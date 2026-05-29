Irán sa naladil víťazne na majstrovstvá sveta. Pozíciu favorita potvrdil aj Irak

Iránski futbalisti vyhrali v piatkovom prípravnom zápase nad Gambiou 3:1. Bol to pre nich posledný duel pred tohtoročnými majstrovstvami sveta, kde na nich v základnej G-skupine čaká postupne Nový Zéland, Belgicko a Egypt.
Ďalší účastník mundialu Irak potvrdil pozíciu favorita v dueli s Andorrou (1:0). JAR, ktorá odohrá v Mexiku otvárací zápas MS, remizovala s Nikaraguou 0:0.
Prípravné zápasy
JAR - Nikaragua 0:0
Irak - Andorra 1:0 (1:0)
Gól: 20. Hashim
Irán - Gambia 3:1 (0:1)
Góly: 47. Yousefi, 59. Rezaeian, 68. Taremi - 42. Colley