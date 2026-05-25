    Infantino sľúbil, že celá reprezentácia Iránu dostane víza. Kemp si však presunula mimo USA

    Prezident FIFA Gianni Infantino.
    Prezident FIFA Gianni Infantino. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|25. máj 2026 o 20:37
    ShareTweet0

    Iránsky tím sa momentálne pripravuje v Antalyi.

    Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino údajne sľúbil iránskej reprezentácii udelenie víz do USA.

    Iránskym médiám to v pondelok oznámil tamojší minister športu Ahmad Donyamali.

    Irán má v Spojených štátoch odohrať duely základnej skupiny MS 2026, pričom obe krajiny sú od februára vo vzájomnom vojenskom konflikte.

    Prezident Iránskej futbalovej federácie (FFIRI) Mehdí Tádž predtým v nedeľu informoval o presunutí tréningovej základne z amerického Tucsonu do mexickej Tijuany.

    Donyamali v najnovšom vyhlásení doplnil, že organizátori šampionátu majú povinnosť poskytnúť víza všetkým zúčastneným krajinám.

    „Prezident FIFA nám sľúbil, že všetci hráči a celý realizačný tím dostanú víza. Neexistuje dôvod na to, prečo by to tak nemalo byť. V Mexiku by mal iránsky národný tím získať víza na viac vstupov na územie USA,“ citovala ministra športu agentúra AFP.

    Iránsky tím sa momentálne pripravuje v Antalyi a časť kádra sa vo štvrtok dostavila na americké veľvyslanectvo v Ankare, kde mala podať žiadosti o víza.

    Ešte v polovici mája nemal nikto z členov výpravy platné cestovné doklady do USA.

    Ich prvý zápas je na programe 16. júna. Irán v G-skupine narazí postupne na Nový Zéland, Belgicko a Egypt.

    MS vo futbale 2026: Skupina G

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Prezident FIFA Gianni Infantino.
    Prezident FIFA Gianni Infantino.
    Infantino sľúbil, že celá reprezentácia Iránu dostane víza. Kemp si však presunula mimo USA
    dnes 20:37
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Infantino sľúbil, že celá reprezentácia Iránu dostane víza. Kemp si však presunula mimo USA