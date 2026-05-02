Nevydarený výkon Slovákov v zápase s Lotyšskom. Országh: Boli tam veľké osobné chyby

Štvrtú prehru z piatich zápasov utrpeli slovenskí hokejisti v záverečnej časti prípravy na MS. Na Lotyšov nestačili, keď prehrali hladko 1:5.
Trénera Vladimíra Országha hnevalo v sobotu množstvo individuálnych chýb. Kouč SR uviedol, že pred poslednými tromi prípravnými zápasmi bude dôležité opäť nájsť cestu k víťazstvu.
Slováci prehrávali v zápase veľa osobných súbojov. Práve z toho Lotyši ťažili a dostávali sa do šancí.
Mali často brejkové situácie
„Myslím si, že 50 na 50 sme vždy prehrali súboj. Potom sa im to odrazilo na hokejku, zrazu mali protiútok, mali často brejkové situácie a často 2 na 1, či 3 na 2.
Súboje musíme oveľa zlepšiť. To nie je žiadna systémová vec, je to len v tom, aby sme vyhrávali tie súboje,“ povedal útočník Adam Sýkora.
My nemôžeme prehrať 80 percent súbojov
Jeho slová potvrdil aj tréner Országh, ktorý nebol spokojný s viacerými vecami: „Niektorí hráči dlho neboli na ľade, treba to objektívne uznať. To je prvá vec. Ale druhá vec sú tie osobné súboje. My jednoducho nemôžeme prehrať 80 percent súbojov.
Lebo potom nie sme na puku. Lotyši čakali na tieto situácie, vyhrávali súboje, chodili nám do brejkových situácií. Zle sme si rozoberali hráčov pri návrate do pásma. To boli veľké chyby. Boli tam dnes veľké osobné chyby, ale aj taktické.“
Štvrtá prehra z piatich mužstvu rozhodne nepomôže k lepšej atmosfére a hoci ide iba o prípravu, mužstvo musí nájsť v zostávajúcich troch dueloch cestu k víťazstvu.
„Vždy chcete vyhrávať. Zajtra máme hneď zápas, takže tento môžeme hodiť ihneď za hlavu. Ale ako hovorím, s takým výkonom, aký sme podali dnes, to nebude jednoduché,“ dodal tréner SR.
Nedeľná odveta proti Lotyšom bude v znamení podpory pre Romana Kukumberga. Útočník Slovana Bratislava mal na konci roka 2025 ťažkú autonehodu, po ktorej bojoval o život.
Po náročnej rehabilitácii sa opäť vracia do života, má však pred sebou ešte dlhú cestu.
„Ja som veľmi vďačný, že práve takúto udalosť môžeme pre neho uskutočniť. Ja ho poznám od malička, je to skvelý chalan. A som rád, že práve jemu máme možnosť zajtra dopriať, verím, že víťazný zápas.
Pretože si to zaslúži. Dáme do toho všetko, určite na to budeme myslieť. A verím, že bude skvelá atmosféra,“ uzavrel Sýkora.