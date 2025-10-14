Hamšík, Kucka, Lobotka a teraz aj Duda. Slováci sú zraniteľní v strede poľa, vraví Németh

Ondrej Duda a Danel Sinani počas kvalifikačného zápasu MS 2026 Slovensko - Luxembursko.
Fotogaléria (35)
Ondrej Duda a Danel Sinani počas kvalifikačného zápasu MS 2026 Slovensko - Luxembursko. (Autor: TASR)
Titanilla Bőd|14. okt 2025 o 22:30
Szilárd Németh hodnotí dvojzápas reprezentácie.

BRATISLAVA. Októbrový zraz slovenskej futbalovej reprezentácie nenapodobnil ten predchádzajúci ani výsledkovo, ani výkonmi.

Zverenci trénera Francesca Calzonu prehrali v Severnom Írsku 0:2 a v Trnave zdolali Luxembursko 2:0.

Po štyroch zápasoch kvalifikácie majú deväť bodov a v tabuľke sú druhí za Nemeckom. V prípade rovnosti bodov rozhoduje skóre.

Bývalý reprezentačný kanonier Szilárd Németh očakával od tímu viac.

Prespali celý zápas

„Myslel som si, že zápas v Luxembursku bude varovaním, že nič nemožno vypustiť, ale bolo to inak. Podľa mňa hráči nečakali, že v Belfaste ich čaká taký bojovný zápas s veľkým tempom. Boli zaskočení a Severní Íri nás jednoduchým, behavým, bojovným futbalom zdolali,“ zhrnul svoje dojmy bývalý výborný útočník.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Luxembursko (kvalifikácia MS vo futbale 2026)
Hráč Slovenska Lukáš Haraslín a kapitán Luxemburska Laurent Jans počas kvalifikačného zápasu na MS.
Hráči Slovenska pred kvalifikačným zápasom na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
Hráči Slovenska pred kvalifikačným zápasom na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
Hráč Slovenska Dávid Hancko počas kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.
35 fotografií
Hráč Slovenska Matúš Bero a hráč Luxemburska Enes Mahmutovic počas kvalifikačného zápasu na MS. Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Aidan Dardari počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Fanúšikovia počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Adam Obert počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Aiman Dardari počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Aiman Dardari počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Martin Dúbravka počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Tomáš Rigo počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Martin Dúbravka počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Dávid Ďuriš počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Dávid Ďuriš počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Adam Obert počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Matúš Bero počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Ondrej Duda počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Matúš Bero počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Norbert Gyömber počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Milan Škriniar počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Milan Škriniar počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Ondrej Duda a hráči Luxemburska počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Slovenskí futbalisti počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Lukáš Haraslín a Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Ondrej Duda a Danel Sinani počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Hráč Slovenska Dávid Strelec a hráč Luxemburska Enes Mahmutovic počas zápasu Slovensko - Luxembursko v kvalifikácii na MS vo futbale 2026. Na snímke vpravo sa teší z gólu hráč Slovenska Adam Obert počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Luxemburskom v Trnave v pondelok 13. októbra 2025. FOTO TASR - Lukáš Grinaj - šport - futbal - Trnava - TTX - Slovensko - SR - SK - európska - kvalifikácia - 2026 - LuxemburskoTréner Slovenska Francesco Calzona počas kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.Vpravo sa teší z gólu hráč Slovenska Adam Obert s Ondrejom Dudom počas kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Luxemburskom.Na snímke hráč Slovenska Ivan Schranz strieľa gól na 2:0 počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Luxemburskom.Na snímke kapitán Slovenska Milan Škriniar počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Luxemburskom.Na snímke vľavo hráč Slovenska a hráč Luxemburska Leandro Barreiro počas kvalifikačného zápasu na Majstrovstvá sveta medzi Slovenskom a Luxemburskom.

„Prespali sme celý zápas. Domáci boli rýchlejší, dôraznejší,“ doplnil. Zlepšenie neprišlo ani v prvom polčase domáceho stretnutia s Luxemburskom.

„Čakal som aktívnejší futbal, že budeme napádať tak ako v zápase s Nemcami. V prvom polčase však to bol taký vyčkávací futbal, hrali sme pomaly, naši hráči boli všade neskoro. Bol som nepríjemne prekvapený, lebo si myslím, že toto mužstvo má na viac, než doteraz ukázalo,“ skonštatoval.

