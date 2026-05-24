Problémy s vízami menia plány Iránu. Budeme trénovať neďaleko Tichého oceánu, hovorí prezident

Iránski futbalisti budú mať napokon počas majstrovstiev sveta základňu v Mexiku namiesto USA.
Oznámil to prezident zväzu Mehdi Tádž a zároveň uviedol, že reprezentácia blízkovýchodnej krajiny získala na túto zmenu, uskutočnenú necelé tri týždne pred začiatkom šampionátu, súhlas Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA.
„Vďaka komunikácii s FIFA bola naša žiadosť o presun základne z USA do Mexika z dôvodu problémov s vízami našťastie schválená.
Budeme sa pripravovať a trénovať v Tijuane neďaleko Tichého oceánu,“ spresnil Tádž. Pôvodne mala iránska výprava využívať ako tréningové centrum Tucson v Arizone.
Naďalej platí, že Iránci odohrajú všetky tri zápasy základnej skupiny G v USA. Ich súpermi budú 15. júna Nový Zéland a 21. júna Belgicko v Los Angeles, a 26. júna Egypt v Seattli.
Účasť Iránu je predmetom diskusií od vypuknutia konfliktu na Blízkom východe, ktorý na konci februára začali Spojené štáty americké a Izrael leteckými útokmi.
Turnaj, ktorého spoluhostiteľmi sú popri USA a Mexiku aj Kanada, sa začne 11. júna.