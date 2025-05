ONLINE: Slovinsko - Rakúsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Prajem pekné poludnie pri sledovaní dnešného textového prenosu z hokejových MS. Dnes budeme sledovať zápas medzi Slovinskom a Rakúskom.



Slovinsko



Zverenci Eda Terglava nedokázali na šampionáte zatiaľ získať ani jeden bod. Hneď v prvom dueli sa stretli s veľkým favoritom celého turnaja Kanadou. Po slušnom výkone prehrali 0:4. Druhý zápas odohrali proti naším reprezentatnom a rovnako podali celkom dobrý výkon, ale prehrali 1:3. Tretí zápas vyzvali Lotyšov. Zápas sa im príliš nepodaril a prehrali 2:5. Najhorší zápas na šampionáte odohrali proti Suomi. Prehrali vysoko 1:9. V zápase proti domácim Švédom podal fantastický výkon v bráme Lukáš Horák. Domácich hokejistov privádzal do zúfalstva, ale napokon aj tak 4 krát inkasoval.



Rakúsko



Naši západný susedia predvádzajú na šampionáte veľmi symaptické výkony a po práve sa bijú o postup do vyraďovacej časti. Prvý duel im ušiel tesne medzi prsty. So Suomi prehrali tesne 1:2. V druhom zápase viedli ešte necelé tri minúty proti domácim Švédom 2:1, ale napokon prehrali 2:4.Tretí duel im priniesol prvé body. Na naše nešťastie to bolo proti naším reprezentantom. Zvíťazili 3:2 po nájazdoch. Proti Francúzom podali výborný výkon. Zvíťazili 5:2. Na svojom konte teda majú 5 bodov.