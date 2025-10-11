Slováci padli do pasce, smoliar mal číslo 13. Tréner pochválil iba jedného hráča

BELFAST. V septembri proti veľkému Nemecku podali Slováci na Tehelnom poli najlepší výkon v dejinách samostatnosti. O mesiac neskôr v Belfaste ukázali pravý opak.
Domáci boli lepší takmer vo všetkom. Azda na každom poste. A slovenský tím pôsobil, akoby sa stratil vo vlastnom tieni.
V treťom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta prehralo Slovensko so Severným Írskom 0:2.
Pred zápasom bolo okolie kultovej arény Windsor Park plné eufórie.
Vo fanshope národného tímu Severného Írska sa tlačili desiatky ľudí, ktorí si kupovali dresy so zľavou. Niektoré kúsky sa predávali už za päť eur, trenky dokonca za dve.
V Belfaste sa futbalom žije – a v piatok to bolo cítiť z každého rohu.
Pôsobili rozhárane
Fanúšikovia Severného Írska potvrdili svoju povesť. Na Windsor Parku vytvorili elektrizujúcu atmosféru, ktorá domácich hnala dopredu od prvej sekundy.
Spievali chorály, vstávali zo sedadiel, tlieskali. Boli extrémne hluční – aj voči rozhodcovi.
Futbalisti Slovenska od úvodu pôsobili rozhárane, často kazili jednoduché prihrávky. V ich hre chýbal rytmus aj pokoj.
Tréner Francesco Calzona ešte pred zápasom vyhlásil, že „každý je nahraditeľný“. Po zápase však musel priznať, že tentoraz to neplatilo.
Slovákom totiž citeľne chýbali opory – Stanislav Lobotka v strede poľa a Dávid Hancko v obrane.
„Odohrali sme veľmi zlý prvý polčas, stratili sme v ňom veľa jednoduchých lôpt. Navyše, posúvali sme si ju pomaly. Súperovi sme vlastne vytvorili všetky predpoklady na to, aby bol v pozícii, v ktorej chce byť,“ hodnotil tréner Calzona.
VIDEO: Patrik Hrošovský a jeho vlastný gól
Chytili sa do pasce
Podľa neho sa zápas vyvíjal presne tak, ako hráčov predtým varoval.
„Týždeň som im vravel, že to bude ťažký, agresívny a veľmi fyzický zápas. Pred duelom som ich vystríhal od vecí, ktoré napokon robili celý prvý polčas. Akoby sme sa chytili do pasce – my sme súperovi nedokázali vnútiť našu hru, ale on nám áno,“ priznal Talian.
„V pondelok nás čaká podobné stretnutie, aj keď – pri všetkej úcte – Luxemburčania nemajú toľko individuálnej kvality ako Severní Íri. Pokiaľ však opäť nebudeme hrať rýchlo od nohy a v pohybe, bude to byť zasa veľmi ťažké,“ dodal.
Pred mesiacom chýbalo Slovákom proti veľkému Nemecku množstvo hráčov.
A predsa – tím vtedy podal azda najlepší výkon v dejinách samostatnosti.
Tentoraz bol obraz hry presne opačný.
Nehrali na sto percent
„Celkovo nám dnes chýbala kvalita. Nepôsobili sme dobre. Možno sme proti Nemecku hrali na 120 percent našich možností a všetko nám vyšlo. Ak by to bolo len 80 percent, ktovie, možno prehráme. V niektorých momentoch sa dá vyhrať aj vtedy, keď hráte len na sedemdesiat percent, no toto nebol ten prípad. Zápasy vyhrávajú hráči a kvalita,“ opisoval Calzona.
Slovensko má po troch zápasoch na konte šesť bodov – dve víťazstvá a jednu prehru. Skupina zostáva otvorená.
„Ešte sú všetci v hre,“ povedal Calzona. „Samozrejme, mrzí nás to, ale keby nám niekto pred kvalifikáciou povedal, že po troch stretnutiach budeme mať šesť bodov, tak by sme to hádam brali. Vieme dobre, že nič ľahké nás nečaká. Pravda je však tá, že ak chceme dosiahnuť cieľ, musíme hrať lepšie.“
Bez Lobotku, Hancka, Suslova aj Vavra
Tréner priznal, že absencie dôležitých hráčov sa nedali prehliadnuť.
„Chýbali Lobotka aj Hancko. A spomeniem aj Tomáša Suslova, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. Chýbal aj Denis Vavro – jeho fyzická sila by nám v takomto stretnutí určite pomohla,“ povedal Calzona.
„Nie je to však alibi. Hráči, ktorí ich nahradili, dali do toho maximum. Neodohrali síce najlepší zápas, ale ich prístup bol na najvyššej možnej úrovni. Ak by sme štyroch futbalistov podobnej kvality vzali Írom, tiež by im chýbali. Ale nehovorme o tých, ktorí tu nie sú, ale o tých, ktorí ich nahradili,“ dodal Calzona.
Hrošovský namiesto Lobotku: čísla nepustia
Lobotka v slovenskom tíme takmer nepokazí prihrávku, jeho úspešnosť často presahuje 90 percent.
Patrik Hrošovský sa ho pokúšal nahradiť, ale v Belfaste sa mu to nepodarilo.
VIDEO: T. Hume a jeho gól na 2:0
Hráč belgického KRC Genk mal úspešnosť prihrávok len 82 percent a až desať z nich pokazil. Hrošovský, ktorý nastúpil s číslom trinásť, mal byť motorom tímu, no šťastie mu neprialo. Pôsobil zakríknuto, neveril si. Dokonca si dal vlastný gól.
„Áno, nemal to Patrik ľahké, dnes veľa kazil,“ priznal Calzona. „Ale celkovo, osem či deväť hráčov robilo ľahké chyby, ktoré od nich neočakávame. Špeciálne v prvom polčase. A mohli ste vidieť, že Íri sú po zisku lopty zabijaci.“
Viacerí hráči podali výkon hlboko pod svojimi možnosťami. Trebárs Ondrej Duda mal úspešnosť prihrávok iba 75 percent. Podľa Sofascore stratil až 17 lôpt.
Kto nesklamal?
Na otázku, ktorí hráči splnili jeho očakávania, odpovedal taliansky tréner priamo:
„Pokiaľ by som mal spomenúť niekoho, kto hral podľa mňa dobre, potom poviem Dávida Strelca. Bol živý, a to je to, čo my potrebujeme. Pokiaľ dostával hrateľné lopty, väčšinu z nich prevzal. Ale vieme, že prvý polčas bol veľmi zlý – nepôsobili sme v ňom ako tím.“
Kapitán Milan Škriniar po zápase priznal, že mužstvu chýbalo sebavedomie.
„To je pravda,“ súhlasil Calzona.
„Musíme hrať rýchlejšie už pri zakladaní útoku. Hráč, ktorý má loptu, by mal mať aspoň dve-tri možnosti, aby mohol hrať kolmo. Pokiaľ má len jednu, súper to ľahšie prečíta a reaguje,“ uzavrel Talian v službách Slovenska.