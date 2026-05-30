Salah bude očakávaným lídrom. Egypt berie na MS aj osemnásťročného mladíka

Mohamed Salah, dlhoročný kanonier Liverpoolu, bude lídrom egyptskej futbalovej reprezentácie na MS 2026.
V 26-člennom výbere nechýba aní útočník Omar Marmoush z Manchestru City, tréner Hossam Hassan nominoval aj 18-ročného Hamzu Abdela Karima. Ten v národnom tíme debutoval v prípravnom dueli s Ruskom (1:0).
Egypťania sa na šampionáte predstavia v základnej G-skupine spoločne s Belgickom, Iránom a Novým Zélandom.
Generálkou na MS bude pre nich zápas proti Brazílii, ktorý je na programe 6. júna v americkom štáte Ohio. Informoval o tom portál ESPN.
Nominácia Egypta na MS 2026
brankári: Mohamed El-Shenawy, Mostafa Shobeir (obaja Al Ahly), El-Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)
obrancovia: Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), Mohamed Hany, Yasser Ibrahim (obaja Al Ahly), Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fattouh (obaja Zamalek), Tarek Alaa (ZED), Rami Rabia (Al Ain), Hamdi Fathi (Al Wakrah), Karim Hafez (Pyramids).
stredopoliari: Marwan Attia, Ahmed Mostafa “Zizo”, Mahmoud Hassan “Trezeguet”, Emam Ashour (všetci Al Ahly), Mostafa Abdel Raouf, Mohannad Lasheen (Pyramids), Haitham Hassan (Real Oviedo), Mahmoud Saber (ZED), Ibrahim Adel (Nordsjælland), Nabil Emad (Al-Najma)
útočníci: Mohamed Salah (FC Liverpool), Omar Marmoush (Manchester City), Hamza Abdel Karim (Barcelona Atletic).