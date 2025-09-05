Pôsobil, ako keby stál päťdesiat miliónov. Také niečo slovenský hrot už roky neukázal

BRATISLAVA. Fanúšikovia v aréne na Tehelnom poli stojačky tlieskali už po prvom polčase a po zápase to bolo ešte silnejšie. Emócie sa uvoľnili. Mnohým tiekli slzy radosti.
Futbalisti obišli po zápase po obvode trávnika celé ihrisko. Je to senzácia, futbalový zázrak. Nemci ešte nikdy v dejinách neprehrali kvalifikačný zápas o postup na veľký turnaj na súperovom ihrisku. Platilo to 91 rokov, 52 zápasov. Až doteraz. Slováci vo štvrtok v noci prepísali dejiny.
V úvodnom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta zdolali Nemecko 2:0.
„Futbal je 90-minútová hra pre 22 mužov, ktorú vždy vyhrajú Nemci.“ Tento legendárny výrok kultového anglického kanoniera Garyho Linekera na okamih prestal platiť.
Je to jedno z najväčších víťazstiev v dejinách samostatnosti. Iba výnimočne sa stáva, aby futbalisti zdolali jeden z najlepších tímov sveta. V roku 2010 pokorili na MS Taliansko 3:2.
V roku 2014 tromfli v kvalifikácii o postup na ME aj Španielsko 2:1. Vlani na majstrovstvách Európy zaskočilo Belgicko 1:0. Zo súčasných hráčov kádra to všetko prežil iba Peter Pekarík, ktorý však bol vo štvrtok večer iba náhradníkom.
Tak jasne veľmoc nikdy nezdolali
Triumf proti Nemecku však bol z pohľadu Slovenska najpresvedčivejší a najdominantnejší. Prvýkrát zdolali svetovú veľmoc o dva góly a mohli vyhrať aj vyšším rozdielom.
„Slovensko už po prvom polčase mohlo vyhrávať tri alebo štyri nula," priznal tréner Nemcov Julian Nagelsmann pre STVR.
VIDEO: Tréner Nemecka Julian Nagelsmann po zápase so Slovenskom
Bol to najlepší výkon pod vedením trénera Francesca Calzonu a možno vôbec najlepší aj v dejinách samostatnosti.
Takmer dokonale fungovala defenzíva. To, že podal výkon na európskej úrovni Stanislav Lobotka a Dávid Hancko nie je prekvapenie. V ich prípade je to pravidelný jav.
Kapitán Milan Škriniar sa tiež vrátil do svojich najlepších čias. Ondrej Duda mal svoju optimálnu verziu. Famózny zákrok vytiahol brankár Martin Dúbravka a založil gólovú akciu.
To by však na pokorenie svetového giganta nestačilo. Životné výkony na hranici svojich možností podali aj ostatní hráči.
Trebárs často kritizovaný Norbert Gyömber prihral na gól, keď vyhral náročný hlavičkový súboj.
Najlepší bol Strelec
Mužom zápasu bol David Strelec. Dvadsaťštyriročný útočník ukázal, že prečo ho pred pár rokmi zaradili medzi najväčšie talenty sveta.
„Som rád, že sa mi to podarilo, ale ja to nejako neriešim, či je niekto majster sveta, alebo či vyhral Ligu majstrov. Stále je to súboj jeden proti jednému,“ opisoval Strelec.
Jeho gól bol senzačný, pohybom totálne vyškolil obrovitého Antonia Rüdigera, stopéra slávneho Realu Madrid. A presne zakončil do rohu brány.
"Gyömber poslal dlhú prihrávku po pravej strane Strelcovi, ktorý dribloval s loptou k Rüdigerovi a z obrancu Realu Madrid spravil blázna," opísal druhý zásah Kicker.
Strelec šikovne asistoval aj na prvý gól Davida Hancka.
Takýto výkon predviedol hrotový útočník národného tímu naposledy na majstrovstvách sveta 2010, keď dvoma gólmi zničil Talianov Róbert Vittek.
Dnes by stál oveľa viac
Góly dali obaja Davidovia (Hancko a Strelec) a komentátor Marcel Merčiak, ktorý pred pár dňami oslávil päťdesiatku, takmer stratil hlas. „Davidovia porazili Goliáša,“ reval do mikrofónu.
Strelec v úvode týždeň prestúpil do Middlesbrough za sumu okolo desať miliónov eur vrátane bonusov (7,5 plus 2,5). Toľko zaplatil líder druhej anglickej ligy.
Slovan možno ľutuje, že sa prestupové obdobie neskončilo o týždeň neskôr. Dnes by možno zaňho ponúkol klub z Premier aj raz toľko. Pôsobil, ako keby stál päťdesiat miliónov.
„Myslím si, že zápas mi vyšiel, ale najmä vyšiel celému tímu. Súperovi sme sa nielen vyrovnali, dokonca sme boli o niečo lepší, pretože sme mali viac šancí. Bol to z našej strany výborný zápas. Priznám sa, že ma prekvapilo, že sme mali toľko možností,“ dodal útočník Slovákov.
Slovensko má konečne hrot
Strelec úplne zatienil o rok mladšieho nemeckého útočníka Nicka Woltemadeho, ktorý nedávno prestúpil do Newcastle United za osemdesiat miliónov eur.
David Strelec ukazuje, že Slovensko po dlhých rokoch našlo hrotového útočníka, ktorého sa musí súper báť.
Další svetový výkon ukázal aj iný hráč, Dávid Hancko. Práve on otvoril skóre, keď mu asistoval Strelec.
„Odkedy reprezentujem, bolo to najlepšie ofenzívne predstavenie. Veľmi ma to bavilo. Celý čas som si to užíval,“ priznal obranca Atlética Madrid.
Gólovú akciu famózne rozbehol z vlastnej polovice a ešte lepšie ukončil. „Uhrať nulu proti takému súperovi, keď sme boli prvý polčas lepší, je úplne skvelé,“ dodal Hancko. Nemal pocit prehnanej výnimočnosti a priznal.
„Sadlo nám to, no mali sme aj šťastie, že toto určite nebol najlepší deň Nemecka,“ priznal.