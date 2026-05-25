    V španielskej nominácii nie je po prvý raz žiadny hráč Realu. Zranený Yamal nechýba

    Mikel Oyarzabal a Lamine Yamal oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|25. máj 2026 o 13:46
    Ani jeden futbalista Realu Madrid sa nedostal do konečnej španielskej nominácie na majstrovstvá sveta, čo sa stalo po prvý raz v histórii.

    Medzi 26 menami, ktoré v pondelok zverejnil tréner Luis de la Fuente, je osem hráčov Barcelony vrátane zraneného útočníka Lamineho Yamala. Chýbajú dlhoročné opory úradujúcich majstrov Európy Dani Carvajal a Álvaro Morata.

    Osemnásťročný talent Yamal si na konci apríla pri zahrávaní penalty proti Vigu poranil stehenný sval. Pokutový kop síce premenil, no hneď nato musel striedať a odvtedy nenastúpil.

    Svalové problémy nepripravili o účasť na šampionáte ani ďalšiu ofenzívnu hviezdu predvlaňajšieho Eura Nica Williamsa z Bilbaa.

    V nominácii, ktorú v špeciálnom videu oznamoval spolu s trénerom De la Fuentem a fanúšikmi aj španielsky kráľ Filip VI., sú aj ďalšie tradičné opory – brankár Bilbaa Unai Simón, obranca Chelsea Marc Cucurella, stredopoliar Arsenalu Martín Zubimendi či útočník San Sebastiánu Mikel Oyarzabal.

    Dostalo sa aj na predvlaňajšieho držiteľa Zlatej lopty Rodriho či Gaviho, ktorých v poslednom období sužovali zranenia.

    Španieli sa v príprave na šampionát stretnú doma s Irakom a po odlete do zámoria s Peru. Na záverečnom turnaji narazia v skupine H na Kapverdy, Saudskú Arábiu a Uruguaj.

    Nominácia Španielska

    Brankári: Unai Simon (Bilbao), David Raya (Arsenal Londýn), Joan Garcia (FC Barcelona)

    Obrancovia: Marcos Llorente, Marc Pubill (obaja Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Bilbao), Eric Garcia, Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Leverkusen)

    Stredopoliari: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (obaja Arsenal Londýn), Pedri, Gavi (obaja FC Barcelona), Fabian Ruiz (Paríž St. Germain), Alex Baena (Atletico Madrid)

    Útočníci: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Muňoz (Pamplona), Mikel Oyarzabal (San Sebastian), Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo (všetci FC Barcelona), Nico Williams (Bilbao), Borja Iglesias (Vigo)

