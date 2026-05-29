    Irán sa naladil víťazne na majstrovstvá sveta. Pozíciu favorita potvrdil aj Irak

    Futbalista Iránu Mehdi Taremi (druhý zľava) sa so spoluhráčmi raduje z gólu počas prípravného zápasu Irán - Gambia.
    Futbalista Iránu Mehdi Taremi (druhý zľava) sa so spoluhráčmi raduje z gólu počas prípravného zápasu Irán - Gambia. (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. máj 2026 o 22:30
    ShareTweet0

    JAR, ktorá odohrá v Mexiku otvárací zápas MS.

    Iránski futbalisti vyhrali v piatkovom prípravnom zápase nad Gambiou 3:1. Bol to pre nich posledný duel pred tohtoročnými majstrovstvami sveta, kde na nich v základnej G-skupine čaká postupne Nový Zéland, Belgicko a Egypt.

    Ďalší účastník mundialu Irak potvrdil pozíciu favorita v dueli s Andorrou (1:0). JAR, ktorá odohrá v Mexiku otvárací zápas MS, remizovala s Nikaraguou 0:0.

    Prípravné zápasy

    JAR - Nikaragua 0:0

    Irak - Andorra 1:0 (1:0)

    Gól: 20. Hashim

    Irán - Gambia 3:1 (0:1)

    Góly: 47. Yousefi, 59. Rezaeian, 68. Taremi - 42. Colley

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Iránu Mehdi Taremi (druhý zľava) sa so spoluhráčmi raduje z gólu počas prípravného zápasu Irán - Gambia.
    Futbalista Iránu Mehdi Taremi (druhý zľava) sa so spoluhráčmi raduje z gólu počas prípravného zápasu Irán - Gambia.
    Irán sa naladil víťazne na majstrovstvá sveta. Pozíciu favorita potvrdil aj Irak
    dnes 22:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Irán sa naladil víťazne na majstrovstvá sveta. Pozíciu favorita potvrdil aj Irak