Hancka nezastavili ani údery do tváre. Ešte šťastie, že mohol prísť (hodnotenie)

TRNAVA. Slovenskí futbalisti si po prehre 0:2 v Severnom Írsku napravili reputáciu a v dôležitom zápase zdolali Luxembursko rovnakým skóre.
Vďaka tomu posilnili svoje šance v boji o postup na MS 2026, keďže aktuálne im v tabuľke patrí druhé miesto iba o skóre za vedúcim Nemeckom.
V Trnave padli oba góly až po zmene strán. Najskôr sa po rohovom kope presadil Adam Obert a iba 84 sekúnd stačilo na gól striedajúcemu Ivanovi Schranzovi.
Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Martin Dúbravka - 7
V prvom polčase nemal takmer žiadnu prácu. Do priestoru jeho bránky mierila iba slabá hlavička Dardariho, ktorá nemala nádej na úspech.
Oveľa väčšiu príležitosť mal spomenutý záložník Augsburgu už o niečo skôr. Dúbravka zoči-voči zostal stáť na päťke a našťastie nemusel zasahovať.
Jediný vážnejší zákrok si pripísal v 64. minúte po prudkej strele Thilla, ktorú vyrazil. Napokon si v bojoch o MS 2026 udržal už tretie čisté konto.
Norbert Gyömbér - 6
Opäť dostal šancu na pravej strane obrany. Dopredu nebol výrazný a v prvom polčase zaujal azda len faulom, pri ktorom vyzul kopačku Dardarimu.
Jeho výkon určite mal rezervy. Dva či tri centre prešli do šestnástky práve cez neho, no Luxemburčania sa po týchto situáciách do šance nedostali.
Milan Škriniar - 7
V úvode sympaticky podporoval pressing, keď napádal hlboko na útočnej polovici. V 13. minúte však bol pri sérii slovenských chýb. V súboji s Dardarim išiel do sklzu, no súper sa cez neho dostal a išiel sám na bránu.
Nasledujúcich 75 minút predviedol Škriniar svoj vysoký štandard. Dominoval v štatistike odkopnutých lôpt, zastavil niekoľko akcií hostí a mal veľký podiel na tom, že si už ďalšiu gólovú šancu nevypracovali.
Adam Obert - 8,5
Podobne ako Škriniar vysoko atakoval a podieľal sa na napádaní. V rozohrávke sa neraz snažil otáčať hru diagonálnymi prihrávkami, ale pravá strana s Gyömbérom a Ďurišom bola v prvom polčase málo nebezpečná.
V obrane bol hráč talianskeho Cagliari spoľahlivý a v 55. minúte prišla jeho hviezdna chvíľa, keď si v 15. reprezentačnom dueli otvoril strelecký účet.
Po nacvičenom signáli si našiel priestor v šestnástke a strelil mimoriadne dôležitý gól. Podiel mal aj na druhom slovenskom zásahu, keďže na začiatku celej akcie zrýchlil hru kolmou prihrávkou na Riga.
VIDEO: Gól Adama Oberta v zápase proti Luxembursku
Dávid Hancko - 9
Obranca Atlética Madrid je veľkou oporou tímu a už len jeho prítomnosť na ihrisku je prínosom. Svoje kvality ukázal v úvode dvoma nebezpečnými centrami, pričom po tom druhom hlavičkoval z dobrej pozície Rigo.
Luxemburčania niekoľkokrát hrali proti nemu dosť ostro. Dostal údery do tváre a po súboji s ním rozhodca ukázal žltú kartu Muratovičovi.
Po zmene strán predviedol najskôr 70-metrový šprint, keď po odobraní lopty ponúkol šancu Ďurišovi. V 72. minúte si opäť nabehol do voľného priestoru a z jeho prízemného centru pramenil gól Schranza.
Zo štatistík Hancka možno vypichnúť až päť zachytených prihrávok, štyri odkopnutia a vyhraných 10 z 12 súbojov. Ešte šťastie, že mohol prísť...
Matúš Bero - 5
Už tradične vynikal svojou bojovnosťou. Podľa portálu SofaScore však vyhral len dva z desiatich súbojov, čo nie je práve najlepšia štatistika.
K tomu mal na konte najviac faulov spomedzi slovenských hráčov - štyri.
