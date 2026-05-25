V španielskej nominácii nie je po prvý raz žiadny hráč Realu. Zranený Yamal nechýba

Ani jeden futbalista Realu Madrid sa nedostal do konečnej španielskej nominácie na majstrovstvá sveta, čo sa stalo po prvý raz v histórii.
Medzi 26 menami, ktoré v pondelok zverejnil tréner Luis de la Fuente, je osem hráčov Barcelony vrátane zraneného útočníka Lamineho Yamala. Chýbajú dlhoročné opory úradujúcich majstrov Európy Dani Carvajal a Álvaro Morata.
Osemnásťročný talent Yamal si na konci apríla pri zahrávaní penalty proti Vigu poranil stehenný sval. Pokutový kop síce premenil, no hneď nato musel striedať a odvtedy nenastúpil.
Svalové problémy nepripravili o účasť na šampionáte ani ďalšiu ofenzívnu hviezdu predvlaňajšieho Eura Nica Williamsa z Bilbaa.
V nominácii, ktorú v špeciálnom videu oznamoval spolu s trénerom De la Fuentem a fanúšikmi aj španielsky kráľ Filip VI., sú aj ďalšie tradičné opory – brankár Bilbaa Unai Simón, obranca Chelsea Marc Cucurella, stredopoliar Arsenalu Martín Zubimendi či útočník San Sebastiánu Mikel Oyarzabal.
Dostalo sa aj na predvlaňajšieho držiteľa Zlatej lopty Rodriho či Gaviho, ktorých v poslednom období sužovali zranenia.
Španieli sa v príprave na šampionát stretnú doma s Irakom a po odlete do zámoria s Peru. Na záverečnom turnaji narazia v skupine H na Kapverdy, Saudskú Arábiu a Uruguaj.
Nominácia Španielska
Brankári: Unai Simon (Bilbao), David Raya (Arsenal Londýn), Joan Garcia (FC Barcelona)
Obrancovia: Marcos Llorente, Marc Pubill (obaja Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Bilbao), Eric Garcia, Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Leverkusen)
Stredopoliari: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (obaja Arsenal Londýn), Pedri, Gavi (obaja FC Barcelona), Fabian Ruiz (Paríž St. Germain), Alex Baena (Atletico Madrid)
Útočníci: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Muňoz (Pamplona), Mikel Oyarzabal (San Sebastian), Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo (všetci FC Barcelona), Nico Williams (Bilbao), Borja Iglesias (Vigo)