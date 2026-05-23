Cíti sa ako malé dieťa. Son je zo štvrtej účasti na MS vo futbale nadšený

Kapitán kórejskej futbalovej reprezentácie Son Heung-min sa teší na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku, akoby boli jeho prvé. Tridsaťtriročného krídelníka čaká už štvrtá účasť na svetovom šampionáte.
Niekdajší líder anglického Tottenhamu Hotspur si od augusta oblieka dres Los Angeles v zámorskej MLS, s futbalovým prostredím v Spojených štátoch je tak dobre oboznámený.
„Nezáleží na tom, koľko majstrovstiev sveta ste už hrali. Je to ako sen. Cítim sa ako malé dieťa, ktoré sa teší na to, že bude reprezentovať túto úžasnú krajinu,“ uviedol pred posledným ligovým stretnutím pred MS proti Seattlu Sounders.
Son v dvanástich zápasoch tejto sezóny MLS neskóroval ani raz, ale v počte asistencií mu s deviatimi gólovými prihrávkami patrí prvenstvo.
„Chcem zo seba vydať všetko na ihrisku aj mimo neho. Pomôže to tímu uberať sa smerom, ktorým sa všetci chceme uberať.
Majstrovstvá sveta majú byť festivalom a ja chcem vytvoriť kultúru, v ktorej si to fanúšikovia budú môcť užiť. Samozrejme, ľudia milujú, keď strieľam góly, a je prirodzené, že o mojich gólových suchotách toľko hovoria.
Ale futbal nie je individuálny šport. Namiesto toho, aby som sa naháňal za vlastnou slávou, premýšľam o tom, ako môžem pomôcť zlepšiť svojich spoluhráčov. Myslím si, že góly môžu prísť kedykoľvek, pretože moje schopnosti nezmiznú zo dňa na deň,“ dodal Son podľa agentúry Yonhap.
Kórejčanov čakajú v A-skupine súboje s Českom, Mexikom a Juhoafrickou republikou.