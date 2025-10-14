Prišiel posledný, ale vyčnieval nad všetkými. Famózny ľavák prebral Slovákov z apatie

TRNAVA. Zhruba hodinu pred zápasom prekvapil dlhý rad ľudí stojacich pred arénou Antona Malatinského. Trpezlivo čakali na autogramy od trojice hráčov národného tímu, ktorí sa nedostali na súpisku.
Medzi nimi bol trebárs Matúš Kmeť z Górnika Zabrze. „Kto sú tí hráči? Veď ani jedného nepoznám,“ šomral jeden z fanúšikov. Podpis s kartou si však zobral.
V aréne Antona Malatinského bolo v pondelok večer viac ako 13 – tisíc ľudí a ich nálada sa miešala. V prvom polčase ich prekričala vari stovka hosťujúcich fanúšikov.
Futbalisti Slovenska sa síce dlho trápili, ale plán splnili. V štvrtom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta zdolali Luxembursko 2:0, keď skórovali Adam Obert a Ivan Schranz.
Počas zápasu sa neraz ozýval z tribún piskot, po zápase však ľudia v aréne tlieskali. Hlavne jeden muž si zaslúžil obzvlášť aplauz. Na drese mal číslo 16, volá sa Dávid Hancko.
Plný života a radosti
V úvode to nevyzeralo so Slovákmi dobre, pôsobili neisto a kazili veľa prihrávok. Miestami sa zdalo, že doma sú Luxemburčania. Hostia mohli otvoriť skóre, ale vyloženú šancu premárnili. Luxemburčania mierne dominovali v držaní lopty 55:45, mali aj vyšší počet prihrávok.
Slováci však mali Hancka.
„Bol som plný života a radosti. Myslím si, že to na ihrisku bolo vidno,“ opisoval Hancko.
Kvôli narodeniu syna sa ospravedlnil a zmeškal piatkový zápas na pôde Severného Írska.
Vynechal míting, kde chcel mať tréner Francesco Calzona všetkých hráčov. S tímom sa takmer vôbec nepripravoval. Až v nedeľu – deň pred zápasom pricestoval z Madridu. Ako posledný sa pripojil k tímu.
Napriek tomu bol najlepší, najsviežejší. Najšikovnejší.
„Už ráno na rozcvičke som sa cítil dobre a išlo mi to. Bol som uvoľnený, aj keď fyzicky to bolo náročnejšie,“ priznal hrdina.
Slovensko - Luxembursko 2:0 (0:0)
Góly: 55. Obert, 72. Schranz
Rozhodovali: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všetci Slov.), ŽK: Duda - Muratovič, Curci, Selimovič, Barreiro
Diváci: 13.010
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Duda (84. Hrošovský), Rigo - Ďuriš (70. Schranz, 74. Tupta), Strelec (84. Boženík), Haraslín (84. L. Sauer)
Luxembursko: Moris - Jans, Korač, Mahmutovič (85. Selimovič), Bohnert - Sinani, C. Martins, Barreiro, Dardari (80. S. Thill) - Olesen (59. O. Thill), Muratovič (59. Curci)
Aj päť minút pred začiatkom hymny
Narodenie potomka ho nabudilo a Hancko to preniesol na celý tím. Jeho prínos bol obrovský. Mnohým jeho spoluhráčom sa nedarilo, ale on ich postupne vytiahol z letargie. Ako keby ich postupne dopoval sebavedomím.
VIDEO: Dávid Hancko po zápase s Luxemburskom
„Cítil som sa tu skvelo, chalani ma prijali výborne. Nerozprával som sa len s trénerom, ale aj s nimi. Keď som volal s Milanom Škriniarom a ostatnými, hneď mi povedali, že ma radi uvidia kedykoľvek – pokojne aj päť minút pred začiatkom hymny. Veľmi si to vážim,“ dodal obranca Atlética Madrid.
„Ten týždeň nebol jednoduchý a trošku ma mrzí to, ako to vyzeralo v médiách. Čo sa týka mňa a trénera, boli sme v neustálom kontakte,“ pokračoval Hancko.
Na ihrisku sa nedal prehliadnuť, vyčnieval nad všetkými. Zviedol jedenásť súbojov a takmer všetky vyhral.
Hancko hral síce na kraji obrany, ale miestami bol všade. Často bol na krídle, objavil sa aj na hrote útoku. Bol najnebezpečnejším hráčom. Tvoril hru, obchádzal protihráčov.
Mal najvyššiu známku
Mal najviac úspešných driblingov a pre spoluhráčov pripravoval aj šance.
Bol to práve on, kto asistoval na gól Ivana Schranza. Aj podľa špecializovaného servera Sofascore bol mužom zápasu, mal najvyššiu známku 8.7.
Hancko žiaril aj v prvom zápase kvalifikácie proti Nemecku, keď dal gól. Koľko bodov by dnes mal národný tím, ak by nebol jeho súčasťou?
Oproti predošlému zápasu na pôde Severného Írska spravil tréner Calzona štyri zmeny.
Okrem Hancka to boli Lukáš Haraslín, Dávid Ďuriš a Tomáš Rigo.
Posledný menovaný dostal v národnom tíme prvýkrát šancu v základnej zostave - v súťažnom zápase.
Nový post pre Dudu
Na pozíciu defenzívneho stredopoliara sa stiahol Ondrej Duda. Musel si zvyknúť na novú rolu.
„Chýbal nám Stano Lobotka, takže som musel hrať na novom poste. Mrzí ma akurát žltá karta, ktorá ma pripraví o domáci duel so Severnými Írmi,“ opisoval Duda.
Slováci pod vedením trénera Calzonu odohrali od jari 2023 proti Luxembursku štyri súťažné zápasy, z toho tri vyhrali. Ani raz neinkasovali. To je dobrá vizitka, aj keď súper nebol ani v jednom zápase slabší.
Štyri zápasy a deväť bodov. Slováci sú v skupine A na druhom mieste s rovnakým počtom bodov ako prví Nemci. Tí sú vyššie iba vďaka lepšiemu skóre, ktoré rozhoduje. V novembri Slováci privítajú v Košiciach Severné Írsko a kvalifikáciu zavŕšia v Nemecku.