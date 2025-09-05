Slováci žiarili aj v známkovaní. K dokonalosti sa priblížili štyria hráči

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti vo svojom prvom zápase v kvalifikácii na MS vo futbale 2026 senzačne zdolali topfavorita skupiny Nemecko 2:0.
O dva slovenské góly sa postarali Dávidovia - v 42. min Hancko po akcii s Dávidom Strelcom a v 55. minúte Strelec, keď najskôr vycvičil obrancu Antonia Rüdigera a vzápätí parádne zakončil.
Práve strelec druhého gólu dostal najvyššiu známku v hodnotení čitateľov Sportnetu. Jeho výkon ocenili číslom 9,5.
V tesnom závese ostali Hancko a brankár Martin Dúbravka, ktorí dostali hodnotenie 9,4, resp. 9,3.
Nad hranicu 9 sa dostal aj Leo Sauer, ktorí dostal rovnakú známku ako Dúbravka. Najnižšiu známku udelili čitatelia Matúšovi Berovi, konkrétne 7,8.
Pozrite si výsledky hodnotenia známkovania čitateľov Sportnetu.