Tréner Calzona mu však dôveruje, a tak si Bero drží v tejto sezóne úctyhodnú bilanciu. V zápasoch, do ktorých nastúpil, odohral kompletnú minutáž.
Tomáš Rigo - 6
V seniorskej reprezentácii vôbec prvýkrát nastúpil v základnej zostave a od začiatku bol veľmi motivovaný. Aktívne napádal a bol agresívny v súbojoch.
V minulom vzájomnom dueli strelil jediný gól a skórovať mohol aj v Trnave, ale po vydarenom centri Hancka z ľavej strany hlavičkoval mimo troch žrdí.
Celkovo pôsobil trochu roztržito, keďže loptu dokázal získať aj zbytočne stratiť. Aj na začiatku Dardariho šance bola práve jeho strata lopty.
Z pozitívnych momentov treba vyzdvihúť jeho priťuknutie Hanckovi, ktorý už následne vedel, akú prihrávku má poslať do šestnástky.
Ondrej Duda - 8
V 5. minúte išiel pri akcii Barreira do riskantného sklzu vo vlastnej šestnástke, ale dobre zasiahol. Pri neúčasti Lobotku operoval na veľkom priestore, o čom svedčí aj jeho 50 dotykov s loptou v úvodnom dejstve.
Po zmene strán mal obrovskú šancu, keď vystihol rozohrávku súpera, ale v stopercentnej šanci mieril len do pravej žrde luxemburskej bránky.
O dve minúty si však napravil chuť. Po niekoľkých nevydarených centroch bol v 55. minúte na začiatku nacvičeného signálu, po ktorom skóroval Obert.
V zápase mal 85-percentnú úspešnosť prihrávok a zastal si svoje miesto. Oproti zápasu so Severnými Írmi to bola lepšia verzia Ondreja Dudu.
Dávid Ďuriš - 5
Na gól čaká od konca júla, čo pre útočníka rozhodne nie je dobrá vizitka. V reprezentácii to na pravom krídle nemá ľahké a určite by sa mu hodila posila, akou je Hancko na ľavej strane pre Haraslína.
V prvom polčase nestihol zavrieť zadnú žrď pri strele kapitána pražskej Sparty a jeho jediné zakončenie v 52. minúte zblokoval obranca Mahmutovič.
Dvadsať minút pred koncom ho na ihrisku nahradil Schranz.
David Strelec - 6
V prvom polčase nebol príliš v hre. Nemožno mu uprieť snahu pri napádaní, ale od hrotového útočníka sa očakáva viac. V 27. minúte kolmou prihrávkou poslal do šance Haraslína, ale na ten minul bránu hostí.
V zápase mal útočník anglického Middlesbrough 22 dotykov s loptou, no len štyri v pokutovom území súpera. Jeho jediné zakončenie bolo zblokované.
Treba však spomenúť jeho nábeh pri druhom góle. Hoci na loptu tesne nedočiahol, upútal pozornosť obrancov a aj preto mohol zakončiť Schranz.
Lukáš Haraslín - 6
Prvýkrát sa pripomenul v 10. minúte, keď vyviezol loptu a veľa nechýbalo, aby poslal do šance Ďuriša. Na konci prvej polhodiny mal šancu, no akoby sa nevedel rozhodnúť či má strieľať alebo hľadať spoluhráča na zadnej žrdi.
V druhom polčase sa dostal k typickej obaľovačke spoza šestnástky, ale trafil len dobre postaveného súpera. Z troch striel ani raz netrafil bránu.
Oceniť treba aj jeho defenzívny počin zo 67. minúty, keď neodflákol návrat do obrany a na zadnej žrdi prekazil možnosť číhajúceho Jansa.
Ivan Schranz - bez známky
Dať známku útočníkovi pražskej Slavie je ťažké, keďže reálne na ihrisku odohral len 86 sekúnd. To mu však stačilo na to, aby si nabehol na center Hancka a zo svojej jedinej útočnej akcie skóroval.
Následne sa chytil za stehenný sval a nahradiť ho musel Ľubomír Tupta. Každopádne, Calzonovi proti Luxembursku opäť vyšlo striedanie. Pri predošlých výhrach 1:0 skórovali ako striedajúci hráči Ďuriš a Rigo.
/Striedajúci hráči Ľubomír Tupta, Leo Sauer, Róbert Boženík a Patrik Hrošovský odohrali v zápase proti Luxembursku menej ako 20 minút/