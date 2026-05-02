Slováci v prvom zápase proti Lotyšsku neuspeli. Súper rozhodol troma gólmi v druhej tretine

Prípravný zápas na MS v hokeji 2026
Slovensko - Lotyšsko 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Góly: 30. Sýkora (K. Pospíšil, M. Pospíšil) – 24. Lapinskis (Skrastins, Prohorenkovs), 25. Smirnovs (Balcers, Batna), 33. Balcers (Mamčics, Andersons), 43. Lapinskis (Skrastins, Prohorenkovs), 56. Zabusovs (Andersons, Batna).
Rozhodcovia: Hronský, Výleta – Durmis, Mižík, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 4823
Slovensko: Hlavaj – Meliško, Kňažko, Ďaloga, Petrovický, Rosandič, Gajdoš, Radivojevič, Romaňák – Sýkora, M. Pospíšil, K. Pospíšil – Liška, Hrivík, Faško-Rudáš – Petrovský, Kollár, Cehlárik – Nauš, Minárik, Lukošik
Lotyšsko: Gudlevskis – Bindulis, Mamčics, Freibergs, Andžans, Fenenko, Zile, Tumanovs, Komuls – Zabusovs, Batna, Andersons – Smirnovs, Ozolinš, Balcers – Ri. Bukarts, Egle, Buncis – Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastins – Veinbergs
Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v prvom z dvojice prípravných zápasov s Lotyšskom. V sobotu podľahli v Bratislave súperovi po výsledku 1:5.
Pre zverencov Vladimíra Országha to bola štvrtá prehra z piatich stretnutí v rámci záverečnej prípravy na MS.
Slováci predtým nestačili na Švajčiarsko (3:5) a dvakrát prehrali 1:3 s Nemeckom. Švajčiarsko zdolali 3:1.
Druhý prípravný zápas proti Lotyšsku odohrajú v nedeľu o 17.00 h opäť na ľade Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave.
Pred svetovým šampionátom vo Fribourgu (od 15. do 31. mája) ešte čakajú slovenských hokejistov dvojzápasy 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi s Dánskom.
Priebeh zápasu Slovensko - Lotyšsko v príprave pred MS 2026
I. tretina
Prvá tretina veľa šancí nepriniesla. Oba tímy hrali dobre v strednom pásme a útočníkom sa ťažko presadzovalo. Napriek tomu však nejaké možnosti prišli, prvú vypracoval Nauš pre Lukošika, ale Gudlevskis výborne zasiahol.
Hru potom prerušila pauza pre poškodené plexisklo, následne mali šance na gól Lotyši. Najmä tá Batnova bola nebezpečná, ale Hlavaj si poradil aj s následnou dorážkou.
II. tretina
V druhej tretine už góly padli, no až tri do siete Slovákov. Ten prvý dal Lapinskis, keď sa najlepšie zorientoval v skrumáži pred bránkou. O 58 sekúnd neskôr opäť po dorážke zvýšil Smirnovs na 2:0, až potom zareagovali Országhovi zverenci.
Sýkora pretlačil puk do siete po skrumáži. O ďalšie tri minúty však namieril Balcers a Lotyši opäť viedli o dva góly. A mohli aj viac, ale nájazd Zabusovsa zneškodnil Hlavaj.
III. tretina
V záverečnom dejstve chceli Slováci čo najskôr znížiť, ale narážali na tvrdý odpor Lotyšov, ktorí boli navyše nebezpeční aj vpredu.
Pred Hlavajom sa neskôr odohrala opäť veľká skrumáž a puk popod slovenského brankára pretlačil Lapinskis.
Záver zápasu sa niesol v snahe Slovákov ešte aspoň raz potešiť divákov, ale to sa im nepodarilo. Naopak, inkasovali ešte raz z hokejky Zabusovsa.
Hlasy po zápase
Vladimír Országh, tréner SR: „My sme možno toľko chýb, ktoré sme spravili dnes, neurobili ani v štyroch predchádzajúcich zápasoch dokopy. Z našej strany to bol veľmi nevydarený zápas. Všetko sa však začínalo tým, že sme prehrali obrovské množstvo súbojov. Či v obrannom pásme, strednom i útočnom. Jednoducho sme ťahali za kratší koniec. Neudržali sme sa na puku a tie, ktoré sme mali dávať von z obranného pásma, tam sme prehrávali súboje. Lotyši mali obrovské šance v predbránkovom priestore, dali odtiaľ asi tri góly.“
Martin Pospíšil, útočník SR: „Chyby nás stáli zápas. Musíme mať väčší dôraz, mali sme lepšie pristupovať k hráčom. Dostali sme veľa gólov práve pre to, že sme nepristupovali. Zbytočnými chybami sme dali Lotyšom šancu zvíťaziť.“
Adam Sýkora, strelec jediného gólu SR: „Vieme, že to nebol náš ideálny výkon. Z našej strany je tam určite veľa toho, čo musíme zlepšiť a ja verím, že to zlepšíme. Musíme sa poučiť z chýb, ktoré sme urobili.“