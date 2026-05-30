Domáci šampionát s najväčšou hviezdou. Kanada oznámila nomináciu na MS vo futbale

Obranca Alphonso Davies nechýba v nominácii Kanady na MS vo futbale 2026.
Hráč Bayernu Mníchov mal v uplynulom období problémy so zadným stehenným svalom, americký tréner Kanaďanov Jesse Marsch ho však napriek tomu zaradil do 26-členného kádra.
Lídrom ofenzívy by mal byť na šampionáte Jonathan David z Juventusu Turín.
V nominácii, ktorú oznámili v noci na sobotu v Toronte, figurujú aj Stephen Eustaquio z Porta, Ismael Kone zo Sassuola a Tajon Buchanan s Tanim Oluwaseyim z Villarrealu.
„Je to pre mňa česť oznámiť mená hráčom, ktorí budú reprezentovať Kanadu na MS na domácej pôde. Každý z nich prešiel svoju cestu a je symbolom určitej kultúry a komunity," citovala slová Marscha agentúra AFP.
Kanaďania sa v základnej B-skupine stretnú s Bosnou a Hercegovinou, Katarom a Švajčiarskom.
Nominácia Kanady na MS 2026
brankári: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace)
obrancovia: Alistair Johnston (Celtic Glasgow, Derek Cornelius (Olympique Marseille), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (FC Fulham), Moise Bombito (OGC Nice), Alphonso Davies (Bayern Mníchov), Alfie Jones (FC Middlesbrough)
stredopoliari: Stephen Eustaquio (FC Porto), Ismael Kone (Sassuolo Calcio), Tajon Buchanan (FC Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht Brusel), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg, Jonathan Osorio (obaja Toronto FC)
útočníci: Jonathan David (Juventus turín), Cyle Larin (FC Southampton), Tani Oluwaseyi (FC Villarreal, Promise David (Union Saint-Gilloise)