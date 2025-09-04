Žiadne prekvapenie, hovoril sklamaný tréner Nemecka. Slovensko vyhralo úplne zaslúžene

BRATISLAVA. Keď nemecká futbalová reprezentácia na EURO 2024 prekvapivo vypadla už vo štvrťfinále, tréner Julian Nagelsmann vyhlásil, že sa pokúsia vyhrať titul majstrov sveta.
Štart do kvalifikácie o budúcoročný turnaj, ktorý sa odohrá v Kanade, USA a Mexiku, ale jeho mužstvu vôbec nevyšiel.
Nemecko v Bratislave šokujúco prehralo so Slovenskom 0:2.
Pre štvornásobných majstrov sveta je to úvod ako zo zlého sna. Šance na úspešný vstup do kvalifikácie zahatal skvelo hrajúci výber talianskeho trénera Francesca Calzonu.
Proti favorizovanému súperovi sa slovenskí hráči nebáli a od úplného začiatku stretnutia na Tehelnom poli aktívne napádalo.
Prvé veľké príležitosti si ešte v prvom polčase vytvoril najmladčí hráč Slovenska na ihrisku - Leo Sauer. Šance síce zostali nepotrestené, ale dravé prieniky mladého krídelníka naznačili slabiny súpera.
„Slovensko už po prvom polčase mohlo vyhrávať tri alebo štyri nula," hovoril po zápase sklamaný Nagelsmann pre STVR.
Takýto výsledok sa nezrodil, ale prvú ranu dostal „Nationalelf" v závere prvej polovice. Po skvelom protiútoku skóroval obranca Dávid Hancko a dostal tím na pozitívnu vlnu emócie.
Druhý úder prišiel v 55. minúte, keď útočník Dávid Strelec skvelo obohral obrancu Realu Madrid Antonia Rüdigera a prekvapenia bolo na svete.
Slováci ani po dvoch strelených góloch nepoľavili a pokračovali vo výborne nastolenej taktike. Naopak, Nemcom sa nedarilo usadiť sa dlhšie na súperovej polovici a trápili sa aj vo finálnej fáze.
„V našom tíme nič neklapalo. Nemali sme emóciu, mali sme iba jednu veľkú šancu. Výkon Slovenska bol výborný, ale my sme im to uľahčili. Súperovi môžem iba zagratulovať, odohral skvelý zápas," hodnotil nemecký tréner.
VIDEO: Julian Nagelsmann po zápase Slovensko - Nemecko
Jeho niekoľkonásobne drahšie mužstvo nevedelo nájsť odpoveď na umnú hru Slovákov a prvýkrát v histórii prehralo kvalifikačný zápas na vonkajšom ihrisku.
„Keby ste sa ma pred zápasom opýtali, či prehra 0:2 bude prekvapenie, povedal by som, že áno. Po zápase to ale povedať nemôžem. Slovensko vyhralo úplne zaslúžene," dodal Nagelsmann pre STVR.
Napriek tomu, že Nemecko prevalcovalo Slovensko v držaní lopty či počte prihrávok, najdôležitejší ukazovateľ hral v prospech domácich.
Nagelsmann na pozápasovej tlačovej konferencii dodal, že „Slovensku sa podaril naozaj obdivuhodný výsledok".