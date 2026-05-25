Veľké obavy Argentíny o svoju najväčšiu hviezdu. Messi striedal a zamieril rovno do šatne

Argentínsky futbalista Lionel Messi nedohral nočný zápas svojho Interu Miami v MLS proti Philadelphii Union (6:4).
Messi sa v 76. minúte chytil za zadnú stranu ľavej nohy a vypýtal si striedanie. Po odchode z ihriska zamieril rovno do šatní.
Tréner Interu Guillermo Hoyos po zápase povedal, že je príliš skoro na to, aby sa zistilo, či je Messi zranený, a naznačil, že striedanie Argentínčana bolo preventívne kvôli podmienkam na rozmočenom ihrisku.
„Pokiaľ viem, ešte nemáme lekársku správu, ale čoskoro ju budeme mať. Al bol skutočne unavený, podmienky boli náročné a v prípade pochybností je štandardné neriskovať,“ citovala Hoyosa agentúra AFP.
Akékoľvek vážnejšie zranenie osemnásobného víťaza Zlatej lopty by zasadilo ranu nádejám Argentíny na obhajobu titulu na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. Juhoamerická krajina odohrá prvý zápas 16. júna proti Alžírsku v Kansas City.
Argentína ešte nezverejnila nomináciu, no očakáva sa, že Messi v nej nebude chýbať. Tím odohrá pred štartom šampionátu prípravné duely 6. júna s Hondurasom a 9. júna s Islandom.