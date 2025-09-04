Žiadne prekvapenie, hovoril sklamaný tréner Nemecka. Slovensko vyhralo úplne zaslúžene

Tréner Nemecka Julian Nagelsmann po prehre 0:2 proti Slovensku.
Fotogaléria (95)
Tréner Nemecka Julian Nagelsmann po prehre 0:2 proti Slovensku. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|4. sep 2025 o 23:44
Slovensko zdolalo Nemecko 2:0.

BRATISLAVA. Keď nemecká futbalová reprezentácia na EURO 2024 prekvapivo vypadla už vo štvrťfinále, tréner Julian Nagelsmann vyhlásil, že sa pokúsia vyhrať titul majstrov sveta.

Štart do kvalifikácie o budúcoročný turnaj, ktorý sa odohrá v Kanade, USA a Mexiku, ale jeho mužstvu vôbec nevyšiel.

Nemecko v Bratislave šokujúco prehralo so Slovenskom 0:2.

Pre štvornásobných majstrov sveta je to úvod ako zo zlého sna. Šance na úspešný vstup do kvalifikácie zahatal skvelo hrajúci výber talianskeho trénera Francesca Calzonu.

Proti favorizovanému súperovi sa slovenskí hráči nebáli a od úplného začiatku stretnutia na Tehelnom poli aktívne napádalo.

Prvé veľké príležitosti si ešte v prvom polčase vytvoril najmladčí hráč Slovenska na ihrisku - Leo Sauer. Šance síce zostali nepotrestené, ale dravé prieniky mladého krídelníka naznačili slabiny súpera.

„Slovensko už po prvom polčase mohlo vyhrávať tri alebo štyri nula," hovoril po zápase sklamaný Nagelsmann pre STVR.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 (skupina A)
Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Radosť slovenských futbalistov po víťazstve 2:0 nad Nemeckom, sprava tréner Slovenska Francesco Calzona, hráči Stanislav Lobotka, Peter Pekarík a Dávid Hancko v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
Radosť Slovákov v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
95 fotografií
Nemeckí futbalisti v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Serge Gnabry a Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Oliver Baumann chytá šancu Lea Sauera v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Oliver Baumann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Nnamdi Collins a Norbert Gyömbér v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Maximilian Mittelstadt a Dávid Ďuriš v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Druhý zľava Lubomir Šatka v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Jonathan Tah a Matúš Bero v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Zľava Angelo Stiller, Stanislav Lobotka a Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko sa raduje z gólu v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDávid Hancko sa raduje z gólu v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer a Nnamdi Collins v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer v súboji s Nnamdim Collinsom v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS 2026 vo futbale. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemeckí futbalisti pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Slovenskí futbalisti, horný rad zľava Milan Škriniar, Dávid Hancko, Norbert Gyömbér, David Strelec, Ľubomír Šatka, brankár Martin Dúbravka. Dolný rad zľava Stanislav Lobotka, Dávid Ďuriš, Leo Sauer, Ondrej Duda a Matúš Bero v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Stanislav Lobotka v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Radosť Slovákov v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Gól na 2:0 pre Slovensko, zľava hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt, hráč Slovenska Dávid Ďuriš, hráč Slovenska Stanislav Lobotka, brankár Nemecka Oliver Baumann a hráč Nemecka Joshua Kimich v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGól na 2:0 pre Slovensko, zľava hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt, hráč Slovenska Dávid Ďuriš, hráč Slovenska Stanislav Lobotka, hráč Nemecka Joshua Kimich, brankár Nemecka Oliver Baumann a hráč Nemecka Leon Goretzka v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava hráč Slovenska Ondrej Duda a hráč Nemecka Serge Gnabri v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava tréner Slovenska Francesco Calzona, hráč Slovenska Leo Sauer a hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoUprostred hráč Slovenska Leo Sauer, vľavo hráč Nemecka Joshua Kimich a vpravo hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoFanúšikovia oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Fanúšikovia oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Florian Wirtz v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Norbert Gyomber a Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Francesco Calzona v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Raum v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Raum a Norbert Gyomber v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Nick Woltemade, Norbert Gyomber a Ľubomír Šatka v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Zľava brankár Slovenska Martin Dúbravka, hráč Slovenska Ľubomír Šatka a hráč Nemecka Antonio Rüdiger v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko.Sprava strelec gólu na 2:0, hráč Slovenska David Strelec a hráč Nemecka David Raum v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoJoshua Kimmich a Antonio Rudiger v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Matúš Bero a Ľubomír Tupta v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Nadiem Amiri, Milan Škriniar a Karim Adeyemi v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. sprava hráč Slovenska Leo Sauer a hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoJulian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Radosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoĽubomír Tupta a David Raum v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nadiem Amiri a Karim Adeyemi v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Zľava hráč Slovenska Stanislav Lobotka a hráč Nemecka Nadiem Amiri v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke radosť na slovenskej lavičke po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDiváci tlieskajú slovenským futbalistom po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť slovenských futbalistov, zľava hráč Slovenska Dávid Hancko, hráč Slovenska Patrik Hrošovský, hráč Slovenska László Bénes, hráč Slovenska Ľubomír Tupta, hráč Slovenska Norbert Gyömbér po víťazstve 2:0 nad Nemeckom a vpravo hráč Nemecka David RaumNemecká lavička, vľavo tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť na slovenských futbalistov po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava hráč Slovenska David Strelec, hráč Nemecka Antonio Rüdiger a hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSlovenskí fanúšikovia v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoŠtatistiky zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Joshua Kimmich pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. druhý zľava Jonathan Tah pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

Takýto výsledok sa nezrodil, ale prvú ranu dostal „Nationalelf" v závere prvej polovice. Po skvelom protiútoku skóroval obranca Dávid Hancko a dostal tím na pozitívnu vlnu emócie.

Druhý úder prišiel v 55. minúte, keď útočník Dávid Strelec skvelo obohral obrancu Realu Madrid Antonia Rüdigera a prekvapenia bolo na svete.

Slováci ani po dvoch strelených góloch nepoľavili a pokračovali vo výborne nastolenej taktike. Naopak, Nemcom sa nedarilo usadiť sa dlhšie na súperovej polovici a trápili sa aj vo finálnej fáze.

„V našom tíme nič neklapalo. Nemali sme emóciu, mali sme iba jednu veľkú šancu. Výkon Slovenska bol výborný, ale my sme im to uľahčili. Súperovi môžem iba zagratulovať, odohral skvelý zápas," hodnotil nemecký tréner.

VIDEO: Julian Nagelsmann po zápase Slovensko - Nemecko

Jeho niekoľkonásobne drahšie mužstvo nevedelo nájsť odpoveď na umnú hru Slovákov a prvýkrát v histórii prehralo kvalifikačný zápas na vonkajšom ihrisku.

„Keby ste sa ma pred zápasom opýtali, či prehra 0:2 bude prekvapenie, povedal by som, že áno. Po zápase to ale povedať nemôžem. Slovensko vyhralo úplne zaslúžene," dodal Nagelsmann pre STVR.

Napriek tomu, že Nemecko prevalcovalo Slovensko v držaní lopty či počte prihrávok, najdôležitejší ukazovateľ hral v prospech domácich.

Nagelsmann na pozápasovej tlačovej konferencii dodal, že „Slovensku sa podaril naozaj obdivuhodný výsledok".

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

