nicka Woltemadeho, ktorý do Newcastlu prestúpil za 85 miliónov eur.
"Šatka a Škriniar ho takmer úplne odstavili. Loptu si sotva udržal a nevyhral takmer žiadne vzdušné súboje," zhodnotil Kicker Woltemadeho.
Nenápadný Ďuriš?
Spomenutý futbalový magazín hodnotil hráčov podľa nemeckého školského systému, kde na rozdiel od toho slovenského existuje aj známka šesť.
Známku 1, teda veľmi dobrý (sehr gut), však zo Slovákov nedostal nikto. Najvyššiu známku 1,5 dostal Strelec, čiže niečo medzi veľmi dobrý až dobrý.
Známku 2 (v Nemecku gut, teda dobrý) dostal brankár Martin Dúbravka, ktorý sa blysol pri šanciach Floriana Wirtza a Leona Goretzku a tiež obrancovia Milan Škriniar s Dávidom Hanckom.
"Slovenský kapitán si síce v úvodnom polčase dovolil niekoľko nepresností, ale v držaní lopty bol Škriniar sebavedomý a nekompromisný.
Hancko svoje úlohy zvládol suverénne a cez ľavú stranu nepustil prakticky nič. Krátko pred koncom polčasu strelil gól, o ktorý sa postaral driblingom a prihrávkou so Strelcom," píše Kicker.
Najhoršiu známku spomedzi zverencov Francesca Calzonu dostal útočník Dávid Ďuriš, no hodnotenie 4, na nemeckej stupnici ausreichend, čo znamená prijateľný, je prinajmenšom sporné.
Magazín argumentuje tým, že bývalý hráč Žiliny bol najnenápadnejší v útoku Slovenska a za zmienku stojí iba jeho zblokovaná strela z 33. minúty.
Pri nadpriemerných výkonoch Strelca či Sauera bol síce Ďuriš menej výrazný ako oni, no vzhľadom na to, že za posledný mesiac odohral po prestupe do Rosenborgu iba 45 minút, bol jeho výkon pozitívnym prekvapením.
Traja hráči s nedostatočnou
Z nemeckého tímu dostalo až päť hráčov známku 5 (nedostatočný), vrátane Woltemadeho či Wirtza, a pri trojici hráčov dokonca svieti hodnotenie 6, teda nesplnil kritériá a (v školskom hodnotení prepadol).
Na debut v A-tíme Nemecka nebude v dobrom spomínať 21-ročný Nnamdi Collins. Vicemajster Európy zo šampionátu U21 na Slovensku bol po polčase vystriedaný, keďže si nevedel poradiť s o dva roky mladším Sauerom.
"Sauer ho opakovane prekonával. Striedanie muselo byť pre hráča Frankfurtu veľkou úľavou. Seniorská reprezentácia je pre neho ešte privysoko," píše Kicker a pokračuje v negatívnom hodnotení obrancov.
"Nebol lídrom, ale bezpečnostným rizikom. Sauer ho zahanbil, pri góle nebol v súboji s Hanckom a Strelec ho úplne vyradil. Bol to jeden z jeho najhorších zápasov v reprezentácii, ak nie najhorší," uvádza na adresu Rüdigera.
Posledným hráčom, ktorý dostal nedostatočné hodnotenie, je Jonathan Tah, ktorý podľa Kickeru nenaplnil svoj potenciál, nemal čisté svedomie pri góle Strelca a tiež mal veľa nepresných prihrávok.
Prehra so Slovenskom 0:2 vynorila spomienky na prehru z novembra 2023, keď Nemci rovnakým skóre podľahli v príprave Rakúsku a podľa známeho magazínu podali "podobne otrasný výkon".
Tréner Nagelsmann pred nedeľňajším zápasom v Kolíne nad Rýnom proti Severnému Írsku avizuje spoločné stretnutie so športovým riaditeľom Rudim Völlerom aj výkonným riaditeľom zväzu Andreasom Rettigom.
Prípadné ďalšie zaváhanie by spôsobilo, že Nemci nebudú mať postupové karty vo svojich rukách a k postupu na MS 2026 by sa mohli priblížiť Slováci.