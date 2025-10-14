Prvých 35 minút to bol horor, nespoznával som svoje mužstvo, vravel Calzona

TRNAVA. Slovenská futbalová reprezentácia vo svojom štvrtom zápase v kvalifikácii na MS 2026 zdolala Luxembursko 2:0.
Stretnutie v Trnave videlo 13 tisíc divákov, v prvom polčase však raz na domácich pískali.
Vyzeralo na ďalší utrápený zápas, no po prestávke sa hra Slovákov zlepšila a hosťom už prakticky nedovolili nič.
Adam Obert strelil jubilejný 500. gól v drese národného mužstva. Skóroval aj striedajúci Ivan Schranz, ktorý však strávil na ihrisku iba štyri minúty, lebo pri svojom presnom zásahu sa zranil.
Pokazili všetko
Tréner Francesco Calzona absolvoval na lavičke slovenského tímu už štyri zápasy proti Luxembursku.
V marci 2023 to skončilo bezgólovou remízou, no Calzona chválil svoj tím za herný progres, čím naštval mnohých fanúšikov a expertov. Bol to jeho piaty zápas v úlohe hlavého trénera národného tímu a stále zdôrazňoval, že je iba na začiatku cesty.
Odvtedy jeho mužstvo odohralo tri ďalšie stretnutia s týmto súperom a všetky tri vyhralo. Ani jedno víťazstvo sa však nerodilo ľahko. Prvú veľkú šancu mali aj tentoraz hostia.
„Prvých 35 minút to bol horor. Veci, ktoré nám fungujú tri roky, teraz 35 minút absolútne nefungovali. Pokazili sme všetko, na čo sme siahli,“ nechcel nič prikrášľovať po zápase Calzona.
„Nespoznával som svoje mužstvo, zdalo sa, že to ani nie je mužstvo, ktoré trénujem. Naozaj som čakal hvizd na konci prvého polčasu, aby som sa porozprával s hráčmi. Bolo z mojej strany nevysvetliteľné, prečo sme sa tak prezentovali,“ doplnil taliansky kouč.
Bol tam, kde nemal byť
V kabíne nezvýšil hlas, ale poukázal na nedostatky. „Nezvyknem byť agresívny voči hráčom, alebo zbytočne kričať. Prízvukoval som im, že to, čo sme hrali prvý polčas, nemôže pokračovať, musíme sa vrátiť k tomu, čo robíme na tréningu. Chalani to pochopili, druhý polčas mali väčší poriadok na ihrisku,“ vravel tréner národného tímu.
Prvý gól Slovákov padol po nacvičenom signále po rohu Ondreja Dudu. Adam Obert vystrelil zvnútra šestnástky a aj s prispením hosťujúceho brankára skóroval.
VIDEO: Gól Adama Oberta v zápase Slovensko - Luxembursko
Slovenský stopér však po zápase priznal, že v tom priestore nemal čo robiť.
Potvrdil to aj Calzona. „Na tom mieste mal byť Lukáš Haraslín, keby urobil správny pohyb. Ondro dal výbornú loptu na to miesto. Objavil sa tam Obert. Určite mu gratulujem ku gólu, ale menej k tom, že bol tam, kde nemal byť,“ poznamenal Calzona.
Ideálny výkon
V porovnaní so zápasom so Severným Írskom spravil taliansky tréner štyri zmeny v základnej zostave.
Od začiatku nastúpili Dávid Hancko, Tomáš Rigo, Lukáš Haraslín a Dávid Ďuriš. Naopak, zo základnej jedenástky chýbali Ľubomír Šatka, Patrik Hrošovský, Leo Sauer a Ivan Schranz.
„Všetci hrali na sto percent, prístup bol fajn. Tomáš Rigo chcel až tak, že niekedy bol v tých priestoroch, kde nemal byť. Po taktickej stránke ani on nebol na top úrovni. Obert tiež mal veľmi dobré veci, no niekedy možno priveľa faulov. Sú to však také mladícke chyby,“ myslí si Calzona.
Obrovským prínosom bol Dávid Hancko, ktorý sa k reprezentácii pripojil po narodení svojho druhého syna.
„Existujú hráči, ktorí dokážu zdvihnúť herný výkon mužstva a Dávid je jeden z nich. Odohral ideálny zápas,“ chválil svojho zverenca Calzona.
Dobré postavenie v tabuľke
Zraneného Stanislava Lobotku mal proti Luxembursku nahradiť Ondrej Duda.
„Mal svetlé momenty aj horšie momenty, ale hral na novej pozícii, v našej reprezentácii ešte na tom poste nehral. Beriem to aj na seba, že som ho dal na pozíciu, na ktorú nie je zvyknutý,“ poznamenal na adresu slovenského stredopoliara Calzona.
Dodal však, že Duda patrí medzi hráčov, bez ktorých je ťažké si predstaviť reprezentáciu.futbal-slovensko-luxembursko-francesco-calzona-reakcie-kvalifikacia-vo-futbale-ms-2026
V nasledujúcom stretnutí však bude chýbať pre trest, keďže dostal žltú kartu, v tejto kvalifikácii už druhú.
Slováci majú po troch zápasoch na konte deväť bodov a sú na druhom mieste tabuľky za Nemeckom, ktoré má rovnaký počet bodov.
Počas novembrového zrazu čaká slovenský tím domáci duel so Severným Írskom a kvalifikáciu uzatvoria v Lipsku proti Nemecku.
„Napriek tisíc problémom máme dobré postavenie v tabuľke. Potrebujeme sa však zlepšiť vo veľa veciach,“ zdôraznil Calzona.