Chýbala aktivita

Slováci vo finále baráže o postup na ME 2020 zdolali práve Severné Írsko. „Domáci tento zápas brali ako revanš, boli veľmi namotivovaní. Vedeli sme, že to bude veľmi súbojový zápas, ale mám pocit, že naši hráči v neboli hlavách pripravení na toto stretnutie,“ myslí si Németh.

Tréner reprezentácie Francesco Calzona po zápase povedal, že jediným hráčom, ktorý ako-tak spĺňal kritériá, bol David Strelec.

„Podľa mňa zlyhalo celé mužstvo, ale je pravda, že Strelo sa snažil byť aktívny s loptou aj bez lopty. Všetci sme to videli, boli sme pri každom súboji neskoro, chýbala aktivita, prehrávali sme súboje, strácali sme loptu, nevedeli sme ju podržať.

Ani neviem, či sme mali strelu do priestoru bránky. Severné Írsko hralo jednoduchý, rýchly futbal, ktorý bol veľmi účinný,“ uviedol bývalý reprezentant.

Nová trojica v strede poľa

V prvom polčase zápasu s Luxemburskom sa zdalo, že slovenský tím neprebrala z letargie ani prehra v Belfaste.

„Mala to byť facka, ktorá ich zobudí, že bez bojovnosti sa nedá hrať futbal. Žiaľ, pokračovali sme presne tam, kde sme v zápase so Severným Írskom skončili. Mužstvo nemožno pochváliť za výkon v prvom polčase v Trnave. Neviem, s akými úlohami poslal hráčov na ihrisko tréner Francesco Calzona, ale určite mal iné predstavy, keďže sám povedal, že nespoznával svoj tím,“ podčiarkol Németh.

V Trnave už mal tréner k dispozícii Dávida Hancka, ktorý v prvom zápase chýbal. Bol pri svojej manželke, ktorá priviedla na svet ich druhého syna. Obranca Atlética Madrid priniesol do hry potrebnú energiu.

V zostave boli aj iné zmeny, v strede poľa nastúpila trojica Ondrej Duda, Matúš Bero a Tomáš Rigo. Smoliar z prvého zápasu Patrik Hrošovský zostal na lavičke.

„V strede poľa hrala úplne nová trojica, niektorí hráči mali iné úlohy ako zvyčajne. Nevedeli sme podržať loptu a diktovať hru. Nevedeli sme sa presadiť na krajoch v situáciách jeden na jedného,“ poukázal na ďalšie nedostatky Németh.

Zraniteľnosť stredu poľa

Zápas s nepríjemným Luxemburskom napokon zlomili Slováci po rohu, keď skóroval Adam Obert, ďalší gól pridal po prihrávke Hancka Ivan Schranz, ktorý sa však pri tejto situácii zranil a na ihrisku strávil iba štyri minúty.

„Luxemburčania nie sú Nemci ani Španieli, aby vydržali hrať deväťdesiat minút na rovnako vysokej úrovni. Aj v ich hre prišiel zákonitý útlm, kým Slováci hrali už s iným prístupom. Boli silnejší s loptou, Obertov gól upokojil mužstvo. Keď sa však pozrieme do zrkadla, toto mužstvo má na oveľa viac, než zatiaľ ukázalo,“ podčiarkol bývalý hráč bratislavského Interu, Slovanu, či Middlesbrough.

V oboch zápasoch chýbal v strede poľa Stanislav Lobotka, dirigent Neapolu, ktorý je motorom aj v reprezentácii.

Podľa Németha sa teraz ukázalo, aký silný bol stred poľa v zložení Hamšík, Kucka, Lobotka. Prví dvaja už ukončili profesionálnu hráčsku kariéru a keď pre zranenie vypadol aj Lobotka, ukázala sa zraniteľnosť tejto formácie.

Navyše v ďalšom domácom stretnutí proti Severnému Írsku bude pre trest chýbať aj Ondrej Duda.

„Už dávnejšie som hovoril, že hráčov ako Hamšík, Kucka, Lobotka či Duda nebude ľahké nahradiť. Tomáš Rigo ide hore, ale potrebuje ešte tri-štyri roky, aby sa dostal na úroveň spomínaných hráčov. Ani oni neboli hneď v mladosti ťahúni.

Matúš Bero a László Bénes sú už dlhšie v reprezentácii, ale nedosahujú ten level, ako Kucka či Hamšík. O niekoľko rokov môže byť veľmi platný hráč v národnom tíme aj Mário Sauer, keď bude pravidelne hrávať vo francúzskej lige, ale tiež to nepríde zo dňa na deň,“ zdôraznil Szilárd Németh.

