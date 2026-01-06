Slováci sa oproti vlaňajšiemu šampionátu zhoršili. Pozrite si konečné poradie MS U20

Brankár Slovenska Michal Prádel počas MS do 20 rokov 2026.
Brankár Slovenska Michal Prádel počas MS do 20 rokov 2026. (Autor: TASR/AP)
6. jan 2026
Pozrite si konečné poradie MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20).

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti do 20 rokov obsadili na MS v hokeji do 20 rokov 2026 konečné ôsme miesto.

Mladí Slováci tak opäť neprekročili štvrťfinálovú prekážku a zopakovali umiestnenie z posledných dvoch šampionátov, keď vždy vypadli pred semifinále.

V posledných rokoch bolo katom Slovákov Fínsko. V roku 2024 s ním prehrali 3:4 po predĺžení, vlani im podľahli 3:5. Tento rok im vystavila stopku Kanada po vysokej prehre 1:7.

Slováci si tak oproti vlaňajšiemu konečnému šiestemu miestu pohoršili o dve priečky.

Juniorskými majstrami sveta sa stali hokejisti Švédska, ktorí vo finále zdolali Česko 4:2 a získali titul po dlhých rokoch čakania. Bronzové medaily si vybojovala Kanada po víťazstve nad Fínskom.

Konečné poradie krajín na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20)

1.

Švédsko

2.

3.

Kanada

4.

Fínsko

5.

USA

6.

Švajčiarsko

7.

Lotyšsko

8.

Slovensko

9.

Nemecko

10.

Dánsko

