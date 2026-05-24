    Problémy s vízami menia plány Iránu. Budeme trénovať neďaleko Tichého oceánu, hovorí prezident

    Iránski futbalisti. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|24. máj 2026 o 09:54
    Iránci odohrajú všetky tri zápasy základnej skupiny G v USA.

    Iránski futbalisti budú mať napokon počas majstrovstiev sveta základňu v Mexiku namiesto USA.

    Oznámil to prezident zväzu Mehdi Tádž a zároveň uviedol, že reprezentácia blízkovýchodnej krajiny získala na túto zmenu, uskutočnenú necelé tri týždne pred začiatkom šampionátu, súhlas Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA.

    „Vďaka komunikácii s FIFA bola naša žiadosť o presun základne z USA do Mexika z dôvodu problémov s vízami našťastie schválená.

    Budeme sa pripravovať a trénovať v Tijuane neďaleko Tichého oceánu,“ spresnil Tádž. Pôvodne mala iránska výprava využívať ako tréningové centrum Tucson v Arizone.

    Naďalej platí, že Iránci odohrajú všetky tri zápasy základnej skupiny G v USA. Ich súpermi budú 15. júna Nový Zéland a 21. júna Belgicko v Los Angeles, a 26. júna Egypt v Seattli.

    Účasť Iránu je predmetom diskusií od vypuknutia konfliktu na Blízkom východe, ktorý na konci februára začali Spojené štáty americké a Izrael leteckými útokmi.

    Turnaj, ktorého spoluhostiteľmi sú popri USA a Mexiku aj Kanada, sa začne 11. júna.

