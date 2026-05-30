    Salah bude očakávaným lídrom. Egypt berie na MS aj osemnásťročného mladíka

    Mohamed Salah (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. máj 2026 o 11:03
    Generálkou na šampionát bude pre Egypt zápas proti Brazílii.

    Mohamed Salah, dlhoročný kanonier Liverpoolu, bude lídrom egyptskej futbalovej reprezentácie na MS 2026.

    V 26-člennom výbere nechýba aní útočník Omar Marmoush z Manchestru City, tréner Hossam Hassan nominoval aj 18-ročného Hamzu ⁠Abdela Karima. Ten v národnom tíme debutoval v prípravnom dueli s Ruskom (1:0).

    Egypťania sa na šampionáte predstavia v základnej G-skupine spoločne s Belgickom, Iránom a Novým Zélandom.

    Generálkou na MS bude pre nich zápas proti Brazílii, ktorý je na programe 6. júna v americkom štáte Ohio. Informoval o tom portál ESPN.

    Nominácia Egypta na MS 2026

    brankári: Mohamed El-Shenawy, Mostafa Shobeir (obaja Al Ahly), El-Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)

    obrancovia: Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), Mohamed Hany, Yasser Ibrahim (obaja Al Ahly), Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fattouh (obaja Zamalek), Tarek Alaa (ZED), Rami Rabia (Al ‌Ain), Hamdi Fathi (Al Wakrah), Karim Hafez (Pyramids).

    stredopoliari: Marwan Attia, Ahmed Mostafa “Zizo”, ‌Mahmoud Hassan “Trezeguet”, Emam Ashour (všetci Al Ahly), Mostafa Abdel Raouf, Mohannad Lasheen (Pyramids), Haitham Hassan (Real Oviedo), Mahmoud Saber (ZED), Ibrahim Adel (Nordsjælland), Nabil Emad (Al-Najma)

    útočníci: Mohamed Salah (FC Liverpool), Omar Marmoush (Manchester City), Hamza ⁠Abdel Karim (Barcelona ⁠Atletic).


    Program Egyptu na MS vo futbale 2026

    15.06. 21:00
    | G | Matchday 5
    Belgicko
    vs.
    Egypt
    Seattle | Seattle
    22.06. 03:00
    | G | Matchday 12
    Nový Zéland
    vs.
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | G | Matchday 17
    Egypt
    vs.
    Irán
    Seattle | Seattle

    Tabuľka skupiny G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
