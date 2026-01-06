Slováci sa oproti vlaňajšiemu šampionátu zhoršili. Pozrite si konečné poradie MS U20

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti do 20 rokov obsadili na MS v hokeji do 20 rokov 2026 konečné ôsme miesto.
Mladí Slováci tak opäť neprekročili štvrťfinálovú prekážku a zopakovali umiestnenie z posledných dvoch šampionátov, keď vždy vypadli pred semifinále.
V posledných rokoch bolo katom Slovákov Fínsko. V roku 2024 s ním prehrali 3:4 po predĺžení, vlani im podľahli 3:5. Tento rok im vystavila stopku Kanada po vysokej prehre 1:7.
Slováci si tak oproti vlaňajšiemu konečnému šiestemu miestu pohoršili o dve priečky.
Juniorskými majstrami sveta sa stali hokejisti Švédska, ktorí vo finále zdolali Česko 4:2 a získali titul po dlhých rokoch čakania. Bronzové medaily si vybojovala Kanada po víťazstve nad Fínskom.
Konečné poradie krajín na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20)
1.
Švédsko
2.
FínskoČesko
3.
Kanada
4.
Fínsko
5.
USA
6.
Švajčiarsko
7.
Lotyšsko
8.
Slovensko
9.
Nemecko
10.
Dánsko